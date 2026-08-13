Anderson insistiu que nunca esteve perto de se juntar ao United, apesar de um grupo de estrelas de Old Trafford ter tentado convencê-lo a se mudar para o lado vermelho da cidade durante as férias. Falando em um evento para torcedores na loja do clube City na quarta-feira, Anderson abordou os rumores de longa data de que o United o havia tornado seu principal alvo de transferência antes de o City vencer a disputa.

Ao ser questionado sobre as notícias de que havia sido abordado por jogadores do United durante a pausa entre temporadas, Anderson confirmou os encontros, mas manteve sua decisão. "Eu estava apenas jogando golfe em Portugal e encontrei alguns deles por acaso, tivemos uma boa conversa e coisas assim, mas eu tinha uma decisão a tomar e escolhi o City", explicou o internacional inglês.