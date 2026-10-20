Após sete rodadas da Premier League, começaram a surgir especulações sobre demissões precoces, com a queda de rendimento de uma série de equipes.

Em uma reportagem publicada pelo jornal "Mirror", que reuniu as opiniões de seus colunistas sobre os principais nomes cotados para a demissão, apareceu o nome de Matthias Jaissle, técnico do Newcastle, entre os ameaçados.

Jaissle passou por um grande constrangimento após a derrota por 1 a 0 diante do Aston Villa, no último sábado, quando o descontentamento da torcida chegou ao auge, com os torcedores do Magpies vaiando o treinador alemão ao fim da partida, por conta da queda nos resultados e na classificação da equipe.