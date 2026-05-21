O atacante grego de 23 anos estava prestes a ser transferido para o Stuttgart no verão passado, mas uma confusão espetacular impediu que a transferência fosse concretizada.
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Em 2025, uma confusão absurda impediu a transferência que já estava praticamente fechada: será que o VfB Stuttgart vai entrar na disputa por um jogador que já foi sua principal escolha?
Segundo o jornal *Bild*, Konstantelias foi novamente oferecido ao VfB. Aparentemente, o PAOK pretende realmente vender seu principal craque desta vez. No entanto, o valor de transferência solicitado, de cerca de 20 milhões de euros, seria considerado alto demais pelo Stuttgart. Além disso, a diretoria esportiva do VfB não vê, no momento, necessidade de contratar um novo atacante. Isso, porém, pode mudar caso haja saídas ao longo do verão.
Ivan Savvidis, proprietário do PAOK, impediu a transferência no aeroporto
Em 2025, o Stuttgart já havia chegado a um acordo com o jogador, e os dois clubes também haviam combinado um valor de transferência de 20 milhões de euros. Isso estava até mesmo registrado por escrito. Konstantelias se despediu de seus companheiros de equipe no campo de treinamento na Holanda e seguiu para o aeroporto. Lá, porém, o proprietário russo do PAOK, Ivan Savvidis, cancelou a transferência no último momento — provavelmente por medo da ira de seus próprios torcedores. Alguns torcedores teriam ido até as instalações do clube e ameaçado funcionários.
No fim das contas, Konstantelias renovou antecipadamente seu contrato, que na época ainda era válido até 2027, até 2029. “Neste caso, nem tudo correu como normalmente se imagina”, disse o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, após o fracasso do negócio.
O PAOK terminou a última temporada apenas em um decepcionante terceiro lugar. Konstantelias, porém, continuou a impressionar, marcando 14 gols e dando nove assistências. Ainda assim, a diretoria do PAOK estaria agora decidida a vendê-lo. Desta vez, porém, talvez seja o próprio jogador que hesite: como vai ser pai em agosto, ele supostamente gostaria de ficar em Salônica.