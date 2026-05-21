Em 2025, o Stuttgart já havia chegado a um acordo com o jogador, e os dois clubes também haviam combinado um valor de transferência de 20 milhões de euros. Isso estava até mesmo registrado por escrito. Konstantelias se despediu de seus companheiros de equipe no campo de treinamento na Holanda e seguiu para o aeroporto. Lá, porém, o proprietário russo do PAOK, Ivan Savvidis, cancelou a transferência no último momento — provavelmente por medo da ira de seus próprios torcedores. Alguns torcedores teriam ido até as instalações do clube e ameaçado funcionários.

No fim das contas, Konstantelias renovou antecipadamente seu contrato, que na época ainda era válido até 2027, até 2029. “Neste caso, nem tudo correu como normalmente se imagina”, disse o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, após o fracasso do negócio.

O PAOK terminou a última temporada apenas em um decepcionante terceiro lugar. Konstantelias, porém, continuou a impressionar, marcando 14 gols e dando nove assistências. Ainda assim, a diretoria do PAOK estaria agora decidida a vendê-lo. Desta vez, porém, talvez seja o próprio jogador que hesite: como vai ser pai em agosto, ele supostamente gostaria de ficar em Salônica.