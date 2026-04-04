Shamouska afirmou em declarações à imprensa após a partida, conforme noticiado pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Utilizamos uma plataforma para analisar os adversários, e foi ela que nos mostrou que havia uma falha na estrutura organizacional do Al-Hilal, e aproveitamos isso”.

Ele acrescentou: “Temos um especialista em treinar jogadas de bola parada e cruzamentos, e trabalhamos nisso durante toda a semana porque é uma das nossas armas. Além disso, criamos oportunidades a partir das transições e poderíamos ter marcado a partir delas”.

O Al-Taawoun marcou seu primeiro gol contra o Al-Hilal em um escanteio, que o zagueiro brasileiro André Gerotto desviou de cabeça para o gol de Yassine Bounou, o mesmo que marcou o segundo gol, também em um cruzamento.