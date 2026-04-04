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Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Chamusca: Aproveitamos a fraqueza do Al-Hilal... E esta é a minha posição sobre treinar a seleção da Arábia Saudita

Al Hilal x Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
P. Chamusca
H. Renard
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Brasil
França

O técnico brasileiro levou o Al-Taawoun a um empate emocionante contra o "Al-Zaeem"

O brasileiro Breckles Chamosca, técnico do Al-Taawoun, revelou o ponto fraco do Al-Hilal que aproveitou para arrancar o empate, além de ter comentado sobre sua indicação para comandar a seleção saudita no futuro próximo.

Chamusca levou o Al-Taawoun a um empate de 2 a 2 com o Al-Hilal, no sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen.

  • O ponto fraco do Al-Hilal

    Shamouska afirmou em declarações à imprensa após a partida, conforme noticiado pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Utilizamos uma plataforma para analisar os adversários, e foi ela que nos mostrou que havia uma falha na estrutura organizacional do Al-Hilal, e aproveitamos isso”.

    Ele acrescentou: “Temos um especialista em treinar jogadas de bola parada e cruzamentos, e trabalhamos nisso durante toda a semana porque é uma das nossas armas. Além disso, criamos oportunidades a partir das transições e poderíamos ter marcado a partir delas”.

    O Al-Taawoun marcou seu primeiro gol contra o Al-Hilal em um escanteio, que o zagueiro brasileiro André Gerotto desviou de cabeça para o gol de Yassine Bounou, o mesmo que marcou o segundo gol, também em um cruzamento.

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  • Ausências do Al-Hilal

    O técnico brasileiro reconheceu que o Al-Hilal sofreu com as ausências, comentando: “Em todas as partidas buscávamos a vitória, independentemente do adversário. Sabemos que o Al-Hilal tem ausências, mas jogar contra ele é sempre difícil. Jogamos com os recursos que tínhamos à disposição e saímos com um empate”.

    E acrescentou: “Temos evoluído bem ultimamente, e a ausência de Roger (Martínez) nos afetou, mas criamos a tática do falso atacante contra o Al-Hilal e, como eu disse, o sistema de vídeo nos mostrou que o Al-Hilal tem dificuldades nas jogadas de bola parada defensivas”.

  • Títulos do Al-Hilal

    Por outro lado, Shamoska destacou a capacidade do Al-Hilal de voltar a conquistar títulos, incluindo a Liga Roshen, apesar de estar 5 pontos atrás do líder Al-Nassr, faltando apenas 7 rodadas para o fim da competição.

    Ele explicou: “O Al-Hilal está competindo em várias frentes e tem muitos jogadores lesionados, o que lhe tirou algumas opções, mas acredito que ele tem capacidade para compensar isso e conquistar títulos”.

  • Treinamento na Arábia Saudita

    Por outro lado, o técnico brasileiro expressou sua satisfação por ter sido indicado para comandar a seleção saudita no próximo período, sucedendo o técnico francês Hervé Renard, mas reiterou seu apoio a ele e sua confiança de que alcançará resultados positivos na Copa do Mundo de 2026.

    A esse respeito, Chamusca disse: “Fico feliz por meu nome ter sido mencionado para treinar a seleção saudita. Trabalhei na Arábia Saudita por 8 anos e acompanhei a evolução do campeonato.”

    E concluiu: “Mas é importante ajudar Renard neste momento. Lembramos do nível que ele apresentou na Copa do Mundo de 2022, e ele pode ter um desempenho ainda melhor na próxima Copa do Mundo.”