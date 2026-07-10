Que torcedores de futebol conseguem se superar em tempos de crise e salvar seus clubes é algo que clubes tradicionais já vivenciaram várias vezes. Em quase nenhum lugar a ligação emocional entre clube e torcida fica tão evidente quanto quando o futuro da equipe está em jogo.

O exemplo provavelmente mais famoso é o do FC St. Pauli. Em 2003, o clube do bairro de St. Pauli estava à beira do colapso financeiro após o rebaixamento para a Regionalliga. Com as lendárias camisas marrons "Salvadores", um jogo beneficente do Bayern de Munique e inúmeras ações de solidariedade, no fim foram arrecadados mais de dois milhões de euros. Mais de 100 mil camisas foram vendidas, o suficiente para salvar o clube do fim.

Um ano depois, o Union Berlin ganhou manchetes no mundo todo. Sob o lema "Sangrar pelo Union", milhares de torcedores de fato foram doar sangue e transferiram suas compensações diretamente ao clube. A licença foi assegurada, e a ação é considerada até hoje uma das iniciativas de torcida mais extraordinárias de todas. Poucos anos depois, cerca de 2 mil torcedores ainda ajudaram, em uma ação voluntária, na reforma da Alte Försterei e, com isso, pouparam ao clube mais alguns milhões.

O 1. FC Kaiserslautern também mostrou em 2019 a força de seus torcedores. Por meio de um título de dívida para torcedores e de uma campanha de crowdlending, os fãs do FCK disponibilizaram mais de três milhões de euros em menos de três semanas e ajudaram de forma decisiva a cumprir as condições da licença. Algo semelhante, aliás, também aconteceu em 2023 com o FSV Zwickau, cujos torcedores arrecadaram dinheiro suficiente sob o lema "O futebol pertence aos torcedores" para estabilizar financeiramente o clube.



