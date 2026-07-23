Elliot Anderson lança uma indireta ao Manchester United após concluir sua transferência de 116 milhões de libras para o Manchester City

A transferência de Anderson chegou a ser, por um breve período, a mais cara envolvendo um jogador britânico, mas foi superada em poucos dias pela transferência de Morgan Rogers, do Aston Villa para o Chelsea, no valor de 117 milhões de libras. Vale destacar que o City não foi o único clube de Manchester na disputa pela contratação de Anderson – o United também vinha acompanhando o meio-campista antes de desistir da negociação, abrindo caminho para que seus rivais fechassem o negócio. Anderson chega ao Etihad após uma temporada de destaque no Forest, onde praticamente não perdeu nenhum minuto da Premier League na última temporada, e recém-saído da Copa do Mundo, onde a seleção inglesa ficou em terceiro lugar.

Atualmente em um período de descanso de três semanas após seus compromissos com a seleção na América do Norte, Anderson já está de olho no calendário de 2026-27, destacando o primeiro clássico de Manchester da temporada, marcado para 13 de setembro, como um jogo do qual mal pode esperar para participar.







