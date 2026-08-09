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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Em meio ao monitoramento do City: estrela do Barcelona vai contra o desejo de Flick

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H. Flick
M. Bernal
Espanha

A ferocidade da concorrência leva estrela do Barcelona a pensar em partir

O meio-campista Marc Bernal é um dos nomes que merecem atenção na reta final da janela de transferências para o Barcelona. 

Bernal quer jogar mais e precisa de minutos para dar continuidade à sua evolução, ciente de que a concorrência no meio-campo da equipe catalã será acirrada nesta temporada.

O jornal Sport esclareceu que Hansi Flick, treinador do Barça, se opõe à saída de Bernal e já comunicou isso ao jogador. 

Flick continua a depositar total confiança em Bernal, em quem enxerga as qualidades que o credenciam a se tornar uma peça importante no meio-campo do Barcelona a longo prazo.

Mas a situação leva Marc Bernal a analisar cuidadosamente suas opções, pois o jovem jogador quer ter continuidade nas partidas e sabe que encontrar minutos em campo não será fácil diante do grande número de alternativas que Flick possui nessa posição, além da qualidade delas. 

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Bernal quer participar de forma mais ativa

    O Barcelona já testemunhou, de fato, a saída de alguns jovens jogadores em busca de oportunidades para atuar, e o futuro de alguns meio-campistas continua em aberto. 

    Nesse contexto, Bernal pode pensar em deixar o clube, caso perceba que sua participação ao longo da temporada será muito limitada, mas Flick quer evitar isso.

    Flick considera que Bernal é capaz de jogar como volante de contenção, mas também acredita, levando em conta suas características, que ele pode atuar como meio-campista interior.

    Em 2024, Flick apostou com força em seu desenvolvimento dentro do time principal e considerou que o clube não precisava fazer um grande investimento nessa posição. Bernal logo retribuiu essa confiança com suas atuações, antes de sofrer uma grave lesão no joelho que interrompeu sua evolução.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    O Manchester City monitora a situação de perto

    A situação de Bernal também não passou despercebida na Europa, já que o Manchester City acompanhou o meio-campista nas últimas duas temporadas e chegou ao ponto de se informar sobre sua situação. 

    O primeiro relatório elaborado pelos olheiros do clube inglês sobre Bernal remonta a 2024, e acredita-se que suas características também agradaram ao técnico Pep Guardiola.

    O Manchester City entende que Bernal possui os atributos que o habilitam a desempenhar um papel importante na posição de volante, e estudou sua situação como uma possível opção futura para essa função, a ponto de as avaliações na Inglaterra estimarem seu valor em cerca de 35 milhões de euros.

    Mas a posição do Barcelona é muito clara: o clube não quer vender o jogador e continua a considerar Bernal um dos meio-campistas com maior potencial de evolução na academia de La Masia, avaliação totalmente compartilhada por Flick. 

    A porta para uma possível negociação só poderia ser aberta caso o próprio jogador pedisse para deixar o Barcelona por não conseguir minutos suficientes.

    E, mesmo nesse cenário, o técnico alemão não facilitaria as coisas, pois Flick cercou Bernal de sua total proteção: ele quer recuperá-lo, dar-lhe continuidade e descobrir até onde pode chegar um jogador em quem aposta praticamente desde sua chegada ao Barcelona.

    Mas o jogador quer minutos em campo e sabe que terá de conquistá-los por conta própria em um meio-campo repleto de concorrência. O mercado de transferências pode seduzir Marc Bernal, mas Flick já lhe deixou clara sua posição: vai contar com ele e não quer sua saída.

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