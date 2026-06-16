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Ryan Tolmich

Traduzido por

Em que posição se encaixa a brilhante atuação de Folarin Balogun, com dois gols? As cinco melhores atuações da seleção masculina dos EUA em Copas do Mundo de todos os tempos, de Claudio Reyna a Tim Howard

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Estados Unidos da América
F. Balogun
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Austrália
Austrália
Copa do Mundo

A GOAL analisa as cinco melhores atuações de jogadores americanos nos níveis mais altos do esporte

Ao longo de sua longa história, a Seleção Masculina dos Estados Unidos disputou 11 Copas do Mundo. Essas participações abrangem várias gerações. Houve uma presença americana significativa no primeiro torneio, realizado no Uruguai há 96 anos. Agora, neste verão, o maior torneio do mundo acontece em solo americano pela segunda vez.

Agora, pense em tudo o que aconteceu nesse intervalo. Para os torcedores americanos, a história da Copa do Mundo ainda é relativamente recente. Os EUA disputaram apenas três torneios antes de 1990, mas participaram de todos, com exceção de um, desde então.

E nessa era moderna, houve muito o que lembrar. Houve campanhas que mudaram as expectativas, noites que ainda doem e momentos que ajudaram a moldar o que esse programa acredita que pode ser.

Quem poderia esquecer os feitos heróicos daquela campanha de 1994 no torneio que deu início à era moderna do futebol? E a seleção de 2002, que chegou mais longe do que nunca? Dá para citar facilmente as boas atuações em 2010 e 2014 ou até mesmo o renascimento da equipe em 2022. Muitas estrelas americanas tiveram seus momentos na Copa do Mundo, mas qual desses momentos foi o melhor? Quais jogos foram os mais importantes, os mais impressionantes e os de maior impacto?

Com o início do torneio deste ano, a GOAL analisa as cinco melhores atuações individuais de um jogador da Seleção Masculina dos EUA em uma Copa do Mundo...

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    5Claudio Reyna – 2002 contra a Alemanha

    Sendo realistas, pode ser que haja atuações melhores, mas Reyna simplesmente tem que estar nesta lista, e ele tem que estar nesta lista por causa desse jogo, devido à forma como tudo aconteceu.

    Sim, os EUA perderam essa partida por 1 a 0. Foi um jogo notoriamente polêmico. Torsten Frings continua sendo um nome conhecido por muitos torcedores americanos e, mesmo após 24 anos, isso não mudou. O melhor jogador daquele dia, porém, não foi Frings. Não foi o artilheiro Michael Ballack nem o goleiro e vencedor da Bola de Ouro Oliver Kahn; foi Reyna, o meio-campista estrela da Seleção dos EUA que ficou do lado perdedor nas quartas de final.

    Pode-se argumentar que ele não foi o melhor jogador da seleção americana naquele dia porque, realisticamente, Tony Sanneh também merece destaque. Mas há um motivo para Reyna ter se tornado o único jogador americano a ser nomeado para a Seleção de Estrelas da Copa do Mundo naquele verão, e é por causa da maneira como ele comandou o meio-campo tanto nessa partida quanto nas anteriores.

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  • 4Bert Patenaude - 1930 contra o Paraguai

    Quando você vira a resposta de uma das perguntas mais malucas do jogo, sabe que conquistou seu lugar na história.

    Há quase 100 anos, foi um americano chamado Patenaude que se tornou o primeiro jogador a marcar três gols em uma partida na história da Copa do Mundo. Curiosamente, esse fato não foi reconhecido por mais de 76 anos. Mas sim, a FIFA confirmou em 2006 que foi Patenaude quem se tornou o primeiro jogador a balançar as redes três vezes naquela vitória de 17 de julho de 1930 sobre o Paraguai, na edição inaugural da Copa do Mundo.

    Agora, tantos anos depois, nenhum americano conseguiu igualar essa façanha, o que mostra como é difícil dominar dessa forma nos níveis mais altos do futebol.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    3Folarin Balogun - 2026 contra o Paraguai

    Viés de recência? Talvez, mas não dá para negar que a atuação de Balogun foi histórica.

    Com seus dois gols contra o Paraguai, Balogun se tornou o primeiro americano a marcar mais de um gol em uma partida da Copa do Mundo desde… Patenaude, é claro. São quase 100 anos de história, que se uniram na noite de sexta-feira diante de um estádio lotado em Los Angeles. Em sua estreia na Copa do Mundo, Balogun fez uma atuação histórica, marcando dois gols fantásticos e desmontando completamente a defesa paraguaia, que já era bastante sólida.

    Na verdade, havia vários jogadores em campo naquela partida que tinham argumentos válidos para serem incluídos, mas foi Balogun quem se destacou como o herói e garantiu seu lugar nos livros de recordes da Seleção dos EUA.

  • FBL-WC2010-MATCH38-USA-ALGAFP

    2Landon Donovan - 2010 contra a Argélia

    O que estava em jogo, o drama, a pressão — tudo isso estava em jogo para a Seleção Masculina dos EUA contra a Argélia. E então o astro da equipe apareceu com um gol que mudou o jogo dos americanos para melhor.

    Foi o primeiro momento verdadeiramente marcante na história da seleção americana na Copa do Mundo em que todos se lembram de onde estavam para testemunhá-lo. As reações nas redes sociais se tornaram virais instantaneamente, numa época em que as redes sociais ainda não eram uma realidade. Todo mundo tem uma história sobre essa partida e, em particular, sobre aquele momento que a definiu.

    Portanto, embora Donovan possa ter tido atuações individuais melhores, principalmente em 2002, ele não teve nenhuma mais importante, e é por isso que seu gol da vitória resistiu ao teste do tempo.

  • Tim Howard Belgium USA World Cup 07012014Getty Images

    1Tim Howard - 2014 contra a Bélgica

    Essa não é apenas a melhor atuação da Seleção Masculina dos EUA em uma Copa do Mundo; é uma das melhores atuações de todos os tempos.

    Naquela partida da Copa do Mundo contra a Bélgica, Howard apresentou a exibição mais impressionante de um goleiro que o esporte já viu. Suas 16 defesas continuam sendo um recorde da Copa do Mundo, e é preciso dizer que poucas delas foram fáceis. Diante de uma enxurrada de ataques da geração de ouro da Bélgica, Howard manteve a seleção americana na disputa, ajudando a equipe a chegar até a prorrogação.

    Os EUA acabaram sendo derrotados por 2 a 1, mas Howard conquistou os corações do mundo naquele dia. Seu apelido, “O Secretário de Defesa”, tornou-se marcante. Torcedores tanto dos Estados Unidos quanto de praticamente todos os outros lugares não saíram daquela partida elogiando a Bélgica; saíram falando dos feitos heróicos de um goleiro que conquistou para sempre seu lugar na história da Copa do Mundo.

    É isso que faz da partida mais famosa de Howard a melhor da seleção americana nesse nível, e será difícil superá-la tão cedo.


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