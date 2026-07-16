No início de junho, o jornal *Bild* noticiou que os ex-jogadores do Bayern Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) e Yann Sommer (37) pretendem adquirir o Estrela Amadora em parceria com um grupo de investidores. No entanto, até o momento, não houve mais atualizações sobre essa notícia, e a conclusão da transação ainda não foi anunciada.

Hummels e Müller atuam atualmente como comentaristas de TV para a MagentaTV durante a Copa do Mundo. Hummels encerrou sua carreira de jogador em 2025, na AS Roma, enquanto Müller está encerrando a sua agora no Vancouver Whitecaps, da MLS. O goleiro suíço Sommer assinou contrato de três anos com o Club Brugge, da Bélgica, na terça-feira.

Segundo a reportagem do “Bild”, o impulsionador por trás do projeto seria Johannes Mösmang. O profissional de 35 anos atua há dez anos como responsável pela integração no FC Bayern e poderia assumir, no futuro, um cargo de gestão na Estrela Amadora. Na última temporada, o clube escapou por pouco do rebaixamento da primeira divisão.

Após a saída de Zvonarek, o FC Bayern ainda busca novos clubes para João Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza e Armindo Sieb. Noel Aseko estaria prestes a ser transferido para o Eintracht Frankfurt.