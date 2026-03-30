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Elliot Anderson se pronuncia sobre os rumores de transferência para o Manchester City e o Manchester United, enquanto a estrela do Nottingham Forest comparece a uma coletiva de imprensa na Inglaterra
Anderson concentra-se no sonho da Copa do Mundo
Em declarações à imprensa antes do amistoso da Inglaterra contra o Japão, Anderson insistiu que continua totalmente imperturbável diante dos rumores sobre seu futuro. Apesar de estar no centro de uma possível disputa entre os dois gigantes de Manchester, a prioridade do meio-campista continua firmemente voltada para a seleção e a luta pela permanência de seu clube. “Temos a Copa do Mundo neste verão, e é nisso que estou focado”, disse Anderson aos repórteres. “Jogando pela Inglaterra, estou vestindo o uniforme, é nisso que estou pensando no momento. Todos os jogos são iguais, vou apenas para o campo e dou o meu melhor. Lutar pelo time que estiver vestindo, é isso que estou fazendo.”
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O United prepara uma ofensiva em grande escala
Embora Anderson pareça manter os pés no chão, o interesse vindo de Old Trafford estaria chegando ao auge. Os Red Devils buscam um substituto de longo prazo para o experiente meio-campista Casemiro, que recentemente confirmou sua saída. A equipe de Michael Carrick estaria disposta a reformular toda a sua estratégia no meio-campo para acomodar o jogador do Forest. O United vê Anderson como o meio-campista moderno perfeito para formar dupla com Kobbie Mainoo e, de acordo com o The Sun, fará de tudo para contratar o jogador. Com contrato no City Ground válido até 2029, ele não sairá barato, mas a diretoria de Old Trafford acredita que ele tem o pedigree da Premier League necessário para ajudá-los a competir na Liga dos Campeões na próxima temporada.
O clube planeja uma reformulação do meio-campo no valor de 190 milhões de libras
O City também está bem na disputa, já que Pep Guardiola busca se preparar para uma era sem vários ícones que estão envelhecendo. Segundo relatos, o City estaria avaliando uma grande reformulação de 190 milhões de libras, que poderia levar Anderson e Sandro Tonali, do Newcastle, ao Etihad Stadium.
Com o futuro de Rodri e Bernardo Silva incerto, o diretor esportivo do City, Hugo Viana, identificou Anderson como alvo principal. O domínio estatístico do jogador de 23 anos em desarmes, cruzamentos e faltas sofridas fez dele um dos talentos ingleses mais cobiçados no mercado antes da janela de transferências de verão.
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Aprendendo com os melhores na seleção nacional
Por enquanto, Anderson está dedicando seu tempo a aprender com os melhores na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel. Ele criou uma ligação particularmente forte com Declan Rice, do Arsenal, uma parceria que muitos esperam ver liderando os Três Leões na próxima Copa do Mundo. Anderson dá crédito ao ex-jogador do West Ham por ajudá-lo a se adaptar às exigências do futebol internacional.
“É muito bom. Desde que cheguei, ele me ajudou a me sentir à vontade, me ajudou a aprender na prática. A relação em campo é muito boa”, explicou Anderson. “Dentro e fora de campo, vendo a maneira como ele joga, estou tentando aprender com ele.” Com os holofotes brilhando mais do que nunca à medida que se aproxima esta partida internacional, Anderson parece pronto para dar o próximo passo em campo, independentemente de seu futuro no clube estar, no fim das contas, em East Midlands ou no Noroeste.