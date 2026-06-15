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Jonas Rütten

Traduzido por

Elogios especiais para dois reservas da seleção alemã! Uma jogada na vitória por 7 a 1 contra Curaçao é, para Julian Nagelsmann, um símbolo

Copa do Mundo
A. Ruediger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao

O técnico da seleção alemã destaca dois reservas após a estreia na Copa do Mundo, pois, em uma jogada, eles representaram exatamente o que Nagelsmann espera para o sucesso no torneio.

Waldemar Anton e Antonio Rüdiger entraram em campo na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao, mas não tiveram um papel de destaque do ponto de vista esportivo. Enquanto Rüdiger, ex-líder da defesa alemã, entrou aos 72 minutos no lugar de Jonathan Tah, Anton só entrou aos 83 minutos no lugar do capitão Joshua Kimmich.

E, mesmo assim, os dois zagueiros centrais receberam elogios especiais do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, embora ele, na verdade, não quisesse destacar nenhum jogador na coletiva de imprensa. Mas uma jogada de Anton e Rüdiger durante a partida o impressionou.

  • "Temos um ótimo entrosamento, tanto entre os rapazes em campo quanto fora dele. Isso dá para sentir. Na verdade, não quero destacar ninguém especificamente", começou Nagelsmann, mas acabou citando o comportamento de "Waldi e Toni" após o gol de Nico Schlotterbeck, que colocou o time na frente por 2 a 1, como um símbolo da harmonia atual na equipe. 

    “A forma como eles vão até o Schlotti depois do gol e o incentivam, mesmo ele sendo, de certa forma, seu concorrente, é o que importa. O fato de terem um espírito muito bom e mostrarem que gostam de jogar futebol juntos”, elogiou Nagelsmann: “Essa é a chave e o importante é que mantenhamos isso agora e não diminuamos nem um pouco.”

    Enquanto Nagelsmann recentemente destacou Anton como um excelente “conector” dentro da seleção alemã, o fato de Rüdiger ser reserva atrás da dupla Schlotterbeck e Tah gerou bastante discussão antes da Copa do Mundo. Afinal, há não muito tempo, o jogador de 33 anos ainda era peça-chave e líder da defesa sob o comando de Nagelsmann. Mas então se acumularam lesões e “escândalos” de menor e maior gravidade envolvendo Rüdiger, enquanto Tah, em particular, se estabeleceu como líder no FC Bayern e Schlotterbeck convenceu tanto pelo desempenho quanto pelo seu pé esquerdo. 

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  • Antonio Rüdiger "aceita e respeita" o papel de reserva na Copa do Mundo

    Na sua entrevista muito comentada à revista *kicker* em março, Nagelsmann deixou claro que considera importante escalar um zagueiro central esquerdo que seja um jogador habilidoso e canhoto. Desde então, estava praticamente decidido que Rüdiger, em condições normais, começaria a Copa do Mundo no banco de reservas. No entanto, ele agora assumiu esse papel de bom grado.

    “Meu papel é esse e eu o aceito e respeito”, disse ele à filial espanhola da DAZN após a estreia na Copa do Mundo: “No fim das contas, o mais importante é a equipe” e sua experiência pode ajudar a “apoiar as pessoas”. Essa mentalidade também impressionou o comentarista de TV Thomas Müller. 

    “O que eu acho realmente ótimo: ele se identifica totalmente com o fato de ser o primeiro a entrar na zaga”, disse o ex-jogador da seleção alemã à Magenta sobre o zagueiro do Real Madrid, que passou a ocupar o segundo plano.

    Antes do início do torneio, Lothar Matthäus havia até mesmo expressado preocupações devido ao comportamento bastante controverso de Rüdiger nos últimos meses e anos, dentro e fora de campo. Questionado se via potencial de conflito na seleção alemã, o jogador com mais partidas pela seleção respondeu: “É preciso citar Antonio Rüdiger, que várias vezes fez coisas que geraram manchetes desnecessárias e que ninguém quer ler. Ele precisa se controlar totalmente na Copa do Mundo!”

    E ele obviamente está – o que agrada não só a Müller, mas também ao técnico da seleção.

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