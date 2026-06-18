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FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Em uma troca por um campeão recordista? O atacante do Bayern, Nicolas Jackson, poderia ser incluído em uma negociação espetacular

Premier League
Mercado da bola
Chelsea
Juventus
N. Jackson
A. Cambiaso

O Chelsea está acelerando as negociações na disputa pela contratação de Andrea Cambiaso. Segundo a Gazzetta dello Sport, o atacante Nicolas Jackson poderia fazer parte de uma troca com a Juventus de Turim.

O jogador da seleção italiana despertou o interesse dos grandes clubes europeus. Enquanto o FC Barcelona já deu os primeiros sinais de interesse e oferece um jogador de renome em troca, são sobretudo os Blues que estão levando a sério a tentativa de contratar o ponta.

  • Aparentemente, as negociações entre o Chelsea e a Velha Senhora se intensificaram nas últimas horas. Embora inicialmente parecesse provável que a oferta fosse puramente financeira, agora um nome de destaque ganha destaque: Jackson, jogador atualmente emprestado pelo Bayern. 

    O atacante poderia ser o fator decisivo para concretizar a negociação envolvendo Cambiaso. A Juve exige por seu jogador-chave uma quantia significativamente superior à primeira oferta dos ingleses. A inclusão de Jackson poderia ser a chave para atender às exigências financeiras dos italianos e, ao mesmo tempo, superar a concorrência da Espanha.

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    Jackson como moeda de troca na negociação envolvendo Cambiaso?

    O interesse da Catalunha é comprovado. O Barça busca reforços para as laterais e vê em Cambiaso a peça perfeita para o quebra-cabeça. Para concretizar a negociação, os dirigentes estariam, aparentemente, dispostos a enviar Ronald Araújo para Turim em troca. 

    No entanto, os espanhóis estão em desvantagem no momento, já que a oferta vinda da Ilha está se tornando mais concreta. Segundo a reportagem, o Chelsea está fazendo progressos significativos e consolidou a base de negociação com uma primeira proposta.

    De acordo com a reportagem, o clube londrino está oferecendo um valor fixo de transferência na faixa de 27 a 28 milhões de euros. O clube mais título da Itália, porém, exige mais, razão pela qual os Blues estão oferecendo também Jackson.

  • Jackson não tem mais perspectivas no Chelsea

    Cambiaso é considerado um zagueiro moderno, que interpreta seu papel de forma versátil na lateral esquerda da defesa: ele costuma avançar para o centro do meio-campo na construção de jogadas, a fim de criar situações de superioridade numérica. Além disso, possui as qualidades futebolísticas necessárias para criar perigo ainda mais à frente, nas laterais ofensivas. 

    Ao mesmo tempo, isso representaria uma oportunidade para o Chelsea reorganizar seu elenco. Com a transferência, seria possível retirar da folha de pagamento um jogador para o qual já não há mais utilidade. Jackson não se encaixa nos planos esportivos e não tem perspectivas no Stamford Bridge. 