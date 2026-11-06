Elliot Anderson vale os 116 milhões de libras investidos! Micah Richards explica como o meio-campista da seleção inglesa ajudou a suprir a falta de Rodri no Manchester City
Anderson foi, por um breve período, o jogador britânico mais caro
Embora ninguém questionasse a capacidade de Anderson após acompanhar sua ascensão meteórica nas categorias de base do Newcastle, sua trajetória de altos e baixos no Nottingham Forest e sua chegada ao coração do meio-campo da seleção inglesa, o valor recorde de sua transferência causou surpresa.
Natural de Tyneside, Anderson chegou a se tornar o jogador britânico mais caro da história ao se transferir para Manchester, antes que o já conhecido Morgan Rogers, a caminho do Chelsea, lhe tomasse o posto.
Anderson inevitavelmente estaria sob os holofotes, com uma transferência de nove dígitos trazendo expectativas ainda maiores. Suas atuações na Copa do Mundo de 2026 foram promissoras, mas uma partida com a nova camisa contra o Arsenal, atual campeão da Premier League, no Principality Stadium, em Cardiff, levantou algumas dúvidas incômodas.
Hoje, restam poucas dúvidas. Discreto, o jogador de 24 anos vem fazendo seu trabalho ao lado de Erling Haaland e companhia. Sua importância para a equipe agora está clara para todos.
- Getty
Avaliação de Richards sobre Anderson no Manchester City
Questionado sobre o quanto Anderson o impressionou, Richards, ex-jogador do City que voltou a fazer bom uso de sua lista de contatos após se juntar ao Bollington United para participar pela segunda vez do programa ‘Best Worst Team’ da Specsavers, disse à GOAL: “Se você voltar à Community Shield, achei que ele teve dificuldades naquele jogo. E pensei: ‘opa’.
“E não é uma questão de nível. Obviamente, ele pode jogar nesse nível, joga pela Inglaterra e é um grande jogador. Mas, às vezes, a questão é a personalidade. Você consegue se encaixar em um time com tantas personalidades fortes, cheio de jogadores marcantes que já ganharam muita coisa? Ele chegou lá e, depois daquela oscilação no primeiro jogo, acho que, na verdade, tem sido o melhor jogador do Man City nesta temporada.
“Obviamente, Haaland marca muitos gols, e Haaland faz o que Haaland faz. Acho que [Iliman] Ndiaye se saiu bem ao entrar. [Jeremy] Doku jogou muito bem em alguns momentos. [Rayan] Cherki foi incrível em alguns momentos. Se você busca regularidade, seja no trabalho defensivo ou no ataque, o passe dele [de Anderson] para o gol de Haaland contra o Leipzig, na outra noite, foi simplesmente inacreditável. Acho que ele tem sido incrível.”
Meio-campista pode marcar mais gols
A boa notícia para o City e a Inglaterra é que Anderson ainda pode evoluir. Ele marcou apenas seis gols em 92 jogos pelo Forest e ainda não balançou as redes pela seleção. A produção ofensiva é um dos aspectos em que pode melhorar.
Questionado sobre como Anderson pode contribuir mais no terço final do campo, já que Rodri marcou alguns gols decisivos durante sua passagem pelo Etihad, Richards acrescentou: “Acho que ele vai conseguir. Acho que isso depende da responsabilidade que assumir.
“Obviamente, quando Rodri estava no time, ele era um jogador diferente. Rodri ditava mais o jogo, controlava o ritmo da partida. Anderson consegue fazer isso, mas é um pouco mais dinâmico. Pode avançar, romper linhas conduzindo a bola. Rodri ficava na entrada da área e marcava gols, enquanto acho que Anderson pode fazer uma tabela, aparecer para concluir as jogadas e chegar de trás. Ele também tem um ótimo chute. Só precisa acrescentar isso ao seu jogo.
“E a outra questão também é a disciplina. Às vezes, quando você joga com alguém como Enzo Fernandez, todos sabemos que ele vai invadir a área assim que puder. Se ele estiver jogando ali como camisa 10 com Cherki, é incrível com a bola, mas tem seus problemas sem ela. Então, é preciso ter disciplina para saber que os jogadores à sua frente podem fazer o que precisam e que, às vezes, ele tem de dar cobertura atrás.”
- Specsavers
Como o Manchester City compensou a saída de Rodri
Em vez de assumir a tarefa aparentemente impossível de encontrar um único substituto com as mesmas características quando Rodri fez as malas rumo ao Barcelona, o Manchester City trouxe três novos jogadores com qualidades diferentes, capazes de cumprir, juntos, as funções que o espanhol desempenhava.
Anderson traz criatividade e ajuda a manter a bola em circulação, enquanto Fernandez, argentino campeão da Copa do Mundo que foi contratado do Chelsea por 125 milhões de libras (167 milhões de dólares), acrescenta combatividade.
Richards comentou o processo de contratação: “Não se esqueça de [Ayyoub] Bouaddi também. Acho que eles precisavam fazer alguma coisa, porque não dá para substituir Rodri de verdade. Ele é vencedor da Bola de Ouro, joga com uma facilidade impressionante com a bola e controla as partidas.
“Mas, às vezes, Rodri talvez não oferecesse a pressão que o Manchester City queria exercer. Anderson tem muita disposição. Também tem fôlego. Então, quando se trata de substituir Rodri, sempre será difícil para um jogador só fazer isso.
“Mas, com Bouaddi, você consegue ditar o ritmo. Ele ainda é jovem, mas pode atuar um pouco mais recuado. Com Anderson, dá para fazer as duas coisas. E, com Enzo, a ideia é começar mais recuado e depois chegar à área. Acho que eles fizeram um bom trabalho ao buscar jogadores que compensam diferentes aspectos do jogo de Rodri. Sem desmerecer ninguém, mas vai ser muito difícil substituir um jogador como Rodri, porque ele é bom demais.”
Técnico Meeks faz bom uso de seus conhecimentos
Depois de acompanhar a renovação do Manchester City em 2026, marcada por grandes investimentos no mercado de transferências e pela chegada de Enzo Maresca ao comando da equipe no Etihad Stadium no lugar de Pep Guardiola, Richards agora coloca sua experiência a serviço do futebol fora das ligas profissionais.
Depois de trabalhar com o Warley FC na temporada passada, ele está agora no Bollington United Sunday Blues, equipe de Cheshire que perdeu todos os jogos que disputou em 2025-26. A sequência incluiu uma infame derrota por 31 a 1.
Campeão da Premier League e da Copa da Inglaterra, Richards tenta resolver os maiores problemas do Bolly, das bolas paradas à calma sob pressão. Ao ser perguntado se ‘Coach Meeks’ está totalmente no modo Pep ou se aposta mais nos benefícios de um ambiente positivo, respondeu: “Não sou o Pep. Diria que sou uma mistura de boas vibrações com Jurgen Klopp!
“Pressionamos e jogamos com muita energia. Não quero ficar esperando e tudo mais, recuar para um bloco baixo e então aguardar para contra-atacar. Pressionamos desde o início e, quando se pressiona, há muita intensidade, muita energia. Vamos para cima deles, é assim que estamos fazendo.”
Interesse por jogos da primeira divisão e do futebol fora das ligas profissionais
Richards estará ansioso para ver como o Manchester City se sairá neste fim de semana, quando Maresca levar sua equipe ao City Ground para enfrentar o Nottingham Forest, após derrotas consecutivas para Aston Villa e Brighton na Premier League. Ele também acompanhará a Stockport District Sunday Football League e o que acontece no extremo oposto de uma famosa pirâmide.
Acompanhe a trajetória do Bollington United em Specsavers’ Best Worst Team: Season 5, uma série de oito episódios no YouTube, em ritmo acelerado, que registra cada falha em bola parada, erro defensivo e momento inesperado de magia enquanto o time encara uma temporada como nenhuma outra, com uma ajudinha dos especialistas. Procure por Specsavers’ Best Worst Team no YouTube para acompanhar a série e ver como o Bolly se sai.
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