“Em campo, eles me dão uma surra!” - Lionel Messi brinca sobre o tratamento rude que recebeu dos jogadores de Cabo Verde, que queriam tirar selfies com o capitão da Argentina após a partida épica da Copa do Mundo

A Albiceleste foi pressionada durante toda a partida por adversários determinados. Mais tarde, Messi reconheceu o caráter físico do confronto, mas não levou a sério o tratamento que recebeu ao atender aos pedidos da imprensa após o jogo.

“Pediram minha camisa, tudo... Em campo, eles me deram uma surra”, brincou Messi, segundo o TyC Sports.

O capitão também destacou a importância das jogadas ensaiadas para garantir a vitória, dizendo: “Essa equipe vem demonstrando isso há muito tempo: ela compete e vai competir até o fim. Hoje, vimos a importância das jogadas ensaiadas, que não vínhamos convertendo bem ultimamente. Em partidas como essa, isso é importante. Temos bons cabeceadores, jogadores que são bons no jogo aéreo.”

Ele acrescentou: “Hoje conseguimos tirar proveito disso, e isso vai ser importante. Estamos trabalhando nisso há algum tempo, tanto no ataque quanto na defesa. Em uma competição como essa, isso é importante.”