Mendy também repreendeu a torcida do Al Ahli pelas vaias direcionadas ao meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, recém-chegado do Shakhtar Donetsk, do início ao fim da partida.

Mendy afirmou a esse respeito: "Quero reforçar que estamos unidos e, assim como digo à torcida que estamos com eles, também precisamos que eles estejam conosco. Eles precisam nos apoiar e apoiar cada jogador do time. Enquanto qualquer jogador estiver aqui e vestir a camisa do clube, todos nós temos que ficar atrás dele".

E acrescentou: "Há apenas dez dias, a torcida deu uma recepção excepcional a um dos jogadores, que agora é membro do time e parte desta família. E o que é maior do que todos é esta família e este clube, o maior clube da Ásia, e não apenas da Arábia Saudita".

E completou: "Temos a responsabilidade de mostrar à Arábia Saudita, ao Reino, à Ásia e ao mundo que somos o melhor clube, e queremos que qualquer jogador que venha para cá se sinta bem-vindo e feliz por estar aqui, exatamente como a nossa torcida sempre fez com cada um de nós".

E prosseguiu: "Essas coisas não devem mudar. Nós amamos a nossa torcida e nos importamos com ela, e tenho certeza de que eles também amam cada um de nós".