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Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Mustafa Shubair: Comecei como jogador... Esta é a minha posição sobre o profissionalismo... E uma mensagem especial para Abou Treika

M. Shobeir
Al Ahly
Egito
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Egito
França
Espanha
EUA
England
Argentina

O goleiro da seleção egípcia teve um desempenho brilhante durante a Copa do Mundo

Mustafa Shubair, goleiro do Al-Ahly e da seleção egípcia, revelou alguns bastidores relacionados à sua carreira no futebol, após o desempenho brilhante que apresentou durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Shubair apresentou um excelente desempenho, levando a seleção egípcia à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, antes da derrota para a Argentina por 2 a 3, em partida em que defendeu um pênalti do lendário Lionel Messi.

  • Shubair: Comecei como jogador

    O jovem goleiro falou sobre o segredo de seu brilhantismo, especialmente no que diz respeito ao uso dos pés na construção das jogadas, revelando que iria começar sua carreira como jogador e não como goleiro.

    Shubair disse, em declarações ao programa “Huna al-Mundial”, do canal “Al-Nahar Riyada”: “Jogar e marcar gols é algo divertido para muitos, melhor do que simplesmente ficar no gol”.

    E explicou: “Eu gostava de ser jogador, experimentei isso e tentei por um tempo, mas descobri minha paixão na posição de goleiro. Depois, as coisas se encaixaram quando passou a ser exigido que o goleiro jogasse com os pés, e é nisso que sou bom”.

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  • A posição em relação ao profissionalismo

    O jovem goleiro também falou sobre sua posição em relação ao profissionalismo nos campeonatos europeus no futuro próximo, especialmente diante de algumas notícias que o associam a uma possível transferência para alguns clubes da La Liga.

    Shubair disse: “Jogar profissionalmente é o sonho de qualquer jogador, e isso é natural, mas há um contrato entre mim e o Al-Ahly, além de uma relação de longa data; estou no clube desde os 6 anos de idade e agora tenho 26, sem falar que sou um grande torcedor do clube”.

    Ele acrescentou: “Qualquer proposta que surgir passará pelo Al-Ahli, e nos reuniremos nesse momento para conhecer a posição do clube. Não tenho certeza do que vai acontecer, mas tenho certeza de que o que acontecerá será para o bem, e compreenderei a decisão, seja ela qual for”.

  • Carta para Abou Treika

    Além disso, Mustafa Shubair dirigiu uma mensagem especial a Mohamed Aboutrika, ex-jogador do Al-Ahly e da seleção egípcia, por causa de suas análises dos jogos dos “Faraós” nos canais “BeIN Sports” do Catar.

    E concluiu: “Minhas saudações ao capitão Mohamed Aboutrika. Todos me disseram que ele apoiou toda a seleção egípcia, e não apenas a mim, por isso lhe agradeço imensamente”.

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