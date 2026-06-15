Elogios especiais para dois reservas da seleção alemã! Uma jogada na vitória por 7 a 1 contra Curaçao é, para Julian Nagelsmann, um símbolo

"Temos um ótimo entrosamento, tanto entre os rapazes em campo quanto fora dele. Isso dá para sentir. Na verdade, não quero destacar ninguém especificamente", começou Nagelsmann, mas acabou citando o comportamento de "Waldi e Toni" após o gol de Nico Schlotterbeck, que colocou o time na frente por 2 a 1, como um símbolo da harmonia atual na equipe.

“A forma como eles vão até o Schlotti depois do gol e o incentivam, mesmo ele sendo, de certa forma, seu concorrente, é o que importa. O fato de terem um espírito muito bom e mostrarem que gostam de jogar futebol juntos”, elogiou Nagelsmann: “Essa é a chave e o importante é que mantenhamos isso agora e não diminuamos nem um pouco.”

Enquanto Nagelsmann recentemente destacou Anton como um excelente “conector” dentro da seleção alemã, o fato de Rüdiger ser reserva atrás da dupla Schlotterbeck e Tah gerou bastante discussão antes da Copa do Mundo. Afinal, há não muito tempo, o jogador de 33 anos ainda era peça-chave e líder da defesa sob o comando de Nagelsmann. Mas então se acumularam lesões e “escândalos” de menor e maior gravidade envolvendo Rüdiger, enquanto Tah, em particular, se estabeleceu como líder no FC Bayern e Schlotterbeck convenceu tanto pelo desempenho quanto pelo seu pé esquerdo.