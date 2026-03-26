Em período de prova com Nagelsmann, idolatrado no Real Madrid: Antonio Rüdiger precisa brilhar na Seleção Alemã em uma função totalmente nova

Nagelsmann, ao contrário, saiu em sua defesa. Rüdiger seria um jogador que “polariza”, em quem “se dá mais importância do que nos outros”. O capitão da Alemanha, Joshua Kimmich, também defendeu seu companheiro de equipe: “Toni é, naturalmente, um jogador muito importante para nós. Às vezes tenho a sensação de que nós, na Alemanha, esquecemos o que o Toni tem feito nos últimos três, quatro anos.” Rüdiger seria alguém “em quem se pode confiar e que você pode escalar em qualquer jogo, sem que você, como companheiro de equipe, precise se preocupar com isso ou ficar com dor de estômago.” O técnico do Real, Arbeloa, foi ainda mais longe em seus elogios. “Se me perguntassem, eu adoraria mandar fazer uma estátua do Rüdiger e colocá-la no jardim”, disse ele, descrevendo seu pupilo como “um exemplo para todos”.
Rüdiger é um jogador que provoca reações fortes em muitos e cuja mentalidade tem tanto lados positivos quanto negativos. Ele também está longe de ser o culpado em todas as histórias, como, por exemplo, após o jogo contra a Eslováquia, quando tanto ele quanto Nnamdi Collins e Jonathan Tah foram alvo de insultos racistas na internet por parte de pessoas mentalmente perturbadas.
O bicampeão da Liga dos Campeões quer, no entanto, assumir a responsabilidade e anunciou que vai melhorar: “A discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que, em alguns momentos, não cumpri. Levo a sério as críticas apresentadas de forma séria e objetiva, porque eu mesmo sei que tive momentos que foram claramente exagerados. Não quero ser um foco de discórdia, mas sim proporcionar estabilidade e segurança.”
O papel que o jogador de 33 anos desempenhará no futuro na seleção nacional e na Copa do Mundo poderá ficar claro já nos próximos jogos internacionais contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). Para quase nenhum outro jogador essas duas partidas são tão importantes para o futuro na seleção alemã. Ele próprio, porém, encara tudo com serenidade e, mesmo que a decisão seja contra ele e a favor de Schlotterbeck e Tah, se colocaria a serviço da equipe. Ele reforçou isso novamente à revista kicker.
“Jona e Nico estão jogando muito bem nesta temporada e, acima de tudo, de forma muito consistente”, disse Rüdiger, mas também deixou claro: “Durante uma Copa do Mundo, precisamos de mais do que apenas onze jogadores, ainda mais neste verão. As condições serão muito exigentes, assim como o desgaste das viagens e o número um pouco maior de jogos.”
Para ele, então, está claro: “Se Julian precisar de mim, estarei lá — seja no time titular ou saindo do banco, para garantir o resultado.”
Uma declaração que Nagelsmann certamente receberá com satisfação.