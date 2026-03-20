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Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White recebem um aviso de rebaixamento do Nottingham Forest com tema da Inglaterra, enquanto as especulações sobre transferências ganham força no City Ground
Sonhos da Copa do Mundo em meio à briga contra o rebaixamento na Premier League
Depois de ter feito história nesta temporada ao contratar quatro treinadores definitivos, o Forest espera que Vitor Pereira seja o homem capaz de afastá-lo do risco de rebaixamento — ao mesmo tempo em que avança com sucesso rumo às quartas de final da Liga Europa.
Se uma porta que leva à Championship se abrisse, seria de se esperar uma liquidação total dos principais talentos no City Ground durante a próxima janela de transferências. Anderson e Gibbs-White poderiam fazer parte desse êxodo em massa, mas estão determinados a manter o futebol de primeira divisão em Trentside.
Ambos esperam fazer parte dos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo neste verão, com Anderson a integrar a última convocatória de Thomas Tuchel, e serão necessárias participações regulares no mais alto nível possível para aumentar o número de convocações para a seleção principal.
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Será que Forest conseguirá manter Anderson e Gibbs-White no City Ground?
Anderson já está sendo associado aos gigantes de Manchester, City e United, além de um possível retorno às suas origens no Newcastle, enquanto Gibbs-White tem atraído olhares de admiração de times ambiciosos — e que não medem gastos — da Premier League.
Questionado sobre se pelo menos um membro dessa dupla de meio-campistas poderia permanecer no City Ground, o ex-atacante dos Reds, Harewood — em entrevista exclusiva ao GOAL sobre apostas na Copa do Mundo antes deste verão —, disse: “Eu diria que sim. Se eles se manterem na primeira divisão, então terão futebol da Premier League por mais um ano. E isso é uma ferramenta importante para manter seus melhores jogadores.
“Obviamente, todos os jogadores, eu como ex-jogador, quando eu jogava, querem jogar nas melhores ligas, nas ligas de ponta, jogar pelos melhores times e tentar ganhar troféus. E, obviamente, no início, o Forest teria que tentar mantê-los. Mas, ao mesmo tempo, aposto que eles têm aspirações de conquistar troféus, ter um bom desempenho e até mesmo jogar pela Inglaterra. Então, se o Forest cair, acho que as chances de jogar pela Inglaterra e estar nas principais ligas são menores, porque o que eles estão produzindo é incrível.
“Morgan contra o Man City, foi o melhor que eu o vi jogar em muito tempo, porque ele precisava disso para tentar mostrar a todos que ainda está lá e que queria isso. E ele não parecia deslocado de forma alguma. Então, ele fez uma boa demonstração de valor, obviamente, jogando contra o Man City, mostrando do que é capaz. E o Anderson, esses são jogadores de primeira linha. Mas, por alguma razão, quando estão jogando pelo Forest, simplesmente não está dando certo para eles no momento.”
Será que Murillo está destinado a sair do clube em algum momento?
Embora o Forest relute em se desfazer de Anderson ou Gibbs-White, o mesmo vale para o zagueiro central Murillo, do Samba. Diz-se que o agressivo jogador de 23 anos está na mira de Arsenal, Chelsea, United e Liverpool.
Questionado se o habilidoso sul-americano está destinado a grandes conquistas, Harewood disse: “Sim, ele tem sido definitivamente consistente. O principal jogador consistente que tem jogado literalmente todas as semanas, semana após semana. Parece que ele vai ser uma garantia na zaga, e essa posição é difícil porque você enfrenta alguns dos melhores atacantes, os melhores números 9. Então, ele tem sido sólido. E mesmo no ataque, ele parece uma ameaça quando avança para marcar um golo aqui e ali.
“Mas sim, o Forest vai ter que se esforçar para mantê-lo no ano que vem. Espero que eles estejam na Premier League para tentar convencê-lo ainda mais. Mas se o Forest cair, acho que eles vão ter dificuldade para mantê-lo.”
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O Forest se aproxima de um confronto decisivo contra o Tottenham
O Forest continua, neste momento, logo acima da zona de rebaixamento, com apenas o saldo de gols mantendo-o fora dos três últimos lugares. O time se prepara para um confronto decisivo contra o Spurs, também na zona de rebaixamentohttps://www.goal.com/en-gb/lists/bigger-than-spurs-nottingham-forest-most-important-games-club-history-message-reds-annual-drama/bltc1b9c96f00a531a5, que acontecerá no Tottenham Hotspur Stadium no domingo.
Essa partida pode ser decisiva para o destino de ambos os clubes, com Pereira precisando que jogadores como Anderson, Gibbs-White e Murillo deem o seu melhor no momento mais importante.
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