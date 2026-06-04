Elliot Anderson está pronto para mostrar ao mundo por que é o próximo jogador de 100 milhões de libras da Inglaterra

Para ganhar uma Copa do Mundo, uma seleção geralmente precisa de um ou dois talentos extraordinários. A Espanha provou isso em 2024 com Lamine Yamal, Pedri e outros nove jogadores, enquanto o triunfo da Argentina em 2022 foi construído em torno de dez jogadores que facilitavam o trabalho de Lionel Messi. A França, por sua vez, ficou dolorosamente aquém, com Kylian Mbappé liderando o ataque.

Em resumo, o futebol internacional, hoje em dia, é notavelmente simples: coloque os pianistas no time e certifique-se de que haja carregadores de piano suficientes ao redor deles (e se esses carregadores também forem bons no teclado, isso também ajuda).

E assim chegamos a Elliot Anderson. Ele não é um virtuoso no teclado, nem um talento singular e intocável. Mas é mais do que capaz de carregar um piano. E para a Inglaterra neste verão, ele pode ser a peça crucial que decide o sucesso ou o fracasso dos sonhos de Thomas Tuchel na Copa do Mundo.