"Tenho que ser sincero: em alguns jogos, eu desligo depois de dez minutos. Para mim, a Copa do Mundo tem que ser o melhor dos melhores", disse o português em uma entrevista detalhada ao podcast "Beast Mode On", que, assim como o SPOX e o GOAL, faz parte da FootballCo.
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"Em alguns jogos, eu desligo a TV depois de dez minutos": José Mourinho critica a fase de grupos “impossível” da Copa do Mundo
O motivo do descontentamento do português reside, sobretudo, nas diferenças significativas de desempenho entre as principais seleções e os supostos azarões. As vitórias esmagadoras e os confrontos desequilibrados ao longo do torneio até agora são, para o experiente técnico, uma prova de que a base esportiva da fase de grupos foi fortemente diluída.
“7 a 1, 5 a 1 — isso é impossível”, disse ele. Ele só espera uma melhora na situação quando o torneio chegar à fase decisiva, na qual a qualidade esportiva deverá inevitavelmente aumentar devido ao formato de eliminação direta: “Acho que só vou começar a assistir de verdade a partir da fase de eliminação direta.”
- Beast Mode On Podcast
Mourinho x Copa do Mundo: “Desfrutei de alguns jantares agradáveis”
Apesar das críticas gerais à fase de grupos, Mourinho encontrou, pelo menos, alguns pontos positivos isolados. Assim, ele destacou explicitamente um determinado confronto de forma positiva. “Brasil x Marrocos foi um ótimo jogo”, explicou Mourinho.
Em vez de passar as noites em frente à tela, ele preferiu, até agora, priorizar seu tempo livre e seu próprio descanso. “Fora isso, aproveitei alguns jantares agradáveis, dormi bem e não fiquei acordado até as 3 da manhã”, admitiu Mourinho.
Mourinho voltou ao Real Madrid
Mourinho, que também esclareceu um boato polêmico durante o podcast, voltou do Benfica para o Real Madrid há pouco mais de duas semanas. Lá, ele assinou um contrato de três anos, válido até 30 de junho de 2029; “The Special One” assumirá o cargo no início da pré-temporada, em 13 de julho.
Mourinho já havia treinado o time com o maior número de títulos da Liga dos Campeões entre 2010 e 2013; naquela época, conquistou uma vez cada um dos seguintes títulos: o campeonato espanhol, a Copa da Espanha e a Supercopa nacional.
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com José Mourinho
Assistam a todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Os episódios também estão disponíveis na íntegra no Spotify.
José Mourinho falou no podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola. No projeto “Jose vs. Mourinho” da Coca-Cola, duas versões de IA do técnico se enfrentam e discutem diariamente temas relacionados à Copa do Mundo durante toda a fase final.