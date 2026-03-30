Elliot Anderson se pronuncia sobre os rumores de transferência para o Manchester City e o Manchester United, enquanto a estrela do Nottingham Forest comparece a uma coletiva de imprensa na Inglaterra

Por enquanto, Anderson está dedicando seu tempo a aprender com os melhores na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel. Ele criou uma ligação particularmente forte com Declan Rice, do Arsenal, uma parceria que muitos esperam ver liderando os Três Leões na próxima Copa do Mundo. Anderson dá crédito ao ex-jogador do West Ham por ajudá-lo a se adaptar às exigências do futebol internacional.

“É muito bom. Desde que cheguei, ele me ajudou a me sentir à vontade, me ajudou a aprender na prática. A relação em campo é muito boa”, explicou Anderson. “Dentro e fora de campo, vendo a maneira como ele joga, estou tentando aprender com ele.” Com os holofotes brilhando mais do que nunca à medida que se aproxima esta partida internacional, Anderson parece pronto para dar o próximo passo em campo, independentemente de seu futuro no clube estar, no fim das contas, em East Midlands ou no Noroeste.