Em período de prova com Nagelsmann, idolatrado no Real Madrid: Antonio Rüdiger precisa brilhar na Seleção Alemã em uma função totalmente nova

A última partida de Rüdiger com a camisa da seleção alemã até o momento foi em 7 de setembro, quando a equipe venceu a Irlanda do Norte por 3 a 1. Apenas alguns dias antes, o berlinense havia apresentado o que foi provavelmente seu pior desempenho em 81 partidas pela seleção, na vergonhosa derrota por 2 a 0 para a Eslováquia nas eliminatórias para a Copa do Mundo: O astro do Real Madrid teve participação decisiva nos dois gols sofridos. Junto com o lamentável Nnamdi Collins, ele foi o pior dos piores e simplesmente não se mostrou à altura de um líder da defesa da DFB.

Um desempenho que deve ter ficado na memória de Nagelsmann, pois o técnico da seleção alemã parece já ter encontrado outra dupla de zagueiros centrais para a Copa do Mundo. Em sua grande entrevista à revista kicker no início de março, ele deu a entender que gosta especialmente da combinação Schlotterbeck/Tah: “Acho que eles têm se saído muito bem e também são muito estáveis no campeonato. Jona teve um período inicial complicado no Bayern, mas desde então tem se mostrado muito estável. E Schlotti é, como já disse, um jogador extremamente importante para nós.”

Nesse sentido, Schlotterbeck se beneficia de sua singularidade na seleção alemã, como o próprio Nagelsmann destacou: “Ele é atualmente nosso único canhoto e já tivemos enormes problemas na saída de bola quando ele não jogava.” Isso significa que, na verdade, Rüdiger agora disputa apenas com Tah uma vaga de titular na Copa do Mundo – e este, afinal, é uma figura de liderança e um dos principais jogadores de uma das melhores equipes da Europa atualmente.

Nagelsmann elogiou Rüdiger por suas habilidades no um contra um e em espaços apertados: “Ele é excepcionalmente bom nisso, um excelente jogador de duelos.” Ao mesmo tempo, porém, deixou claro que precisa de um Rüdiger totalmente em forma: “Antonio precisa estar 100% em forma e saudável. Se ele tiver aquelas dores que às vezes sentia aqui, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido. Mas ele está no caminho certo.”

Pelo menos isso, Rüdiger comprovou com uma atuação impressionante nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Na partida de ida, ele mais uma vez marcou seu “adversário favorito”, Erling Haaland, que no final não conseguiu nem um único chute a gol.

No passado, Rüdiger também desempenhou o papel de líder da defesa na seleção nacional. No entanto, Nagelsmann não quer garantir isso a ele no momento: “Não está escrito em pedra e depende muito do seu desempenho.” Nagelsmann está longe de “sempre nomear esse clássico líder da defesa; é uma questão de estrutura”.