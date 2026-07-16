Em 1º de julho, vários jogadores emprestados retornaram oficialmente ao FC Bayern. A maioria deles não tem futuro em Munique; atualmente, o clube está buscando novos destinos para esses jogadores. Alexander Nübel já foi transferido definitivamente para o Beşiktaş de Istambul, Daniel Peretz para o Southampton, Jonah Kusi-Asare para o Fulham, Jonathan Asp Jensen para o Deportivo La Coruña e Maurice Krattenmacher para o SV Elversberg.
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Em seu novo clube, Thomas Müller e Mats Hummels podem em breve assumir o comando: o FC Bayern de Munique cede o próximo jogador que retorna de empréstimo
Na quinta-feira, Lovro Zvonarek também se despediu do clube. Após dois empréstimos ao Sturm Graz e ao Grasshoppers de Zurique, o meio-campista croata de 21 anos assina contrato definitivo com o CF Estrela Amadora, da Primeira Divisão portuguesa, até 2029. O clube de Munique não divulgou detalhes sobre os termos da transferência. Zvonarek havia sido contratado pelo FC Bayern em 2022, aos 17 anos, vindo do Slaven Belupo por 1,8 milhão de euros. Ele atuou principalmente pela equipe reserva, tendo disputado cinco partidas pela equipe principal.
No Estrela Amadora, Zvonarek se reunirá com Max Scholze. Seu ex-companheiro na equipe reserva de Munique já havia se transferido para o subúrbio de Lisboa no meio do ano. O fato de dois jogadores do FC Bayern terem se transferido para o Estrela Amadora em tão curto espaço de tempo provavelmente não é por acaso e se encaixa nos rumores empolgantes sobre o futuro do clube.
Thomas Müller e Mats Hummels vão se juntar ao Estrela Amadora?
No início de junho, o jornal *Bild* noticiou que os ex-jogadores do Bayern Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) e Yann Sommer (37) pretendem adquirir o Estrela Amadora em parceria com um grupo de investidores. No entanto, até o momento, não houve mais atualizações sobre essa notícia, e a conclusão da transação ainda não foi anunciada.
Hummels e Müller atuam atualmente como comentaristas de TV para a MagentaTV durante a Copa do Mundo. Hummels encerrou sua carreira de jogador em 2025, na AS Roma, enquanto Müller está encerrando a sua agora no Vancouver Whitecaps, da MLS. O goleiro suíço Sommer assinou contrato de três anos com o Club Brugge, da Bélgica, na terça-feira.
Segundo a reportagem do “Bild”, o impulsionador por trás do projeto seria Johannes Mösmang. O profissional de 35 anos atua há dez anos como responsável pela integração no FC Bayern e poderia assumir, no futuro, um cargo de gestão na Estrela Amadora. Na última temporada, o clube escapou por pouco do rebaixamento da primeira divisão.
Após a saída de Zvonarek, o FC Bayern ainda busca novos clubes para João Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza e Armindo Sieb. Noel Aseko estaria prestes a ser transferido para o Eintracht Frankfurt.
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