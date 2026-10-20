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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Em meio a especulações de retorno à Arábia Saudita, torcida do Newcastle coloca Yaissle em situação delicada

Crystal Palace x Newcastle
Crystal Palace
Newcastle
Premier League
M. Jaissle
Al-Ahli
Campeonato Saudita
England
Alemanha
Arábia Saudita

O preço da queda diante do Aston Villa

Após sete rodadas da Premier League, começaram a surgir especulações sobre demissões precoces, com a queda de rendimento de uma série de equipes.

Em uma reportagem publicada pelo jornal "Mirror", que reuniu as opiniões de seus colunistas sobre os principais nomes cotados para a demissão, apareceu o nome de Matthias Jaissle, técnico do Newcastle, entre os ameaçados.

Jaissle passou por um grande constrangimento após a derrota por 1 a 0 diante do Aston Villa, no último sábado, quando o descontentamento da torcida chegou ao auge, com os torcedores do Magpies vaiando o treinador alemão ao fim da partida, por conta da queda nos resultados e na classificação da equipe.

  • Yaisle enfrenta as pressões

    Nathan Ridley acredita que Jayßle enfrenta uma missão difícil desde que assumiu o cargo como substituto de Eddie Howe, e que a ambição declarada do Newcastle de se tornar "o melhor clube do mundo" até 2030 torna limitado o tempo disponível para ele.

    Ele alertou que o treinador alemão precisa de resultados rápidos, especialmente com uma sequência de jogos pela frente que pode definir o seu destino.

    O Newcastle disputa quatro jogos fora de casa diante de Fulham e Crystal Palace, intercalados por dois confrontos pela Copa e pela liga contra o Everton.


    Ridley acredita que não conquistar pelo menos duas vitórias durante esse período pode colocar Jayßle em uma situação extremamente difícil, antes de uma sequência de confrontos ainda mais complicados diante de Arsenal, Brighton e Manchester United, chegando até o dérbi contra o Sunderland.

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  • Especulações sobre o retorno ao Campeonato Saudita

    Com o aumento da pressão sobre Matthias Jaissle no Newcastle, voltaram à tona as especulações sobre a relação do técnico alemão com a Liga Saudita de Profissionais, especialmente com seu ex-clube, o Al-Ahli.

    O ex-astro do Al-Shabab e da seleção saudita, Ahmed Attif, afirmou em declarações ao programa Dawrina Ghair: "parece que Jaissle está fazendo o aquecimento para voltar à Liga Saudita, ele é um técnico e tem ideias. Pode voltar ao Al-Ahli", indicando ao mesmo tempo que, se dependesse dele, não traria o técnico alemão de volta ao time, por causa da forma como ele saiu.

    Parte da torcida do Al-Ahli também manifestou o desejo de ver Jaissle de volta ao time, em uma campanha pelo X, após a derrota para o Aston Villa.

    O técnico alemão deixou o Al-Ahli de forma chocante a menos de duas semanas do início da atual temporada, para treinar o Newcastle, após não chegar a um acordo para renovar seu contrato com o clube saudita, que ele comandou por três anos, nos quais conquistaram juntos a Liga dos Campeões da Ásia de Elite duas vezes, além da Supercopa Saudita.

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