Em que posição Jordan Pickford se encontra no ranking dos goleiros da Premier League? O ex-jogador da seleção inglesa David James coloca o goleiro do Everton em companhia ilustre

Atualmente, há vários goleiros de elite atuando na Premier League — incluindo David Raya, do Arsenal, três vezes vencedor da Luva de Ouro; Alisson, o craque brasileiro do Liverpool; o gigante italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City; e o argentino Emi Martinez, campeão da Copa do Mundo, do Aston Villa.

Questionado sobre se Pickford está entre os cinco melhores goleiros da primeira divisão inglesa, o ex-goleiro titular da Inglaterra, James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo —, disse ao GOAL: “Acho que em termos de consistência, sim. Na verdade, é engraçado quando você pergunta sobre os cinco melhores; quer dizer, ele tem que estar lá no topo.

“Sou um grande fã do Jordan. Acho que o Jordan é provavelmente a exceção na Premier League. Se eu falar em ‘cada um no seu lugar’, quando me refiro a alguém como o Ali — que, na minha opinião, no seu melhor momento é o melhor goleiro do mundo —, se você colocá-lo em alguns times, como, digamos, o Everton, ou em um time como o Newcastle, provavelmente não vai conseguir tirar o melhor do Ali naquela equipe. Então, acho que ele jogar pelo Liverpool é a combinação perfeita.

“David Raya no Arsenal é a combinação perfeita. Acho que, no caso do Jordan, quando você o vê jogando pelo Everton, ele se encaixa perfeitamente no Everton, mas, novamente, isso se resume à distribuição de bola e coisas do tipo. Se você colocá-lo na seleção inglesa, que é completamente diferente do Everton, ele se encaixa perfeitamente na Inglaterra.

“Acho que o Jordan tem muito potencial para atuar em ambientes diferentes. Eu definitivamente o colocaria entre os cinco melhores.”