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"Em toda parte": Gary Neville e Jamie Carragher dão seus vereditos após o Arsenal vencer o Chelsea de Xabi Alonso
Carragher elogia a solidez do Arsenal
O Arsenal manteve seu início perfeito de temporada com uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, graças aos gols de Kai Havertz e Martin Odegaard. Em entrevista à Sky Sports, Carragher elogiou o time de Mikel Arteta pela solidez defensiva, especialmente considerando a ausência de William Saliba.
Carragher acredita que a capacidade da equipe de limitar os adversários é um sinal preocupante para os rivais na briga pelo título. Ele disse: "Acho que a coisa preocupante para todo mundo já é que Saliba, que é genuinamente de classe mundial, possivelmente o melhor zagueiro do futebol mundial, não jogou um minuto sequer até agora nesta temporada. E não parece que alguém consiga marcar contra eles."
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Neville detona a defesa do Chelsea
Enquanto o Arsenal continua a impressionar, o Chelsea já sofreu sete gols nos três primeiros jogos sob o comando de Xabi Alonso. Falando no Gary Neville Podcast, Gary Neville detonou a estrutura defensiva dos Blues. Ele ficou particularmente preocupado com o quão desorganizado o time pareceu no Emirates Stadium.
Neville explicou: "A linha de três atrás, quando eu a vejo, é quase como se as pernas não estivessem ligadas aos quadris e os quadris não estivessem ligados aos corpos. É quase como se eles estivessem um pouco por toda parte." Apesar dessa crítica pesada, ele sugeriu que Alonso talvez precise contratar mais jogadores para corrigir o problema.
Otimismo segue por Alonso
Apesar do caos defensivo, Neville segue notavelmente otimista em relação à trajetória do Chelsea sob o comando de Alonso. Ele elogiou os alas Pedro Neto e Jorrel Hato, além das opções ofensivas da equipe, e fez uma previsão ousada sobre a posição final do time na liga.
"Acho que eles podem terminar em segundo lugar. O terceiro é o mínimo absoluto em que consigo ver o Chelsea terminando", afirmou Neville. "Estou tão positivo quanto estive nos últimos três, quatro, cinco anos em relação ao Chelsea, porque acho que eles estão indo na direção certa." O próprio Alonso admitiu que sua equipe precisa ser mais sólida defensivamente, mas ficou satisfeito com o espírito e a atitude mostrados durante a derrota.
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O que vem a seguir para Arsenal e Chelsea?
O Arsenal tentará aproveitar esse embalo ao viajar para enfrentar o Napoli na Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de voltar à ação no campeonato contra o Sunderland no sábado. Enquanto isso, o Chelsea precisa corrigir com urgência suas vulnerabilidades defensivas. Alonso terá quase uma semana de treinamentos para reorganizar sua linha defensiva antes de o Chelsea receber o Hull City em Stamford Bridge no sábado.
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