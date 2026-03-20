Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White recebem um aviso de rebaixamento do Nottingham Forest com tema da Inglaterra, enquanto as especulações sobre transferências ganham força no City Ground

Anderson já está sendo associado aos gigantes de Manchester, City e United, além de um possível retorno às suas origens no Newcastle, enquanto Gibbs-White tem atraído olhares de admiração de times ambiciosos — e que não medem gastos — da Premier League.

Questionado sobre se pelo menos um membro dessa dupla de meio-campistas poderia permanecer no City Ground, o ex-atacante dos Reds, Harewood — em entrevista exclusiva ao GOAL sobre apostas na Copa do Mundo antes deste verão —, disse: “Eu diria que sim. Se eles se manterem na primeira divisão, então terão futebol da Premier League por mais um ano. E isso é uma ferramenta importante para manter seus melhores jogadores.

“Obviamente, todos os jogadores, eu como ex-jogador, quando eu jogava, querem jogar nas melhores ligas, nas ligas de ponta, jogar pelos melhores times e tentar ganhar troféus. E, obviamente, no início, o Forest teria que tentar mantê-los. Mas, ao mesmo tempo, aposto que eles têm aspirações de conquistar troféus, ter um bom desempenho e até mesmo jogar pela Inglaterra. Então, se o Forest cair, acho que as chances de jogar pela Inglaterra e estar nas principais ligas são menores, porque o que eles estão produzindo é incrível.

“Morgan contra o Man City, foi o melhor que eu o vi jogar em muito tempo, porque ele precisava disso para tentar mostrar a todos que ainda está lá e que queria isso. E ele não parecia deslocado de forma alguma. Então, ele fez uma boa demonstração de valor, obviamente, jogando contra o Man City, mostrando do que é capaz. E o Anderson, esses são jogadores de primeira linha. Mas, por alguma razão, quando estão jogando pelo Forest, simplesmente não está dando certo para eles no momento.”