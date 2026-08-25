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'Em uma semana ele é um camisa 9, na outra é um camisa 6' - Por que o Manchester United não buscou um reforço no mercado para um veterano do clube que está perto de completar 250 jogos
O Manchester United reforçou seus setores de ataque e meio-campo
O Manchester United gastou pesado ao reforçar seu setor ofensivo em 2025, com nomes como Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko e Matheus Cunha sendo contratados. A janela atual viu reforços chegarem ao meio-campo, com Youri Tielemans e Andry Santos se juntando ao elenco de Michael Carrick.
Senne Lammens resolveu questões debaixo das traves, como uma opção confiável para o gol, mas nenhuma contratação foi feita à sua frente. Isso apesar de o United estar longe de ser sólido defensivamente em sua tentativa contínua de voltar ao caminho dos títulos.
Algumas dúvidas foram levantadas sobre aqueles que ocupam as vagas nas laterais, com Dalot e Noussair Mazraoui atuando pela direita e Luke Shaw continuando a enfrentar problemas físicos pela esquerda. Será que mais recursos deveriam ter sido reservados para novos reforços em toda a linha defensiva?
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Seria possível encontrar uma melhora na lateral direita em relação a Dalot?
Simpson, revelado nas categorias de base do United, não está convencido de que Dalot deva ser substituído neste momento, com o natural de Manchester, que falava em associação com LiveFootballTickets, dizendo à GOAL: “Não me surpreende que Diogo Dalot tenha mantido sua posição por tanto tempo. Olha, com o Dalot é uma questão de consistência, em uma semana ele é nota nove, na outra é nota seis. Mas eu não o culpo, é difícil ser consistente quando você está mudando de posição o tempo todo.
“Se o United tiver uma linha de quatro defensores estável, todos vão saber seu papel, o que permitirá que Dalot mantenha a consistência. Ele é um jogador trabalhador, dá tudo nos treinos. Acho que com Diogo você sabe o que vai ter, e ele ainda está em uma boa idade. Além disso, Noussair Mazraoui está lá como uma opção mais defensiva. Acho que há outras áreas-chave que o Man United precisa reforçar antes de pensar na lateral direita.”
Dalot estabelece meta ambiciosa de títulos para o Manchester United
Dalot está no United desde 2018, com uma passagem por empréstimo pelo AC Milan durante a temporada 2020-21. Ele está cada vez mais perto de alcançar 250 jogos pelo Manchester United e, com os títulos da FA Cup e da Carabao Cup no currículo, quer conquistar mais troféus importantes para os torcedores fiéis.
O português de 27 anos disse à Gazzetta dello Sport sobre suas esperanças para 2026-27: “Quer dizer, todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos em nossas carreiras, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas, obviamente, falando de futebol, meu objetivo é ganhar algo com este clube, conquistar um grande título com esta camisa. Então espero conseguir isso neste ano e levar o clube de volta ao lugar onde ele merece estar, e acho que temos uma boa oportunidade de fazer isso.”
Ele acrescentou sobre sua ambição pessoal: “Sempre a mesma: tentar ser a melhor versão de mim mesmo, tentar ajudar o clube o máximo possível e estar na melhor condição mental e física para ajudar o time, e depois tentar construir a energia ao meu redor de que o clube precisa para nos permitir brigar por cada competição e cada troféu.
“Acho que esse é o mínimo para este clube: encarar cada temporada acreditando que podemos vencer todas as competições. E acredito que estamos criando algo especial. Espero que possamos fazer isso nesta temporada e chegar ao fim do ano brigando por esses objetivos.”
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Jogos do Manchester United em 2026-27: Ipswich é o próximo após derrota para o Hull
O United vinha sendo apontado por alguns como um potencial candidato ao título da Premier League antes do início da mais recente campanha da elite inglesa. No entanto, tropeçou logo na largada ao sofrer uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull City.
Outro time recém-promovido, o Ipswich, será o adversário de domingo, quando o Manchester United voltar a jogar em casa. Dalot pode ser recolocado no time titular de Carrick para esse confronto, enquanto a janela de transferências de verão de 2026 seguirá aberta até 1º de setembro.
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