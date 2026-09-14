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'Em termos de títulos, ninguém teve uma temporada melhor do que eu' - astro do PSG, Fabian Ruiz, apresenta sua candidatura à Bola de Ouro
Uma coleção de troféus incomparável
Ruiz teve uma campanha estelar, conquistando tanto a Copa do Mundo quanto a Liga dos Campeões. Apesar de uma lesão no joelho que o afastou por três meses, ele sente que suas contribuições decisivas justificam sua presença na conversa sobre o prêmio.
Em entrevista ao L'Equipe, o meio-campista do Paris Saint-Germain fez uma afirmação ousada: "Em termos de títulos, ninguém teve uma temporada melhor do que eu. Individualmente, grandes jogadores tiveram uma temporada excelente. Uma Copa do Mundo com o seu país é o maior título que você pode ganhar."
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Grato pela indicação
Embora o internacional espanhol acredite firmemente que suas conquistas coletivas se destacam, ele reconhece a forte concorrência de jogadores como o fenômeno adolescente do Barcelona Lamine Yamal, amplamente considerado um dos principais candidatos ao prêmio.
Em comentários um pouco anteriores feitos durante entrevista à France Football, Ruiz refletiu sobre ter terminado em 24º na votação no ano passado. "Onde eu me vejo na corrida pela Bola de Ouro? Isso depende dos votantes", explicou. "O mais importante para mim é me colocar à disposição da equipe e, ao mesmo tempo, me esforçar para estar entre os melhores. Tive a sorte de estar entre a lista de trinta indicados no ano passado. Estar entre os trinta é uma grande honra."
Inspirado por Rodri
Meio-campistas costumam ter dificuldade para conquistar prêmios individuais, mas Ruiz busca confiança em seu compatriota. Ele espera que os votantes olhem além das estatísticas ofensivas tradicionais e reconheçam o impacto geral em campo.
Dando sequência à conversa com a France Football, ele disse: "Rodri ganhou a Bola de Ouro há dois anos. E, embora defensores e goleiros ainda tenham dificuldade para obter reconhecimento, acredito que o que importa hoje é mais a função que um jogador desempenha do que sua posição em campo. E é importante dar o exemplo para as crianças que estão começando a jogar futebol, para que elas também olhem para meio-campistas, defensores e goleiros."
- AFP
O que vem a seguir?
Ruiz agora voltará seu foco para os compromissos domésticos com o Paris Saint-Germain, enquanto a equipe se prepara para um duelo crucial pela Ligue 1. O clube tem pela frente um confronto muito aguardado contra o Marseille em 20 de setembro, no qual o meio-campista espera consolidar ainda mais seu status como um dos principais jogadores da Europa.
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