Ruiz teve uma campanha estelar, conquistando tanto a Copa do Mundo quanto a Liga dos Campeões. Apesar de uma lesão no joelho que o afastou por três meses, ele sente que suas contribuições decisivas justificam sua presença na conversa sobre o prêmio.

Em entrevista ao L'Equipe, o meio-campista do Paris Saint-Germain fez uma afirmação ousada: "Em termos de títulos, ninguém teve uma temporada melhor do que eu. Individualmente, grandes jogadores tiveram uma temporada excelente. Uma Copa do Mundo com o seu país é o maior título que você pode ganhar."



