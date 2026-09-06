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Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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"Em toda parte": Gary Neville e Jamie Carragher dão seus vereditos após o Arsenal vencer o Chelsea de Xabi Alonso

G. Neville
J. Carragher
X. Alonso
Chelsea
Arsenal x Chelsea
Arsenal
Premier League

Jamie Carragher e Gary Neville deram seus veredictos depois que o Arsenal garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo. Enquanto Carragher ficou extremamente impressionado com a solidez defensiva do Arsenal, apesar da ausência de William Saliba, Neville fez uma crítica dura à linha de três defensores do Chelsea, embora siga confiante no projeto geral de Xabi Alonso em Stamford Bridge.

  • Carragher elogia a solidez do Arsenal

    O Arsenal manteve seu início perfeito de temporada com uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, graças aos gols de Kai Havertz e Martin Odegaard. Em entrevista à Sky Sports, Carragher elogiou o time de Mikel Arteta pela solidez defensiva, especialmente considerando a ausência de William Saliba.

    Carragher acredita que a capacidade da equipe de limitar os adversários é um sinal preocupante para os rivais na briga pelo título. Ele disse: "Acho que a coisa preocupante para todo mundo já é que Saliba, que é genuinamente de classe mundial, possivelmente o melhor zagueiro do futebol mundial, não jogou um minuto sequer até agora nesta temporada. E não parece que alguém consiga marcar contra eles."

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Neville detona a defesa do Chelsea

    Enquanto o Arsenal continua a impressionar, o Chelsea já sofreu sete gols nos três primeiros jogos sob o comando de Xabi Alonso. Falando no Gary Neville Podcast, Gary Neville detonou a estrutura defensiva dos Blues. Ele ficou particularmente preocupado com o quão desorganizado o time pareceu no Emirates Stadium.

    Neville explicou: "A linha de três atrás, quando eu a vejo, é quase como se as pernas não estivessem ligadas aos quadris e os quadris não estivessem ligados aos corpos. É quase como se eles estivessem um pouco por toda parte." Apesar dessa crítica pesada, ele sugeriu que Alonso talvez precise contratar mais jogadores para corrigir o problema.

  • Otimismo segue por Alonso

    Apesar do caos defensivo, Neville segue notavelmente otimista em relação à trajetória do Chelsea sob o comando de Alonso. Ele elogiou os alas Pedro Neto e Jorrel Hato, além das opções ofensivas da equipe, e fez uma previsão ousada sobre a posição final do time na liga.

    "Acho que eles podem terminar em segundo lugar. O terceiro é o mínimo absoluto em que consigo ver o Chelsea terminando", afirmou Neville. "Estou tão positivo quanto estive nos últimos três, quatro, cinco anos em relação ao Chelsea, porque acho que eles estão indo na direção certa." O próprio Alonso admitiu que sua equipe precisa ser mais sólida defensivamente, mas ficou satisfeito com o espírito e a atitude mostrados durante a derrota.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Arsenal e Chelsea?

    O Arsenal tentará aproveitar esse embalo ao viajar para enfrentar o Napoli na Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de voltar à ação no campeonato contra o Sunderland no sábado. Enquanto isso, o Chelsea precisa corrigir com urgência suas vulnerabilidades defensivas. Alonso terá quase uma semana de treinamentos para reorganizar sua linha defensiva antes de o Chelsea receber o Hull City em Stamford Bridge no sábado.

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