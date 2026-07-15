Em entrevista à Sport Bild, o ex-jogador do clube mais campeão da Alemanha destacou que o meio-campista de 20 anos se encaixa perfeitamente no perfil exigido pelo time de Munique e que, por isso, o FCB deveria, sem dúvida, considerar sua contratação.
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"Em termos de perfil, ele se parece muito com o FCB": sugere-se ao FC Bayern de Munique a contratação de uma estrela do PSG
“Sou um grande fã do Warren Zaire-Emery. Pelo perfil, ele se parece muito com os jogadores do Bayern”, explicou Sagnol. “Ele tem um ótimo caráter, é muito dedicado e evoluiu muito bem em termos de jogo.”
No meio-campo repleto de estrelas do Paris Saint-Germain, com Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, Zaire-Emery muitas vezes teve dificuldades no passado e teve que se contentar com um lugar no banco. Sagnol supõe que isso possa estar levando o próprio jogador a pensar em uma transferência.
“Se ele ficar no banco com muita frequência em Paris, talvez tenha vontade de mudar de clube”, disse o atual técnico da seleção da Geórgia, que, no entanto, observou que uma transferência seria um empreendimento caro: “No entanto, ele seria muito caro.”
- Getty
A contratação de Zaire-Emery provavelmente sairia cara para o FC Bayern
Segundo o site transfermarkt.de, o valor de mercado de Zaire-Emery é de 80 milhões de euros; além disso, seu contrato com o Paris Saint-Germain ainda tem validade de longo prazo (até 2029). O PSG estaria, portanto, em uma posição confortável nas negociações.
No entanto, segundo Sagnol, um argumento a favor da mudança para Munique para o jogador de 20 anos poderia ser a perspectiva de jogar ao lado de seus companheiros da seleção nacional, Michael Olise e Dayot Upamecano.
O técnico de 49 anos fica especialmente entusiasmado ao falar do atacante, que está sendo cortejado pelo Real Madrid: “Olise ainda é jovem e pode ir para o Real daqui a alguns anos. Ele sabe o que tem em Munique: um ambiente incrível, companheiros de equipe excelentes, um técnico excepcional. Olise parece muito feliz no FC Bayern.”
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