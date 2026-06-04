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Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Elliot Anderson está pronto para mostrar ao mundo por que é o próximo jogador de 100 milhões de libras da Inglaterra

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Inglaterra x Nova Zelândia

O lendário técnico do Liverpool, Bill Shankly, nunca deixava de soltar uma boa frase, mas uma de suas melhores revelou como exatamente um time de futebol deve ser conduzido: “Um time de futebol é como um piano — você precisa de oito homens para carregá-lo e três que saibam tocar a maldita coisa.” É uma frase impactante e, no futebol internacional de hoje, soa dolorosamente verdadeira.

Para ganhar uma Copa do Mundo, uma seleção geralmente precisa de um ou dois talentos extraordinários. A Espanha provou isso em 2024 com Lamine Yamal, Pedri e outros nove jogadores, enquanto o triunfo da Argentina em 2022 foi construído em torno de dez jogadores que facilitavam o trabalho de Lionel Messi. A França, por sua vez, ficou dolorosamente aquém, com Kylian Mbappé liderando o ataque.

Em resumo, o futebol internacional, hoje em dia, é notavelmente simples: coloque os pianistas no time e certifique-se de que haja carregadores de piano suficientes ao redor deles (e se esses carregadores também forem bons no teclado, isso também ajuda).

E assim chegamos a Elliot Anderson. Ele não é um virtuoso no teclado, nem um talento singular e intocável. Mas é mais do que capaz de carregar um piano. E para a Inglaterra neste verão, ele pode ser a peça crucial que decide o sucesso ou o fracasso dos sonhos de Thomas Tuchel na Copa do Mundo.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tecido conjuntivo

    As estrelas da Inglaterra são, sem dúvida, Harry Kane e Jude Bellingham. São os gols, as assistências e os momentos de inspiração deles que provavelmente levarão os Três Leões à vitória neste verão. Aconteça o que acontecer, essa dupla terá, de alguma forma, que assumir a responsabilidade.

    Ao redor de Kane e Bellingham, a Inglaterra precisa de sua estrutura de apoio, e Tuchel passou o último ano garantindo que tivesse a combinação certa de jogadores e habilidades.

    Uma das maiores lacunas no início da temporada estava no meio-campo, ao lado de Declan Rice, e Anderson teve uma chance contra Andorra em setembro para ver se ele se encaixaria no perfil. A camisa é dele desde então, de tão impressionante que foi sua adaptação à vida com a camisa dos Três Leões.

    No entanto, como jogador do Nottingham Forest que não aparece nas manchetes todas as semanas, ele continua sendo um dos membros mais discretos da seleção inglesa antes de seu torneio de estreia. Isso provavelmente mudará neste verão, no entanto, se Anderson continuar a ter um desempenho de alto nível pela seleção.

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  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    Caminho menos percorrido

    A ascensão de Anderson não é nada incomum e, em outras circunstâncias, ele nem sequer teria chegado perto da seleção inglesa

    Formado na base do Newcastle, Anderson passou um período emprestado ao Bristol Rovers, da League Two, em 2022, enquanto lutava para conquistar uma vaga no time titular dos Magpies, apesar de o clube estar na parte de baixo da tabela da Premier League. Ele acabou deixando o St. James’ Park no verão de 2024, vítima da necessidade do clube de obter algum “lucro puro” para cumprir as Regras de Lucro e Sustentabilidade, e se juntou ao Forest por uma quantia que, na época, foi considerada chocantemente alta: 35 milhões de libras.

    Em nível internacional, por sua vez, Anderson representou a Escócia durante toda a sua carreira nas categorias de base e chegou a ser convocado para a seleção principal para um amistoso em agosto de 2023. Ironicamente, a Escócia estava programada para enfrentar a Inglaterra naquela janela de jogos, mas Anderson desistiu devido a uma lesão.

    Ele aceitou a convocação para a seleção sub-21 da Inglaterra um ano depois e foi titular durante todo o Euro Sub-21 no verão passado, onde foi nomeado para a seleção do torneio enquanto os Young Lions de Lee Carsley levantavam o troféu.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Conseguiu o emprego'

    Durante sua temporada de estreia no City Ground, assim como em sua passagem pelo Newcastle, Anderson atuou como um meio-campista ofensivo (nº 8) ou até mesmo como meia-atacante (nº 10), com a missão de criar oportunidades nas áreas de ataque e, ao mesmo tempo, usar sua energia para ajudar na defesa. Antes da temporada 2025-26, no entanto, o Forest estava ansioso para utilizar Anderson em posições mais recuadas — mesmo que fosse apenas para abrir espaço para o mais avançado Morgan Gibbs-White.

    É uma função que o jogador de 23 anos abraçou. Nenhum jogador teve mais toques na Premier League na última temporada, nem venceu mais duelos; na verdade, ninguém chegou nem perto dos 289 de Anderson em suas 38 partidas. O Forest foi, estatisticamente, o time com melhor desempenho em desarmes da liga, e Anderson foi fundamental para esse desempenho. Seus 2.080 passes completados foram mais do que qualquer meio-campista, superando Bernardo Silva, Dominik Szoboszlai e Rice nessa honra, enquanto apenas James Garner, do Everton, percorreu mais distância do que os 411 quilômetros de Anderson.

    Estamos em uma economia de estatísticas, e Anderson preenche todos os requisitos. Ele também sabe disso.

    “Sinto que meio que encaixei numa posição. Sei que fiz isso na temporada passada, mas me sinto realmente confortável no meio-campo central, como número 6 ou 8”, disse ele ao Guardian em abril.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    "Figura-chave"

    Tuchel, por sua vez, tem se mostrado encantado com a forma como Anderson se adaptou ao meio-campo da Inglaterra ao lado de Rice.

    “Anderson é um jogador fundamental para nós neste momento”, disse o técnico no inverno passado. “Ele é um dos melhores meio-campistas da Premier League — é por isso que está conosco e é titular. Ele merece, pois tem sido simplesmente impressionante. Mas agora ele precisa continuar assim. É um meio-campista muito completo e ágil, e é isso que ele continua me mostrando.”

    Ter Anderson na escalação ajuda a tirar o melhor de todos os outros jogadores da equipe de Tuchel. Sua inteligência posicional e capacidade de cobrir o campo permitem que Rice avance e crie jogadas no terço final, ao mesmo tempo em que alivia Bellingham de algumas responsabilidades defensivas.

    A segurança de Anderson com a bola, o alcance dos seus passes e a propensão para circular a posse de bola significam que a Inglaterra pode construir jogadas diretamente a partir da defesa. Se o meio-campista ideal para a Inglaterra é um número 6 recuado, capaz de receber a bola, avançar com ela e fazer uma entrada caso a perca, então Anderson é a escolha perfeita.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Sair perdendo

    Há alguns anos, parecia que a vaga de Kobbie Mainoo estava garantida. O jovem craque do Manchester United vinha recebendo muitos elogios por um final de temporada sólido sob o comando de Erik Ten Hag na segunda metade da temporada 2023-24, e havia quem defendesse que ele fosse titular desde o início na Euro 2024.

    Sir Gareth Southgate, no entanto, optou por Trent Alexander-Arnold, em uma experiência no meio-campo que acabou sendo um fracasso, antes de finalmente confiar em Mainoo quando as eliminatórias começaram. Apesar de a Inglaterra ter chegado à final, poucos naquela equipe poderiam afirmar ter jogado seu melhor futebol, mas Mainoo foi um deles.

    Dois anos depois, essa deveria, por direito, ter sido a vaga de Mainoo. Mas, após cair em desgraça com Ruben Amorim no United, a ponto de estar pronto para sair na janela de transferências de janeiro, Mainoo ficou de fora da seleção inglesa.

    Michael Carrick, na verdade, salvou sua carreira no United ao reintegrá-lo à escalação, e o jogador de 21 anos fez o suficiente para forçar seu retorno à seleção e conquistar uma vaga no avião rumo aos Estados Unidos neste verão. Anderson, no entanto, assumiu seu lugar na equipe.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Homem procurado

    A ironia, agora, é que Anderson e Mainoo podem acabar jogando juntos na próxima temporada em um clube. As últimas notícias sugerem que os dois clubes de Manchester estão na frente na corrida para garantir a contratação de Anderson, embora o Forest esteja exigindo uma quantia superior aos 105 milhões de libras que o Arsenal gastou com Rice em 2023. O Manchester City já apresentou uma oferta, mas Anderson se encaixaria bem em qualquer um dos dois clubes, tamanha é a sua versatilidade.

    O City poderia ter parecido o destino mais óbvio há apenas alguns meses, mas a saída de Pep Guardiola certamente gerou alguma incerteza quanto ao tipo de futebol que os Cityzens jogarão sob o comando do provável novo técnico, Enzo Maresca. O United, por sua vez, oferece um pouco mais de glamour e talvez um caminho mais fácil para o estrelato, enquanto a presença de meio-campistas ingleses em Old Trafford simplesmente parece certa.

    De qualquer forma, Anderson tem primeiro uma Copa do Mundo para conquistar, o que lhe oferece o palco perfeito para mostrar ao mundo exatamente por que há tanta corrida entre os maiores clubes da Inglaterra para contratá-lo antes da próxima temporada. Talvez ele possa até mesmo passar de um simples jogador a um maestro musical nas próximas seis semanas.

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