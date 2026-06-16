Em busca do sonho de Cristiano Ronaldo! Portugal vai “dar um pouco mais” na busca pela glória na Copa do Mundo para CR7

Além da presença carismática de seu capitão icônico, Nani não hesitou em elogiar outra figura-chave que será fundamental para as ambições do país. Ele elogiou o meio-campista do Manchester United, Bruno Fernandes, destacando sua mentalidade de elite e sua determinação incansável para alcançar o sucesso. “Falar do Bruno é fácil, porque ele tem sido um jogador extraordinário há tantos anos. Joguei com ele e conheço sua mentalidade e o desejo de sempre vencer. Ele quer ser o melhor na sua posição, por isso sempre contribui para a equipe. Podemos sempre contar com ele para dar sua contribuição”, concluiu. O próprio Nani voltou recentemente ao futebol pelo FC Aktobe, depois de sentir saudades do esporte.