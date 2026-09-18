Getty
Traduzido por
Em que posição o Tottenham vai terminar? Ex-atacante do Spurs, Bobby Zamora, faz previsão ousada para a Premier League enquanto Roberto De Zerbi é avisado sobre quando os gigantes adormecidos vão acordar
O Tottenham gastou alto após terminar em 17º lugar em temporadas consecutivas
Uma espera de 17 anos por um grande título chegou ao fim em 2025, quando Ange Postecoglou comandou uma memorável conquista da Liga Europa, mas dois 17º lugares consecutivos foram amargados na elite do futebol inglês.
Os nervos ficaram à flor da pele em alguns momentos, com a ameaça muito real de rebaixamento pairando de forma preocupante em vários períodos. Roberto De Zerbi foi o homem que conduziu um time que dava sinais bastante alarmantes rumo à salvação na última temporada.
Ele recebeu uma impressionante verba para transferências para trabalhar durante o verão, e gastou alto em nomes como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Savio. Os reforços não conseguiram proporcionar uma mudança de rumo, com o Tottenham sem marcar gols nas suas quatro primeiras partidas da Premier League e ocupando uma posição familiar demais na tabela.
- Getty/GOAL
Em que posição o Tottenham vai terminar na tabela da Premier League?
Em algum momento, a maré deve virar, mas a pressão já está aumentando à medida que mais perguntas incômodas são feitas sobre a direção que o clube está tomando. Questionado sobre onde vê o Tottenham terminando nesta temporada, Zamora, que falava em associação com a apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Acho que eles vão ficar no top 10. Acho mesmo, e acho que na temporada seguinte eles realmente vão engrenar, desde que ele [De Zerbi] receba tempo suficiente. Eu realmente acho que eles vão se sair bem.
“Não falei com ninguém. O [Jan Paul] van Hecke está lá, não cheguei a falar com ele, obviamente eu o conheço do Brighton. Sei que o JP gostava muito dele no Brighton. Gostava muito mesmo. E ele ajudou bastante o JP. Então, imagino que ele saiba e entenda como Roberto trabalha um pouco mais do que os outros.
“Tenho amigos que torcem para o Spurs, e eu realmente disse que eles vão sofrer, que vão começar a somar pontos mais para frente, e que a próxima temporada é aquela em que você realmente vai dizer: ‘ah, na verdade, ainda bem que estamos com ele’. Mas essa é a minha visão. Posso estar errado!”
O Tottenham tenta se agarrar ao seu status no "Big Six"
Embora terminar na metade de cima da tabela represente um passo na direção certa para o Tottenham, isso faria com que o clube ficasse aquém da meta estabelecida por Zamora em fevereiro quando se trata de manter o status de “Big Six”.
Ele disse à GOAL na época, ao ser questionado sobre por quanto tempo o Tottenham pode, de forma realista, continuar a fazer parte desse grupo de elite: “Para um time como o Tottenham, acho que você provavelmente só consegue passar despercebido por dois anos. Nesse terceiro ano, que será na próxima temporada [2026-27], você precisa apresentar algum tipo de desempenho. Você tem que estar nesse top 6 e parecer de forma consistente que pertence a ele.
“Tenho muitos amigos que são torcedores do Tottenham, e eles estão arrancando os cabelos, e já estão assim há um ano. Eles não conseguem acreditar no que está acontecendo. É um clube enorme, com potencial gigantesco.”
- Getty
Tottenham precisa de uma faísca após um início sem gols em 2026-27
O Tottenham vem tendo dificuldades para transformar potencial em algo mais tangível há algum tempo. A queda inesperada sob o comando de Postecoglou foi considerada, na época, uma oscilação atípica, com o sucesso europeu mascarando quaisquer problemas, mas a deterioração já se instalou.
De Zerbi ainda não apresentou soluções de longo prazo para questões que pairam sobre o norte de Londres há mais tempo do que muitos gostariam de lembrar, com o jogo em casa contra o Aston Villa no sábado prestes a levá-los a mais uma pausa internacional e a uma oportunidade de reunir pensamentos coletivos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.