Suarez deixou seu país natal em 2006, após despontar no Nacional, e fez as malas para a Holanda. Lá, destacou-se no Groningen, onde uma temporada de 15 gols bastou para atrair o interesse do Ajax.

Passou três anos e meio em Amsterdã, aumentando seu número de gols a cada temporada. Marcou 49 gols em 2009-10, desempenho que levou o Liverpool a pagar 23 milhões de libras (31 milhões de dólares) por sua contratação na janela de transferências de janeiro de 2011.

Em Anfield, conquistou status de lenda, com 82 gols pelo Liverpool em 133 partidas. Foi eleito Jogador do Ano pela FWA e pela PFA em 2013-14. Seu período agitado em Merseyside chegou ao fim quando se juntou a Lionel Messi e companhia no Barcelona.