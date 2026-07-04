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“Em campo, eles me dão uma surra!” - Lionel Messi brinca sobre o tratamento rude que recebeu dos jogadores de Cabo Verde, que queriam tirar selfies com o capitão da Argentina após a partida épica da Copa do Mundo
Messi reflete sobre a vitória da Argentina, conquistada com muito esforço
Messi compartilhou um momento descontraído com os jogadores de Cabo Verde depois que a Argentina conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 na Copa do Mundo em Miami. Apesar de uma partida muito disputada, vários jogadores de Cabo Verde esperaram até o apito final para pedir camisetas e tirar fotos com o capitão da Argentina, e Messi atendeu a todos com prazer.
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Messi faz piada sobre Cabo Verde
A Albiceleste foi pressionada durante toda a partida por adversários determinados. Mais tarde, Messi reconheceu o caráter físico do confronto, mas não levou a sério o tratamento que recebeu ao atender aos pedidos da imprensa após o jogo.
“Pediram minha camisa, tudo... Em campo, eles me deram uma surra”, brincou Messi, segundo o TyC Sports.
O capitão também destacou a importância das jogadas ensaiadas para garantir a vitória, dizendo: “Essa equipe vem demonstrando isso há muito tempo: ela compete e vai competir até o fim. Hoje, vimos a importância das jogadas ensaiadas, que não vínhamos convertendo bem ultimamente. Em partidas como essa, isso é importante. Temos bons cabeceadores, jogadores que são bons no jogo aéreo.”
Ele acrescentou: “Hoje conseguimos tirar proveito disso, e isso vai ser importante. Estamos trabalhando nisso há algum tempo, tanto no ataque quanto na defesa. Em uma competição como essa, isso é importante.”
Messi pede melhorias, apesar da classificação
Embora a Argentina tenha avançado, Messi admitiu que o desempenho deixou a desejar. Ele sentiu que sua equipe perdeu o controle depois de abrir o placar, em vez de aproveitar a vantagem inicial.
“Sabíamos que seria uma partida muito difícil”, admitiu Messi. “Há um motivo para essa seleção não ter perdido para a Espanha e o Uruguai. Fizemos a parte mais difícil, que foi marcar o primeiro gol, e pensamos que, por causa disso, iríamos encontrar nosso ritmo. Mas aconteceu exatamente o contrário. Perdemos a posse de bola, recuamos e não conseguimos pressionar de forma eficaz.”
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Argentina se prepara para o confronto contra o Egito
A vitória da Argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o Egito, que se classificou após vencer a Austrália na disputa de pênaltis. Messi também alcançou a marca de 20 gols em Copas do Mundo na carreira, mas o foco agora se volta para melhorar o desempenho da Argentina, que busca continuar defendendo o título.
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