Confrontos esporádicos eclodiram entre estudantes e grupos de manifestantes, conhecidos como “blocos negros”, contra as forças policiais da capital mexicana, nas imediações do Estádio da Cidade do México, em concomitância com a abertura da Copa do Mundo.
Na noite de quinta-feira, foi realizada a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, organizada conjuntamente pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá.
O jornal “As” informou que a área ao redor do Estádio da Cidade do México testemunhou uma série de eventos lamentáveis que não apareceram nas telas da transmissão televisiva da partida entre México e África do Sul.
Enquanto a torcida comemorava dentro do estádio, confrontos e manifestações ocorriam nas ruas vizinhas.
Uma das imagens mostrava uma pessoa sendo consumida pelas chamas durante um confronto entre manifestantes e a polícia fora do estádio.
Os confrontos também foram marcados por incêndios, arremesso de pedras e brigas entre manifestantes e forças policiais na Cidade do México.