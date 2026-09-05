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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Mendy revela a verdade sobre sua responsabilidade na demissão do diretor esportivo e critica a torcida do Al Ahly

E. Mendy
A. Bondarenko
Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Ucrânia
Arábia Saudita

O goleiro senegalês abriu o coração

O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, revelou a verdade por trás da demissão do português Rui Pedro Braz, ex-diretor esportivo do clube, e também dirigiu uma repreensão à torcida da equipe.

O Al-Ahli venceu o Al-Riyadh pelo placar de 5 a 0, na partida que reuniu os dois times na noite da última sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada da Saudi Pro League.

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  • A verdade sobre ter causado a demissão de Rui Pedro

    Após o fim da partida, Mendy foi questionado sobre a veracidade de sua influência na decisão anunciada pelo Al-Ahli, na última quinta-feira, de afastar Roi Pedro do cargo de diretor esportivo, menos de um ano depois de assumir a função.

    Os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita, haviam confirmado que os jogadores do Al-Ahli realizaram uma reunião com a diretoria do clube, após a derrota no clássico diante do Al-Hilal por 3 a 0, na última terça-feira, para exigir a demissão do diretor esportivo.

    O goleiro senegalês respondeu a essa acusação em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", quando disse: "Somos jogadores de futebol e não tomamos esse tipo de decisão".

    E explicou: "O lugar em que devemos falar é o campo, e é ali que a nossa resposta deve estar. Somos jogadores antes de qualquer outra coisa, e ninguém é maior que o clube, e ninguém jamais será maior que o clube".

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  • A cobrança da torcida do Ahly

    Mendy também repreendeu a torcida do Al Ahli pelas vaias direcionadas ao meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, recém-chegado do Shakhtar Donetsk, do início ao fim da partida.

    Mendy afirmou a esse respeito: "Quero reforçar que estamos unidos e, assim como digo à torcida que estamos com eles, também precisamos que eles estejam conosco. Eles precisam nos apoiar e apoiar cada jogador do time. Enquanto qualquer jogador estiver aqui e vestir a camisa do clube, todos nós temos que ficar atrás dele".

    E acrescentou: "Há apenas dez dias, a torcida deu uma recepção excepcional a um dos jogadores, que agora é membro do time e parte desta família. E o que é maior do que todos é esta família e este clube, o maior clube da Ásia, e não apenas da Arábia Saudita".

    E completou: "Temos a responsabilidade de mostrar à Arábia Saudita, ao Reino, à Ásia e ao mundo que somos o melhor clube, e queremos que qualquer jogador que venha para cá se sinta bem-vindo e feliz por estar aqui, exatamente como a nossa torcida sempre fez com cada um de nós".

    E prosseguiu: "Essas coisas não devem mudar. Nós amamos a nossa torcida e nos importamos com ela, e tenho certeza de que eles também amam cada um de nós".

  • O retorno às vitórias

    Mendy também falou sobre o retorno ao caminho das vitórias na Roshn League, após duas derrotas consecutivas: para o Al-Khaleej por 3 a 1, na quarta rodada, e depois para o Al-Hilal no clássico por 3 a 0, em partida adiada da terceira rodada.

    E comentou: "Sabíamos entre nós que não apresentamos o suficiente nos dois últimos jogos. O roteiro de cada partida foi diferente, mas está claro que o que fizemos não foi suficiente, e essa não é a nossa verdadeira personalidade".

    E prosseguiu: "Conversamos muito durante esta semana e nos lembramos das coisas que nos tornam fortes. Sabíamos que jogaríamos em casa e que precisávamos conquistar os três pontos para voltar ao caminho certo, e foi isso que fizemos".

    E continuou: "Disputamos um grande número de competições e partidas, então por que ficaríamos preocupados? Nós jogamos e nos preparamos para cada partida".

    E concluiu: "Somos um dos clubes que mais disputam partidas na Arábia Saudita e na Ásia, por isso precisamos apenas nos concentrar no nosso trabalho, acreditar em nós mesmos e continuar trabalhando duro, porque o nosso sucesso só será alcançado com trabalho e permanecendo unidos".

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  • Veja as declarações de Mendy

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