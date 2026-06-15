Elogios especiais para dois reservas da seleção alemã! Uma jogada na vitória por 7 a 1 contra Curaçao é, para Julian Nagelsmann, um símbolo

Na sua entrevista muito comentada à revista *kicker* em março, Nagelsmann deixou claro que considera importante escalar um zagueiro central esquerdo que seja um jogador habilidoso e canhoto. Desde então, estava praticamente decidido que Rüdiger, em condições normais, começaria a Copa do Mundo no banco de reservas. No entanto, ele agora assumiu esse papel de bom grado.
“Meu papel é esse e eu o aceito e respeito”, disse ele à filial espanhola da DAZN após a estreia na Copa do Mundo: “No fim das contas, o mais importante é a equipe” e sua experiência pode ajudar a “apoiar as pessoas”. Essa mentalidade também impressionou o comentarista de TV Thomas Müller.
“O que eu acho realmente ótimo: ele se identifica totalmente com o fato de ser o primeiro a entrar na zaga”, disse o ex-jogador da seleção alemã à Magenta sobre o zagueiro do Real Madrid, que passou a ocupar o segundo plano.
Antes do início do torneio, Lothar Matthäus havia até mesmo expressado preocupações devido ao comportamento bastante controverso de Rüdiger nos últimos meses e anos, dentro e fora de campo. Questionado se via potencial de conflito na seleção alemã, o jogador com mais partidas pela seleção respondeu: “É preciso citar Antonio Rüdiger, que várias vezes fez coisas que geraram manchetes desnecessárias e que ninguém quer ler. Ele precisa se controlar totalmente na Copa do Mundo!”
E ele obviamente está – o que agrada não só a Müller, mas também ao técnico da seleção.