Em vídeo... Mustafa Shubair: Comecei como jogador... Esta é a minha posição sobre o profissionalismo... E uma mensagem especial para Abou Treika

O jovem goleiro também falou sobre sua posição em relação ao profissionalismo nos campeonatos europeus no futuro próximo, especialmente diante de algumas notícias que o associam a uma possível transferência para alguns clubes da La Liga.

Shubair disse: “Jogar profissionalmente é o sonho de qualquer jogador, e isso é natural, mas há um contrato entre mim e o Al-Ahly, além de uma relação de longa data; estou no clube desde os 6 anos de idade e agora tenho 26, sem falar que sou um grande torcedor do clube”.

Ele acrescentou: “Qualquer proposta que surgir passará pelo Al-Ahli, e nos reuniremos nesse momento para conhecer a posição do clube. Não tenho certeza do que vai acontecer, mas tenho certeza de que o que acontecerá será para o bem, e compreenderei a decisão, seja ela qual for”.