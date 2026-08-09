Em meio ao monitoramento do City: estrela do Barcelona vai contra o desejo de Flick

O meio-campista Marc Bernal é um dos nomes que merecem atenção na reta final da janela de transferências para o Barcelona.

Bernal quer jogar mais e precisa de minutos para dar continuidade à sua evolução, ciente de que a concorrência no meio-campo da equipe catalã será acirrada nesta temporada.

O jornal Sport esclareceu que Hansi Flick, treinador do Barça, se opõe à saída de Bernal e já comunicou isso ao jogador.

Flick continua a depositar total confiança em Bernal, em quem enxerga as qualidades que o credenciam a se tornar uma peça importante no meio-campo do Barcelona a longo prazo.

Mas a situação leva Marc Bernal a analisar cuidadosamente suas opções, pois o jovem jogador quer ter continuidade nas partidas e sabe que encontrar minutos em campo não será fácil diante do grande número de alternativas que Flick possui nessa posição, além da qualidade delas.