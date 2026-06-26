"Em alguns jogos, eu desligo a TV depois de dez minutos": José Mourinho critica a fase de grupos “impossível” da Copa do Mundo

O motivo do descontentamento do português reside, sobretudo, nas diferenças significativas de desempenho entre as principais seleções e os supostos azarões. As vitórias esmagadoras e os confrontos desequilibrados ao longo do torneio até agora são, para o experiente técnico, uma prova de que a base esportiva da fase de grupos foi fortemente diluída.

“7 a 1, 5 a 1 — isso é impossível”, disse ele. Ele só espera uma melhora na situação quando o torneio chegar à fase decisiva, na qual a qualidade esportiva deverá inevitavelmente aumentar devido ao formato de eliminação direta: “Acho que só vou começar a assistir de verdade a partir da fase de eliminação direta.”