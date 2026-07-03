Hany marcou contra o próprio gol aos 55 minutos da partida disputada em Dallas (EUA) na sexta-feira, proporcionando à Austrália não apenas o empate em 1 a 1, mas também a prorrogação ao final dos 90 minutos. Para o egípcio, esse já foi o segundo gol contra nesta Copa do Mundo, depois de ter marcado contra o próprio goleiro no empate em 1 a 1 contra a Bélgica, na primeira partida da fase de grupos.
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Em toda a história da Copa do Mundo, isso só aconteceu com mais um jogador! Mohamed Hany, do Egito, sofre um contratempo histórico
De acordo com a Opta, Hany é, assim, apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra em uma fase final do torneio. Antes dele, isso só havia acontecido com Ivan Vutsov na Copa do Mundo de 1966. O búlgaro marcou contra o próprio time tanto na derrota por 0 a 3 para Portugal quanto na derrota por 1 a 3 para a Hungria.
O infortúnio de Hany contra a Austrália, por sua vez, foi histórico ainda em outro aspecto: no total, esse já foi o 13º gol contra na Copa do Mundo de 2026 — nunca houve tantos em uma edição do torneio. O recorde anterior era da Copa do Mundo de 2018, com doze gols contra.
- AFP
Mohamed Hany ficou momentaneamente atordoado alguns minutos antes de marcar o gol contra
Poucos minutos antes de marcar o gol contra, Hany havia causado um breve momento de susto. Após uma colisão com o australiano Connor Metcalfe dentro da sua própria área de cinco metros, o jogador de 30 anos, do Al Ahly, um dos principais clubes do Egito, ficou inicialmente atordoado no gramado no início do segundo tempo. Após uma breve pausa para atendimento médico, Hany voltou a jogar.
O confronto contra os australianos na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 foi a 46ª partida de Hany pela seleção. O zagueiro é titular indiscutível na Copa do Mundo; na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, na segunda partida da fase de grupos, ele deu uma assistência.
Todos os 13 gols contra marcados até agora na Copa do Mundo de 2026
Autor do gol contra
Partida
Resultado
Damian Bobadilla
EUA x Paraguai
4 a 1
Miro Muheim
Suíça x Catar
1 a 1
Mohamed Hany
Egito x Bélgica
1 a 1
Ayman Hussein
Noruega x Iraque
4 a 1
Yazan Al-Arab
Áustria x Jordânia
3 a 1
Mohamed Al-Mannai
Canadá x Catar
6 a 0
Cameron Burgess
EUA x Austrália
2 a 0
Hassan Al-Tambakti
Espanha x Arábia Saudita
4 a 0
Abduvokhid Nematov
Portugal x Uzbequistão
5 a 0
Sultan Al-Brake
Bósnia-Herzegovina x Catar
3 a 1
Bono
Marrocos x Haiti
4 a 2
Ellyes Skhiri
Tunísia x Holanda
1 a 3
Mohamed Hany
Egito x Austrália
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