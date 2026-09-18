Em algum momento, a maré deve virar, mas a pressão já está aumentando à medida que mais perguntas incômodas são feitas sobre a direção que o clube está tomando. Questionado sobre onde vê o Tottenham terminando nesta temporada, Zamora, que falava em associação com a apostas na Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Acho que eles vão ficar no top 10. Acho mesmo, e acho que na temporada seguinte eles realmente vão engrenar, desde que ele [De Zerbi] receba tempo suficiente. Eu realmente acho que eles vão se sair bem.

“Não falei com ninguém. O [Jan Paul] van Hecke está lá, não cheguei a falar com ele, obviamente eu o conheço do Brighton. Sei que o JP gostava muito dele no Brighton. Gostava muito mesmo. E ele ajudou bastante o JP. Então, imagino que ele saiba e entenda como Roberto trabalha um pouco mais do que os outros.

“Tenho amigos que torcem para o Spurs, e eu realmente disse que eles vão sofrer, que vão começar a somar pontos mais para frente, e que a próxima temporada é aquela em que você realmente vai dizer: ‘ah, na verdade, ainda bem que estamos com ele’. Mas essa é a minha visão. Posso estar errado!”