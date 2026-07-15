“Sou um grande fã do Warren Zaire-Emery. Pelo perfil, ele se parece muito com os jogadores do Bayern”, explicou Sagnol. “Ele tem um ótimo caráter, é muito dedicado e evoluiu muito bem em termos de jogo.”

No meio-campo repleto de estrelas do Paris Saint-Germain, com Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, Zaire-Emery muitas vezes teve dificuldades no passado e teve que se contentar com um lugar no banco. Sagnol supõe que isso possa estar levando o próprio jogador a pensar em uma transferência.

“Se ele ficar no banco com muita frequência em Paris, talvez tenha vontade de mudar de clube”, disse o atual técnico da seleção da Geórgia, que, no entanto, observou que uma transferência seria um empreendimento caro: “No entanto, ele seria muito caro.”