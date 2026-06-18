Em uma troca por um campeão recordista? O atacante do Bayern, Nicolas Jackson, poderia ser incluído em uma negociação espetacular

O interesse da Catalunha é comprovado. O Barça busca reforços para as laterais e vê em Cambiaso a peça perfeita para o quebra-cabeça. Para concretizar a negociação, os dirigentes estariam, aparentemente, dispostos a enviar Ronald Araújo para Turim em troca.

No entanto, os espanhóis estão em desvantagem no momento, já que a oferta vinda da Ilha está se tornando mais concreta. Segundo a reportagem, o Chelsea está fazendo progressos significativos e consolidou a base de negociação com uma primeira proposta.

De acordo com a reportagem, o clube londrino está oferecendo um valor fixo de transferência na faixa de 27 a 28 milhões de euros. O clube mais título da Itália, porém, exige mais, razão pela qual os Blues estão oferecendo também Jackson.