Embora ninguém questionasse a capacidade de Anderson após acompanhar sua ascensão meteórica nas categorias de base do Newcastle, sua trajetória de altos e baixos no Nottingham Forest e sua chegada ao coração do meio-campo da seleção inglesa, o valor recorde de sua transferência causou surpresa.

Natural de Tyneside, Anderson chegou a se tornar o jogador britânico mais caro da história ao se transferir para Manchester, antes que o já conhecido Morgan Rogers, a caminho do Chelsea, lhe tomasse o posto.

Anderson inevitavelmente estaria sob os holofotes, com uma transferência de nove dígitos trazendo expectativas ainda maiores. Suas atuações na Copa do Mundo de 2026 foram promissoras, mas uma partida com a nova camisa contra o Arsenal, atual campeão da Premier League, no Principality Stadium, em Cardiff, levantou algumas dúvidas incômodas.

Hoje, restam poucas dúvidas. Discreto, o jogador de 24 anos vem fazendo seu trabalho ao lado de Erling Haaland e companhia. Sua importância para a equipe agora está clara para todos.