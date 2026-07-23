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Elliot Anderson lança uma indireta ao Manchester United após concluir sua transferência de 116 milhões de libras para o Manchester City
Uma jogada de grande impacto financeiro
A transferência de Anderson chegou a ser, por um breve período, a mais cara envolvendo um jogador britânico, mas foi superada em poucos dias pela transferência de Morgan Rogers, do Aston Villa para o Chelsea, no valor de 117 milhões de libras. Vale destacar que o City não foi o único clube de Manchester na disputa pela contratação de Anderson – o United também vinha acompanhando o meio-campista antes de desistir da negociação, abrindo caminho para que seus rivais fechassem o negócio. Anderson chega ao Etihad após uma temporada de destaque no Forest, onde praticamente não perdeu nenhum minuto da Premier League na última temporada, e recém-saído da Copa do Mundo, onde a seleção inglesa ficou em terceiro lugar.
Atualmente em um período de descanso de três semanas após seus compromissos com a seleção na América do Norte, Anderson já está de olho no calendário de 2026-27, destacando o primeiro clássico de Manchester da temporada, marcado para 13 de setembro, como um jogo do qual mal pode esperar para participar.
Anderson afirma que o City domina a cidade
Em entrevista à mídia interna do seu novo clube, Anderson não mediu palavras ao falar sobre a rivalidade. “É um dos maiores clássicos do mundo e, desde que conheço Manchester, o City tem sido o rei de Manchester”, disse ele, acrescentando que adora a ideia de participar de um evento como esse desde o início.
Ele foi igualmente direto sobre o que o atraiu ao Etihad. “Eles são vencedores, são incansáveis, e esse é o tipo de time do qual quero fazer parte”, explicou Anderson.
Meio-campista explica os motivos que o levaram a se transferir para o City
A transferência representa um grande salto na carreira do ex-craque do Newcastle, que se juntou ao Forest por 35 milhões de libras em 2024. Ao explicar melhor sua decisão de se transferir para o time azul de Manchester, Anderson destacou o sucesso sem precedentes do clube na última década.
Apesar do alto valor da transferência e de sua crescente importância como titular da seleção inglesa, Anderson acredita que ainda está em evolução. “Aconteceu bem rápido, mas acho que sempre acreditei que poderia chegar a esse ponto, e é aqui que quero estar. Agora que estou aqui, vou continuar me esforçando e tentar levar este clube adiante”, explicou ele.
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A vida sob o comando de Enzo Maresca
Anderson assinou um contrato de longo prazo até 2031 e representa a primeira grande contratação de Enzo Maresca. O técnico italiano substituiu Pep Guardiola no início deste verão, e Anderson está ansioso para começar a trabalhar sob sua orientação tática. “Tenho acompanhado suas equipes nos últimos dois anos e conversei com alguns dos jogadores do Chelsea, e todos o elogiam muito”, disse Anderson.
O estilo de jogo de Anderson é comprovado por estatísticas impressionantes de sua última temporada no Nottingham Forest. Anderson liderou a Premier League na última temporada em número de toques na bola (3.300), duelos vencidos (297) e recuperações de posse (306). Quando questionado sobre o que espera trazer para o gramado do Etihad, ele se mostrou confiante em seu perfil de jogador versátil. “Acho que trago um pouco de tudo. Trago qualidade, força física e energia”, afirmou.
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