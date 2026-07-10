Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo
Traduzido por

Em apenas quatro dias, mais de 250 mil euros arrecadados: torcedores do TSV 1860 querem se tornar patrocinadores máster e trabalham no conto de fadas de Munique-Giesing

Regionalliga
Especiais e Opinião
Finance
1860 Munich

A perspectiva de um 1860 Munique sem o investidor Hasan Ismaik gera um clima de novo começo em torno dos Löwen, rebaixados à Regionalliga, e entre muitos torcedores a disposição de abrir a carteira.



O TSV 1860 München, após o rebaixamento forçado e a insolvência da antiga sociedade responsável pela operação do futebol, ainda não sabe exatamente, a pouco menos de duas semanas do início da Regionalliga Bayern, com qual equipe, qual logo e qual patrocinador no uniforme o time entrará em campo. A pré-temporada foi cancelada em cima da hora.

Após a retirada da licença em consequência de pagamentos não efetuados pelo investidor Hasan Ismaik, corre o processo de insolvência contra a KGaA. Ismaik segue atacando o clube, que já criou uma nova Spielbetriebs-GmbH, responsável por tocar o futebol profissional a partir de agora sem o jordaniano. As partes, que nunca realmente atuaram como parceiras, devem se encontrar em breve na Justiça.

Justamente em meio a esse caos, porém, os torcedores dos Löwen agora escrevem um capítulo mais do que notável.

  • Em apenas quatro dias, mais de 4.000 apoiadores arrecadaram mais de 280 mil euros.

    A iniciativa "Football for the people", da Westkurve Sechzig München, havia definido originalmente 250 mil euros como meta na plataforma de financiamento coletivo Gofundme, mas essa marca já foi superada com folga. A ideia por trás disso: os torcedores querem se tornar patrocinadores eles mesmos e ir para as costas da camisa.

    Em vez de uma empresa, no futuro deverá estar ali a mensagem "Football for the people". Trata-se de uma declaração deliberada contra a crescente comercialização do futebol. "O futebol pertence aos torcedores e àqueles que o amam, não a empresas ou investidores", explicaram os idealizadores no lançamento da campanha.

    No entanto, ainda não está claro se a ação realmente vai parar na camisa. Isso porque, apesar da insolvência da antiga KGaA, os direitos de comercialização do departamento de futebol profissional - e também do emblemático escudo - provavelmente (sujeito a análise judicial) continuam com a Merchandising-GmbH, que é controlada integralmente por Ismaik e sua família. Ao mesmo tempo, a loja oficial dos torcedores já vende camisas com o patrocinador "Bayerische Versicherung", que entretanto foi retirado.

  • Torcedores do 1860 Munique lutam pelo seu clube

    A torcida organizada convocou o boicote aos produtos oficiais de merchandising, também para não seguir apoiando uma empresa que, pura e simplesmente, atualmente não dispõe de licença para jogar. Acima de tudo, porém, os torcedores querem que o capítulo Ismaik no 1860 Munique se torne de uma vez por todas coisa do passado.

    Assim, a importância da ação "Football for the people" já vai muito além da questão de um patrocinador na camisa. Depois que Ismaik não assegurou o financiamento para a licença da terceira divisão e a DFB confirmou em definitivo o rebaixamento forçado para a Regionalliga, o tradicional clube parecia estar diante de um cenário de destruição.

    Agora, porém, a perspectiva de um recomeço sem o investidor de longa data vem gerando em muitos lugares um novo clima de otimismo. Os torcedores não querem apenas acompanhar a reconstrução, eles querem participar ativamente dela. Por isso, o presidente do clube, Gernot Mang, falou em uma ação "extraordinária" e elogiou expressamente o apoio dos torcedores.


  • Camisas de "salvação" no St. Pauli, "sangrar pelo Union": quais clubes já foram salvos por seus torcedores?

    Que torcedores de futebol conseguem se superar em tempos de crise e salvar seus clubes é algo que clubes tradicionais já vivenciaram várias vezes. Em quase nenhum lugar a ligação emocional entre clube e torcida fica tão evidente quanto quando o futuro da equipe está em jogo.

    O exemplo provavelmente mais famoso é o do FC St. Pauli. Em 2003, o clube do bairro de St. Pauli estava à beira do colapso financeiro após o rebaixamento para a Regionalliga. Com as lendárias camisas marrons "Salvadores", um jogo beneficente do Bayern de Munique e inúmeras ações de solidariedade, no fim foram arrecadados mais de dois milhões de euros. Mais de 100 mil camisas foram vendidas, o suficiente para salvar o clube do fim.

    Um ano depois, o Union Berlin ganhou manchetes no mundo todo. Sob o lema "Sangrar pelo Union", milhares de torcedores de fato foram doar sangue e transferiram suas compensações diretamente ao clube. A licença foi assegurada, e a ação é considerada até hoje uma das iniciativas de torcida mais extraordinárias de todas. Poucos anos depois, cerca de 2 mil torcedores ainda ajudaram, em uma ação voluntária, na reforma da Alte Försterei e, com isso, pouparam ao clube mais alguns milhões.

    O 1. FC Kaiserslautern também mostrou em 2019 a força de seus torcedores. Por meio de um título de dívida para torcedores e de uma campanha de crowdlending, os fãs do FCK disponibilizaram mais de três milhões de euros em menos de três semanas e ajudaram de forma decisiva a cumprir as condições da licença. Algo semelhante, aliás, também aconteceu em 2023 com o FSV Zwickau, cujos torcedores arrecadaram dinheiro suficiente sob o lema "O futebol pertence aos torcedores" para estabilizar financeiramente o clube.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Os torcedores podem, sim, realmente fazer a diferença e são muito mais do que clientes

    Que essa solidariedade há muito tempo deixou de ser uma particularidade alemã foi o que mostrou o Real Oviedo. Quando o tradicional clube espanhol esteve à beira da insolvência em 2012, mais de 20 mil pessoas de mais de 60 países participaram de uma campanha mundial de ações. Ex-jogadores do clube, como Juan Mata e Santi Cazorla, mobilizaram seu alcance internacional e transformaram a ação de resgate em um símbolo global do amor dos torcedores.

    É exatamente nesse cenário que agora também se encaixa o TSV 1860 München. Embora o futuro do clube ainda seja marcado por inúmeras incertezas. Mas, enquanto as disputas continuam nos bastidores da diretoria, os torcedores enviam um sinal incomumente forte. Porque os torcedores realmente podem fazer a diferença e são muito mais do que apenas clientes, ainda que os investidores nem sempre consigam imaginar isso.

    O fato é: o caminho de volta, se é que ele existirá, será longo e pedregoso para os Löwen. Mas os torcedores provaram de forma impressionante que o 1860 tem algo que não se pode comprar nem negociar: torcedores que não abandonam seu clube nem na hora mais sombria.

Regionalliga
1860 Munich crest
1860 Munich
TSV
Ansbach crest
Ansbach
ANS