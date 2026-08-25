Dalot está no United desde 2018, com uma passagem por empréstimo pelo AC Milan durante a temporada 2020-21. Ele está cada vez mais perto de alcançar 250 jogos pelo Manchester United e, com os títulos da FA Cup e da Carabao Cup no currículo, quer conquistar mais troféus importantes para os torcedores fiéis.

O português de 27 anos disse à Gazzetta dello Sport sobre suas esperanças para 2026-27: “Quer dizer, todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos em nossas carreiras, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas, obviamente, falando de futebol, meu objetivo é ganhar algo com este clube, conquistar um grande título com esta camisa. Então espero conseguir isso neste ano e levar o clube de volta ao lugar onde ele merece estar, e acho que temos uma boa oportunidade de fazer isso.”

Ele acrescentou sobre sua ambição pessoal: “Sempre a mesma: tentar ser a melhor versão de mim mesmo, tentar ajudar o clube o máximo possível e estar na melhor condição mental e física para ajudar o time, e depois tentar construir a energia ao meu redor de que o clube precisa para nos permitir brigar por cada competição e cada troféu.

“Acho que esse é o mínimo para este clube: encarar cada temporada acreditando que podemos vencer todas as competições. E acredito que estamos criando algo especial. Espero que possamos fazer isso nesta temporada e chegar ao fim do ano brigando por esses objetivos.”