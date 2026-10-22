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Em que posição Luis Suarez fica em relação a Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski e Karim Benzema na geração de ouro dos atacantes? Gus Poyet dá sua opinião
Do Nacional ao Liverpool, passando pela Holanda
Suarez deixou seu país natal em 2006, após despontar no Nacional, e fez as malas para a Holanda. Lá, destacou-se no Groningen, onde uma temporada de 15 gols bastou para atrair o interesse do Ajax.
Passou três anos e meio em Amsterdã, aumentando seu número de gols a cada temporada. Marcou 49 gols em 2009-10, desempenho que levou o Liverpool a pagar 23 milhões de libras (31 milhões de dólares) por sua contratação na janela de transferências de janeiro de 2011.
Em Anfield, conquistou status de lenda, com 82 gols pelo Liverpool em 133 partidas. Foi eleito Jogador do Ano pela FWA e pela PFA em 2013-14. Seu período agitado em Merseyside chegou ao fim quando se juntou a Lionel Messi e companhia no Barcelona.
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Fez parte do trio “MSN” do Barcelona ao lado de Messi e Neymar
Mesmo à sombra de um argentino considerado o maior jogador de todos os tempos no Camp Nou, Suarez marcou 198 gols pelo Barcelona, incluindo 59 na temporada 2015-16, e fez parte do letal trio de ataque ‘MSN’ ao lado de Messi e Neymar, enquanto o time celebrava conquistas na La Liga e na Champions League.
Agora, ele está novamente ao lado de Messi no Inter Miami, campeão da MLS Cup, e segue participando de gols na Flórida aos 39 anos. Com os problemas no joelho sendo administrados com cuidado, o consenso geral é que a aposentadoria não está longe para um jogador que disputou 143 partidas pela seleção de seu país.
Como Suarez será lembrado entre os temíveis atacantes dessa geração de ouro? Ele ocupa a mesma prateleira de talento que Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic e Sergio Aguero.
Como Suárez se compara a Kane, Lewandowski e companhia?
Questionado sobre como classificaria seu compatriota nesse grupo, o ex-jogador da seleção uruguaia Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, fonte de referência para sites de cassino, disse à GOAL: “Para mim, ele é especial porque representa o que somos como uruguaios: apaixonados por futebol, bastante loucos. Não sabemos fazer outra coisa além de vencer. Faremos qualquer coisa para vencer, e quero dizer qualquer coisa mesmo, como você sabe.
“Ele esteve em todos os lugares. Foi um jogador incrível e, como eu disse, por nos representar tão bem, nós o colocamos em um patamar muito alto. Não há muitas pessoas no Uruguai que tenham a chance de disputar uma última partida com o estádio lotado e a família presente, e Luis é uma delas.
“Ele é especial. Os outros são jogadores de alto nível, sem dúvida. Têm carreiras incríveis, mas há um componente emocional para os uruguaios quando se trata de Luis Suarez.”
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Astro do Inter Miami, Suarez se aproxima dos 550 gols por clubes
Suarez já ultrapassou a marca de 900 jogos por clubes e precisa de apenas mais quatro gols para chegar aos 550 no total. Ele é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 69 gols, e esse recorde deve se manter por muitos anos.
Lewandowski agora é um rival direto nos Estados Unidos, com o prolífico polonês atuando pelo Chicago Fire, enquanto Benzema está sem clube após acertar a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, da Liga Saudita. Kane, por sua vez, é um dos principais candidatos à Bola de Ouro de 2026 depois de marcar 73 gols pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra na temporada passada.
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