Elliot Anderson, Mateus Fernandes e Sandro Tonali estão fora de questão - então, para onde o Manchester United se volta agora? Classificação das opções para o meio-campo dos Red Devils após os primeiros reveses na janela de transferências

No entanto, os torcedores do Manchester United não sabem exatamente como se sentir neste momento. Eles viram seu time desperdiçar milhões no mercado de transferências ao longo dos anos, por isso passaram a valorizar a importância da prudência — e, ainda assim, estão compreensivelmente preocupados com a possibilidade de o técnico Michael Carrick não ter qualidade suficiente à sua disposição para disputar quatro competições durante a temporada 2026-27.

A expectativa era de que, após garantir um retorno extremamente importante à Liga dos Campeões com um surpreendente terceiro lugar, o United gastasse pesado durante a janela de transferências de verão. No momento, porém, o United ainda não fechou nenhuma contratação, já que a transferência de Ederson, de 35 milhões de libras, vindo da Atalanta, ainda não foi finalizada enquanto ele representava o Brasil na Copa do Mundo. A negociação é considerada uma formalidade, mas os torcedores do United estão, compreensivelmente, começando a ficar preocupados, já que viram Elliot Anderson se transferir para o Manchester City antes mesmo de Fernandes e Tonali irem para o Spurs.

Então, o que o United faz agora? O simples fato de que meio-campistas estão sendo negociados por valores astronômicos ressalta o quão difícil é encontrar um jogador de qualidade na recuperação de bola ou um armador no cenário atual — e a necessidade de reforços de Carrick só se tornou ainda mais urgente devido à grave lesão sofrida por Manuel Ugarte na Copa do Mundo. No entanto, o United ainda não está sem opções. A seguir, o GOAL apresenta uma lista dos sete melhores meio-campistas ainda disponíveis no mercado...