O Arsenal manteve seu início perfeito de temporada com uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, graças aos gols de Kai Havertz e Martin Odegaard. Em entrevista à Sky Sports, Carragher elogiou o time de Mikel Arteta pela solidez defensiva, especialmente considerando a ausência de William Saliba.

Carragher acredita que a capacidade da equipe de limitar os adversários é um sinal preocupante para os rivais na briga pelo título. Ele disse: "Acho que a coisa preocupante para todo mundo já é que Saliba, que é genuinamente de classe mundial, possivelmente o melhor zagueiro do futebol mundial, não jogou um minuto sequer até agora nesta temporada. E não parece que alguém consiga marcar contra eles."