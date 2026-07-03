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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Em toda a história da Copa do Mundo, isso só aconteceu com mais um jogador! Mohamed Hany, do Egito, sofre um contratempo histórico

Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
Egito
M. Hany

O zagueiro egípcio Mohamed Hany cometeu um gol contra histórico nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Austrália — e isso em dois aspectos.

Hany marcou contra o próprio gol aos 55 minutos da partida disputada em Dallas (EUA) na sexta-feira, proporcionando à Austrália não apenas o empate em 1 a 1, mas também a prorrogação ao final dos 90 minutos. Para o egípcio, esse já foi o segundo gol contra nesta Copa do Mundo, depois de ter marcado contra o próprio goleiro no empate em 1 a 1 contra a Bélgica, na primeira partida da fase de grupos.

  • De acordo com a Opta, Hany é, assim, apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra em uma fase final do torneio. Antes dele, isso só havia acontecido com Ivan Vutsov na Copa do Mundo de 1966. O búlgaro marcou contra o próprio time tanto na derrota por 0 a 3 para Portugal quanto na derrota por 1 a 3 para a Hungria.

    O infortúnio de Hany contra a Austrália, por sua vez, foi histórico ainda em outro aspecto: no total, esse já foi o 13º gol contra na Copa do Mundo de 2026 — nunca houve tantos em uma edição do torneio. O recorde anterior era da Copa do Mundo de 2018, com doze gols contra.

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    Mohamed Hany ficou momentaneamente atordoado alguns minutos antes de marcar o gol contra

    Poucos minutos antes de marcar o gol contra, Hany havia causado um breve momento de susto. Após uma colisão com o australiano Connor Metcalfe dentro da sua própria área de cinco metros, o jogador de 30 anos, do Al Ahly, um dos principais clubes do Egito, ficou inicialmente atordoado no gramado no início do segundo tempo. Após uma breve pausa para atendimento médico, Hany voltou a jogar.

    O confronto contra os australianos na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 foi a 46ª partida de Hany pela seleção. O zagueiro é titular indiscutível na Copa do Mundo; na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, na segunda partida da fase de grupos, ele deu uma assistência.

  • Todos os 13 gols contra marcados até agora na Copa do Mundo de 2026


    Autor do gol contra

    Partida

    Resultado

    Damian Bobadilla

    EUA x Paraguai

    4 a 1

    Miro Muheim

    Suíça x Catar

    1 a 1

    Mohamed Hany

    Egito x Bélgica

    1 a 1

    Ayman Hussein

    Noruega x Iraque

    4 a 1

    Yazan Al-Arab

    Áustria x Jordânia

    3 a 1

    Mohamed Al-Mannai

    Canadá x Catar

    6 a 0

    Cameron Burgess

    EUA x Austrália

    2 a 0

    Hassan Al-Tambakti

    Espanha x Arábia Saudita

    4 a 0

    Abduvokhid Nematov

    Portugal x Uzbequistão

    5 a 0

    Sultan Al-Brake

    Bósnia-Herzegovina x Catar

    3 a 1

    Bono

    Marrocos x Haiti

    4 a 2

    Ellyes Skhiri

    Tunísia x Holanda

    1 a 3

    Mohamed Hany

    Egito x Austrália

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