Em vídeo... Mustafa Shubair: Comecei como jogador... Esta é a minha posição sobre o profissionalismo... E uma mensagem especial para Abou Treika

Mustafa Shubair, goleiro do Al-Ahly e da seleção egípcia, revelou alguns bastidores relacionados à sua carreira no futebol, após o desempenho brilhante que apresentou durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Shubair apresentou um excelente desempenho, levando a seleção egípcia à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, antes da derrota para a Argentina por 2 a 3, em partida em que defendeu um pênalti do lendário Lionel Messi.