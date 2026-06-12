Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

Traduzido por

Em fotos: as “manchas negras”... Incêndios e confrontos lamentáveis marcam os primeiros dias da Copa do Mundo

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
México
África do Sul

Confrontos esporádicos eclodiram entre estudantes e grupos de manifestantes, conhecidos como “blocos negros”, contra as forças policiais da capital mexicana, nas imediações do Estádio da Cidade do México, em concomitância com a abertura da Copa do Mundo.

Na noite de quinta-feira, foi realizada a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, organizada conjuntamente pelo México, pelos Estados Unidos e pelo Canadá.

O jornal “As” informou que a área ao redor do Estádio da Cidade do México testemunhou uma série de eventos lamentáveis que não apareceram nas telas da transmissão televisiva da partida entre México e África do Sul.

Enquanto a torcida comemorava dentro do estádio, confrontos e manifestações ocorriam nas ruas vizinhas.

Uma das imagens mostrava uma pessoa sendo consumida pelas chamas durante um confronto entre manifestantes e a polícia fora do estádio.

Os confrontos também foram marcados por incêndios, arremesso de pedras e brigas entre manifestantes e forças policiais na Cidade do México. 

  • TOPSHOT-MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    Remoção das barreiras que separam o trajeto do metrô de superfície

    Entre os grupos participantes estavam estudantes, familiares de pessoas desaparecidas, professores, ativistas feministas e aposentados.

    Além disso, algumas pessoas tentaram remover as barreiras que separam o trajeto do metrô leve da Calzada de Talalpan, a apenas alguns quilômetros do Estádio da Cidade do México.

    Parentes de pessoas desaparecidas escreveram slogans indicando que há mais de 130 mil pessoas desaparecidas desde 2006, ano em que começou a guerra declarada pelo governo federal contra o crime organizado. 

    Os manifestantes também removeram algumas barreiras e as utilizaram para enfrentar as forças policiais nos arredores do estádio.

    • Publicidade
  • FRANCE-UN-ENVIRONMENT-CLIMATEAFP

    800 manifestantes diante de 7.500 agentes de segurança

    De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México, cerca de 7.500 agentes de segurança participaram da operação destinada a garantir a segurança do estádio durante a cerimônia de abertura.

    Dados da autoridade de segurança indicaram que cerca de 200 pessoas encapuzadas participaram dos distúrbios fora do estádio, de um total de aproximadamente 800 manifestantes que estavam na área, de acordo com estimativas oficiais. 

    As causas defendidas pelos grupos de manifestantes são diversas, entre elas: acusar o governo de negligência na busca por pessoas desaparecidas, exigir a reforma do sistema de aposentadoria, revogar algumas leis relativas à aposentadoria de professores, protestar contra violações dos direitos humanos e exigir aumento salarial para os trabalhadores dos sindicatos da educação, além de outras reivindicações.

Copa do Mundo
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE
África do Sul crest
África do Sul
RSA
Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
República da Coreia crest
República da Coreia
CDS