Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Man Utd midfield options GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Elliot Anderson, Mateus Fernandes e Sandro Tonali estão fora de questão - então, para onde o Manchester United se volta agora? Classificação das opções para o meio-campo dos Red Devils após os primeiros reveses na janela de transferências

Opinion
Manchester United
A. Scott
A. Tchouameni
A. Santos
F. Nmecha
A. Bouaddi
S. Berge
C. Baleba
Especiais e Opinião

A semana passada foi realmente incrível para o Tottenham Hotspur. Apesar de terem terminado em 17º lugar nas duas últimas temporadas da Premier League, o clube do norte de Londres contratou dois dos meio-campistas mais cobiçados que atuam atualmente na Inglaterra: Matheus Fernandes e Sandro Tonali. O Spurs pode ter pago a mais por ambos, mas os torcedores do clube, que há muito sofrem com os resultados, estão, mesmo assim, encantados ao ver seu recorde de transferências ser quebrado duas vezes em questão de dias, considerando que o ex-presidente executivo Daniel Levy se recusava repetidamente a investir pesado para contratar grandes talentos.

No entanto, os torcedores do Manchester United não sabem exatamente como se sentir neste momento. Eles viram seu time desperdiçar milhões no mercado de transferências ao longo dos anos, por isso passaram a valorizar a importância da prudência — e, ainda assim, estão compreensivelmente preocupados com a possibilidade de o técnico Michael Carrick não ter qualidade suficiente à sua disposição para disputar quatro competições durante a temporada 2026-27.

A expectativa era de que, após garantir um retorno extremamente importante à Liga dos Campeões com um surpreendente terceiro lugar, o United gastasse pesado durante a janela de transferências de verão. No momento, porém, o United ainda não fechou nenhuma contratação, já que a transferência de Ederson, de 35 milhões de libras, vindo da Atalanta, ainda não foi finalizada enquanto ele representava o Brasil na Copa do Mundo. A negociação é considerada uma formalidade, mas os torcedores do United estão, compreensivelmente, começando a ficar preocupados, já que viram Elliot Anderson se transferir para o Manchester City antes mesmo de Fernandes e Tonali irem para o Spurs.

Então, o que o United faz agora? O simples fato de que meio-campistas estão sendo negociados por valores astronômicos ressalta o quão difícil é encontrar um jogador de qualidade na recuperação de bola ou um armador no cenário atual — e a necessidade de reforços de Carrick só se tornou ainda mais urgente devido à grave lesão sofrida por Manuel Ugarte na Copa do Mundo. No entanto, o United ainda não está sem opções. A seguir, o GOAL apresenta uma lista dos sete melhores meio-campistas ainda disponíveis no mercado...

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi já havia chamado bastante atenção com suas atuações pelo Lille antes mesmo do início da Copa do Mundo. No entanto, a exibição de uma compostura impressionante do jogador de 18 anos pela seleção de Marrocos na estreia do torneio contra o Brasil fez com que todos os fãs de futebol do mundo inteiro se sentissem atraídos e prestassem atenção.

    Dada a necessidade de um meio-campista que saiba conduzir a bola e recuperar a posse, o United foi imediatamente associado a Bouaddi — mas o mesmo aconteceu com todos os outros grandes times da Europa. Também é impossível não se perguntar se os Red Devils estariam realmente dispostos a gastar uma fortuna com o marroquino, já que haviam contratado Ederson, mas não há como negar que Bouaddi parece ser um talento único em sua geração.

    • Publicidade
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Sander Berge (Fulham)

    A opção inusitada e de baixo custo. Por muitos e muitos anos, Sander Berge foi apontado como um dos nomes com potencial para se juntar à elite do futebol inglês, mas isso nunca chegou a acontecer para o norueguês, que ganhou destaque no Sheffield United antes de passar um ano no Burnley e, em seguida, se transferir para o Fulham em 2024.

    No entanto, Berge está mais uma vez demonstrando sua qualidade na Copa do Mundo, gerando especulações de que o United, cada vez mais desesperado, possa recorrer ao jogador de 28 anos para resolver seus problemas no meio-campo — e essa não é a pior das ideias. Berge, sem dúvida, ofereceria ao United algo diferente do que o time já possui — e por um valor razoável.


  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

    O nome de Felix Nmecha tem sido muito comentado nas últimas semanas, e é fácil entender o porquê. O ex-jogador da base do Manchester City tornou-se titular do Borussia Dortmund nas últimas duas temporadas e conquistou seu lugar na escalação titular da seleção alemã.

    Ele é fisicamente forte, tecnicamente talentoso e foi um dos melhores jogadores de seu país na Copa do Mundo de 2026 — embora isso não signifique muito. De fato, Nmecha teve um desempenho desastroso na surpreendente derrota da Alemanha para o Paraguai nas oitavas de final; portanto, embora possa ser considerado uma opção decente e de baixo custo, há dúvidas legítimas sobre a verdadeira qualidade do jogador de 25 anos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Tchouameni(C)Getty Images

    4Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Para todos os efeitos, Aurélien Tchouameni é o alvo número 1 do United — e, até alguns meses atrás, o francês parecia realmente muito “acessível”. Uma briga no vestiário com Federico Valverde, que já ganhou fama negativa, gerou notícias de que Tchouameni queria encerrar sua passagem de quatro anos pelo Bernabéu — mas a recente chegada de José Mourinho parece ter mudado tudo.

    Dizem que o português é um grande admirador do jogador de 25 anos, vendo-o como a opção ideal para liderar o meio-campo na próxima temporada, o que significa que as esperanças do United de contratar Tchouameni agora parecem, na melhor das hipóteses, mínimas.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba é um jogador que o diretor de futebol do United, Jason Wilcox, acredita claramente ser capaz de se tornar um dos melhores meio-campistas da Premier League. Os Red Devils se esforçaram bastante para contratar o jogador da seleção de Camarões no verão passado, mas se recusaram a pagar o preço pedido pelo Brighton, de 100 milhões de libras.

    O mais surpreendente é que, segundo relatos, o Seagulls se recusa a reduzir sua avaliação, mesmo que Baleba não tenha se destacado especialmente durante a temporada 2025-26. Portanto, embora não haja dúvida de que o dinâmico jogador de 22 anos agregaria muito ao meio-campo do United, simplesmente não há como justificar o pagamento de uma quantia tão exorbitante por um jogador que ainda tem muito a provar.

  • Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott é um meio-campista em constante evolução que desempenhou um papel fundamental na classificação do Bournemouth para as competições europeias pela primeira vez na história do clube, ao terminar em sexto lugar na Premier League. Alguns analistas chegaram a argumentar que ele teve azar por não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte, enquanto há rumores constantes de um possível transferência para o Liverpool desde que Andoni Iraola deixou o Vitality Stadium rumo a Anfield. 

    No entanto, diz-se que o United também está muito interessado no jogador de 22 anos, que marcou quatro gols e deu duas assistências atuando como meia-armador na última temporada. Segundo relatos, o Bournemouth está disposto a vender Scott, mas apenas pelo “preço certo” — e dizem que o clube quer pelo menos 70 milhões de libras pelo jogador natural de Guernsey. O United, portanto, tem uma decisão difícil a tomar, já que é discutível se ele realmente vale essa quantia, mesmo que seu potencial seja óbvio.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andrey Santos (Chelsea)

    Ficou claro no fim de semana que Andrey Santos também está na mira do United, e é justo dizer que a reação entre os seguidores online do clube foi, na melhor das hipóteses, mista. O brasileiro foi apontado como futura estrela da Seleção depois de estrear no time principal do Vasco da Gama aos 16 anos, lá em 2021, mas nem sequer foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o que é preocupante, dada a evidente falta de dinamismo do time no meio-campo. Também vale lembrar que, apesar de estar no elenco do Chelsea desde 2023, ele só começou a ter tempo de jogo significativo na última temporada, sob o comando de Liam Rosenior. Por isso, é difícil para os torcedores do United ficarem muito animados com a contratação de Santos.

    No entanto, há definitivamente um bom jogador de futebol ali — o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, também achava que o jogador de 22 anos poderia se destacar na função de volante — e ele é provavelmente o alvo mais viável da nossa lista, já que o Chelsea está muito aberto a vender Santos. Só por essa razão, ele parece ser o meio-campista com mais chances de chegar a Old Trafford nas próximas semanas.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE