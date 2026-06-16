Ao longo de sua longa história, a Seleção Masculina dos Estados Unidos disputou 11 Copas do Mundo. Essas participações abrangem várias gerações. Houve uma presença americana significativa no primeiro torneio, realizado no Uruguai há 96 anos. Agora, neste verão, o maior torneio do mundo acontece em solo americano pela segunda vez.

Agora, pense em tudo o que aconteceu nesse intervalo. Para os torcedores americanos, a história da Copa do Mundo ainda é relativamente recente. Os EUA disputaram apenas três torneios antes de 1990, mas participaram de todos, com exceção de um, desde então.

E nessa era moderna, houve muito o que lembrar. Houve campanhas que mudaram as expectativas, noites que ainda doem e momentos que ajudaram a moldar o que esse programa acredita que pode ser.

Quem poderia esquecer os feitos heróicos daquela campanha de 1994 no torneio que deu início à era moderna do futebol? E a seleção de 2002, que chegou mais longe do que nunca? Dá para citar facilmente as boas atuações em 2010 e 2014 ou até mesmo o renascimento da equipe em 2022. Muitas estrelas americanas tiveram seus momentos na Copa do Mundo, mas qual desses momentos foi o melhor? Quais jogos foram os mais importantes, os mais impressionantes e os de maior impacto?

Com o início do torneio deste ano, a GOAL analisa as cinco melhores atuações individuais de um jogador da Seleção Masculina dos EUA em uma Copa do Mundo...