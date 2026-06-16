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Em busca do sonho de Cristiano Ronaldo! Portugal vai “dar um pouco mais” na busca pela glória na Copa do Mundo para CR7
Um histórico comprovado de vitórias
Em entrevista ao podcast “Portugal Football Summit”, cujos comentários foram divulgados pelo jornal O Jogo, Nani demonstrou imenso otimismo em relação ao elenco atual à beira do torneio. O ex-jogador do Manchester United está convencido de que a equipe possui o equilíbrio perfeito necessário para apresentar uma forte disputa, com base em uma trajetória de sucessos históricos. Sob a liderança de Ronaldo, Portugal já conquistou glórias, garantindo o título do Campeonato Europeu de 2016, além de dois títulos da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025. “Acredito que temos jovens talentos que já demonstraram enorme maturidade, juntamente com alguns jogadores experientes em nossa equipe”, explicou ele. O experiente atacante observou que Portugal precisa simplesmente permanecer unido para vencer.
- AFP
Dando tudo de si pelo Cristiano Ronaldo
O ponta de 39 anos destacou a influência inegável de seu ex-clube e companheiro de seleção, ressaltando que o time encontrará motivação extra apenas para honrar o legado do atacante, conquistando o único troféu que falta em sua coleção. “A presença de Ronaldo em campo terá um impacto. Ele vai motivar os outros jogadores a darem um pouco mais por ele, pela equipe e pela Seleção, porque há uma bela história por trás de tudo isso e todos nós fazemos parte dessa história. Sabemos que Cristiano não mobiliza apenas os torcedores portugueses; ele mobiliza torcedores em todo o mundo. Teremos muitas pessoas de diferentes nacionalidades torcendo por Portugal”, afirmou.
Contando com um maestro do meio-campo
Além da presença carismática de seu capitão icônico, Nani não hesitou em elogiar outra figura-chave que será fundamental para as ambições do país. Ele elogiou o meio-campista do Manchester United, Bruno Fernandes, destacando sua mentalidade de elite e sua determinação incansável para alcançar o sucesso. “Falar do Bruno é fácil, porque ele tem sido um jogador extraordinário há tantos anos. Joguei com ele e conheço sua mentalidade e o desejo de sempre vencer. Ele quer ser o melhor na sua posição, por isso sempre contribui para a equipe. Podemos sempre contar com ele para dar sua contribuição”, concluiu. O próprio Nani voltou recentemente ao futebol pelo FC Aktobe, depois de sentir saudades do esporte.
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O que vai acontecer agora com Portugal?
Sorteado para o Grupo K, Portugal dará início à sua tão esperada campanha na Copa do Mundo amanhã à noite, contra a República Democrática do Congo, em Houston. Em seguida, os jogadores comandados por Roberto Martinez enfrentarão o Uzbequistão na próxima terça-feira, antes de encerrarem a fase de grupos contra a Colômbia, no dia 28 de junho. Carregando as expectativas de milhões de pessoas, Ronaldo e seus companheiros de equipe buscarão deixar sua marca desde o apito inicial.