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Em que posição Jordan Pickford se encontra no ranking dos goleiros da Premier League? O ex-jogador da seleção inglesa David James coloca o goleiro do Everton em companhia ilustre
Quantas partidas pela seleção inglesa Pickford já disputou?
Pickford, natural de Wearside e formado na base do Sunderland, fez sua estreia na seleção principal em 2017 e já soma 84 partidas pela seleção. Aos 32 anos, ele acredita ter chances de se tornar um “centurion” e ultrapassar com folga a marca de 100 partidas pelo seu país.
O plano é disputar várias partidas na Copa do Mundo de 2026, enquanto Thomas Tuchel tenta traçar um caminho rumo a um título importante que ponha fim a 60 anos de sofrimento. Ele tem à sua disposição a última linha de defesa mais confiável.
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Pickford continua sendo o goleiro britânico mais caro
Pickford tem sido um exemplo de consistência para os Três Leões ao longo dos anos, com sua personalidade marcante se mostrando a combinação perfeita para a vida entre os postes. Ele consolidou sua posição de titular, apesar de não disputar competições europeias no clube.
Ele continua sendo o goleiro britânico mais caro de todos os tempos, tendo se transferido para Merseyside por 25 milhões de libras (34 milhões de dólares) em 2017 e disputado mais de 350 partidas pelo Everton. A falta de títulos importantes não deve diminuir em nada sua importância, não apenas no futebol inglês, mas no futebol mundial como um todo.
Qual é a posição de Pickford na Premier League ao lado de Alisson e Raya?
Atualmente, há vários goleiros de elite atuando na Premier League — incluindo David Raya, do Arsenal, três vezes vencedor da Luva de Ouro; Alisson, o craque brasileiro do Liverpool; o gigante italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City; e o argentino Emi Martinez, campeão da Copa do Mundo, do Aston Villa.
Questionado sobre se Pickford está entre os cinco melhores goleiros da primeira divisão inglesa, o ex-goleiro titular da Inglaterra, James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo —, disse ao GOAL: “Acho que em termos de consistência, sim. Na verdade, é engraçado quando você pergunta sobre os cinco melhores; quer dizer, ele tem que estar lá no topo.
“Sou um grande fã do Jordan. Acho que o Jordan é provavelmente a exceção na Premier League. Se eu falar em ‘cada um no seu lugar’, quando me refiro a alguém como o Ali — que, na minha opinião, no seu melhor momento é o melhor goleiro do mundo —, se você colocá-lo em alguns times, como, digamos, o Everton, ou em um time como o Newcastle, provavelmente não vai conseguir tirar o melhor do Ali naquela equipe. Então, acho que ele jogar pelo Liverpool é a combinação perfeita.
“David Raya no Arsenal é a combinação perfeita. Acho que, no caso do Jordan, quando você o vê jogando pelo Everton, ele se encaixa perfeitamente no Everton, mas, novamente, isso se resume à distribuição de bola e coisas do tipo. Se você colocá-lo na seleção inglesa, que é completamente diferente do Everton, ele se encaixa perfeitamente na Inglaterra.
“Acho que o Jordan tem muito potencial para atuar em ambientes diferentes. Eu definitivamente o colocaria entre os cinco melhores.”
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Copa do Mundo de 2026: Inglaterra busca mais jogos sem sofrer gols
Pickford, que nunca deixou de demonstrar autoconfiança, declarou que deseja cobrar um pênalti caso a Inglaterra chegue a outra disputa de pênaltis neste verão. James o apoiou para que ele assuma a responsabilidade na marca dos 12 jardas.
Harry Kane assumirá essa responsabilidade por pelo menos algumas semanas, enquanto a Inglaterra se prepara para estrear na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Croácia nesta quarta-feira. Gana e Panamá também serão adversários no Grupo L.
Sem ter sofrido nenhum gol em uma campanha de qualificação impecável, Pickford espera conseguir mais jogos sem sofrer gols, à medida que os Três Leões mostram suas garras e ganham impulso logo no início. Assim que os compromissos internacionais forem concluídos, ele assumirá um papel de destaque nos planos de David Moyes de volta ao Hill Dickinson Stadium — com todos os jogadores da Premier League prestes a conhecerem sua programação para 2026-27, quando as tabelas da nova temporada forem divulgadas na sexta-feira.