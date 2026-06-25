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Elliot Anderson é considerado pela lenda dos Red Devils como “um jogador mais no estilo do Manchester United” - mas o jogador, que já provou seu valor na Premier League, também poderia ter um valor de transferência de 100 milhões de libras
O Forest exige uma quantia recorde no Reino Unido pela transferência de Anderson
O experiente brasileiro Casemiro se despediu de Old Trafford após chegar ao fim de seu contrato e se tornar jogador sem vínculo. Muitos esperavam ver o ex-astro do Real Madrid renovar sua permanência, pelo menos por mais 12 meses, já que ele havia reencontrado sua melhor forma aos 34 anos de idade.
No entanto, ele deixou um vazio considerável a ser preenchido no meio-campo de Michael Carrick. Diz-se que já foram identificados vários nomes que poderiam ajudar a manter esse motor funcionando. O jogador da seleção inglesa Anderson — após uma ascensão meteórica ao estrelato no Forest — está há algum tempo na mira do time dos Red Devils.
O jogador de 23 anos, no entanto, vem com um preço recorde no mercado britânico — já que os dirigentes do City Ground exigem 130 milhões de libras (171 milhões de dólares) em qualquer negociação —, o que fez com que o foco se voltasse para outras opções. De acordo com o ex-zagueiro do United, Pallister, isso não é algo ruim.
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Alvos de transferência: o Manchester United é instado a tentar contratar Tonali, estrela do Newcastle
Questionado sobre se a postura correta foi adotada em relação a Anderson, cujo nome tem sido associado ao City, depois que sua avaliação disparou para nove dígitos, Pallister — em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports — disse ao GOAL: “Sou fã do Tonali. Acho que ele se encaixa melhor no Manchester United. Quando está com a bola, acho que ele talvez ofereça um pouco mais do que Elliot Anderson.
“Acho que o estilo de jogo cheio de ação de Elliot Anderson também se encaixaria no Manchester United, de certa forma, devido à energia que ele traz. Mas, se considerarmos um jogador do Manchester United com quem já joguei ou que observei ao longo dos anos, acho que Tonali se encaixa melhor.
“Se eles não estiverem dispostos a pagar qualquer valor pelo Elliot Anderson, não sei ao certo quanto custaria o Tonali, mas tenho certeza de que vão pedir 100 milhões de libras por ele também. Isso não é desrespeito ao Elliot Anderson, pois acho que ele é um jogador fantástico, como já provou pela Inglaterra. Mas, na minha opinião, o Tonali levaria uma ligeira vantagem para o Manchester United.”
Anderson e Tonali parecem estar prontos para grandes mudanças em 2026
Embora em um dos lados de Manchester tenham surgido dúvidas sobre o valor pedido por Anderson, o ex-atacante do Forest, Marlon Harewood, disse recentemente aoGOAL que o jogador formado na base do Newcastle pode valer cada centavo.
Ele disse: “Anderson é definitivamente um desses jogadores. Se alguém dissesse isso e colocasse esse preço, considerando o dinheiro que tem circulado no futebol nos últimos dois anos, ele definitivamente vale o preço e acho que vai seguir em frente e se sair muito bem em qualquer clube que estiver.”
O United aparentemente não está convencido, com seu foco possivelmente se voltando para um jogador que ainda está no St James’ Park. Tonali já é um jogador comprovado na Premier League, após sua transferência do AC Milan para Tyneside em 2023, e traria mais energia e poder ofensivo ao lado do carismático capitão dos Red Devils, Bruno Fernandes.
O ex-jogador da seleção italiana Giuseppe Rossi — que atuou pelos times de Manchester e pelo Newcastle durante sua carreira — já havia dito ao GOAL por que um colega da Azzurra deveria buscar mais um passo na carreira: “Ele merece. Tem sido um grande jogador pelo Newcastle. Foi ótimo no Milan, ótimo pelo Newcastle.
“Ele é um líder em campo. Traz muita qualidade, mas também quantidade. Esses são jogadores raros no futebol de hoje. Então, com certeza, ele merece jogar por um grande time. Os valores de transferência hoje em dia no futebol são absurdos. Portanto, com certeza você vai ter que pagar uma fortuna por um jogador como ele.”
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Dia do prazo final: quando encerra a janela de transferências de verão?
Diz-se que vários outros alvos estão na mira do United — com um acordo de 35 milhões de libras (46 milhões de dólares) fechado para o meio-campista da Atalanta, Ederson —, sendo que a experiência na Premier League é uma qualidade que Carrick aparentemente gostaria de adquirir.
A janela de transferências de verão permanecerá aberta até 1º de setembro, o que significa que os Red Devils — que enfrentarão o recém-promovido Hull City na estreia da temporada 2026-27 — têm tempo de sobra para identificar e contratar mais alguns reforços de alto valor.