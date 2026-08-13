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Elliot Anderson explica por que ignorou o apelo de transferência nas férias do Manchester United para concluir a mudança para o Manchester City
Anderson revela tentativas de aliciamento nas férias
Anderson insistiu que nunca esteve perto de se juntar ao United, apesar de um grupo de estrelas de Old Trafford ter tentado convencê-lo a se mudar para o lado vermelho da cidade durante as férias. Falando em um evento para torcedores na loja do clube City na quarta-feira, Anderson abordou os rumores de longa data de que o United o havia tornado seu principal alvo de transferência antes de o City vencer a disputa.
Ao ser questionado sobre as notícias de que havia sido abordado por jogadores do United durante a pausa entre temporadas, Anderson confirmou os encontros, mas manteve sua decisão. "Eu estava apenas jogando golfe em Portugal e encontrei alguns deles por acaso, tivemos uma boa conversa e coisas assim, mas eu tinha uma decisão a tomar e escolhi o City", explicou o internacional inglês.
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Uma década de devoção ao Manchester City
Anderson deixou bem claras as suas lealdades após sua transferência de grande impacto para o Etihad Stadium. Embora o United tenha sido ligado à sua contratação, a história pessoal de Anderson fazia com que houvesse apenas um destino possível quando ele decidiu deixar seu antigo clube. O internacional inglês comentou as especulações sobre uma possível mudança para o lado vermelho da cidade e esclareceu sua posição de toda a vida.
"Vi algumas coisas. Isso foi exagerado", disse Anderson. "Eu provavelmente tinha oito ou nove anos quando [Sergio] Aguero fez aquele gol. Tenho assistido ao City nos últimos 10 anos. Você tem uma grande decisão a tomar, e estou confiante de que tomei a decisão certa."
Seguindo os passos dos ídolos
Para Anderson, a mudança para o City representa mais do que apenas um passo na carreira; é uma chance de jogar pelo clube que um dia abrigou seu herói no futebol. A influência de Kevin De Bruyne no jogo moderno claramente deixou sua marca no jovem inglês, que passou seus anos de formação estudando a movimentação e a variedade de passes do belga.
"De Bruyne sempre foi o jogador em quem me espelhei nos últimos 10 anos", revelou Anderson. "Eu adorava vê-lo jogar. Estar aqui no mesmo clube e jogar onde ele jogou é especial", afirmou.
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Herdando a camisa 5 de John Stones
Enquanto se prepara para sua estreia oficial na Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, no Principality Stadium, em Cardiff, neste domingo, o meio-campista revelou que usará a camisa número cinco. A camisa era usada anteriormente pela lenda do clube John Stones, e Anderson admitiu que seu companheiro de seleção teve um papel significativo em sua adaptação tranquila à vida em Manchester.
"Eu tinha alguns números para escolher e, obviamente, Stonesy foi o último camisa cinco, e ele foi muito bom comigo no verão, então achei que seria um grande gesto pegar essa camisa", destacou Anderson.
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