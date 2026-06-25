Embora em um dos lados de Manchester tenham surgido dúvidas sobre o valor pedido por Anderson, o ex-atacante do Forest, Marlon Harewood, disse recentemente aoGOAL que o jogador formado na base do Newcastle pode valer cada centavo.

Ele disse: “Anderson é definitivamente um desses jogadores. Se alguém dissesse isso e colocasse esse preço, considerando o dinheiro que tem circulado no futebol nos últimos dois anos, ele definitivamente vale o preço e acho que vai seguir em frente e se sair muito bem em qualquer clube que estiver.”

O United aparentemente não está convencido, com seu foco possivelmente se voltando para um jogador que ainda está no St James’ Park. Tonali já é um jogador comprovado na Premier League, após sua transferência do AC Milan para Tyneside em 2023, e traria mais energia e poder ofensivo ao lado do carismático capitão dos Red Devils, Bruno Fernandes.

O ex-jogador da seleção italiana Giuseppe Rossi — que atuou pelos times de Manchester e pelo Newcastle durante sua carreira — já havia dito ao GOAL por que um colega da Azzurra deveria buscar mais um passo na carreira: “Ele merece. Tem sido um grande jogador pelo Newcastle. Foi ótimo no Milan, ótimo pelo Newcastle.

“Ele é um líder em campo. Traz muita qualidade, mas também quantidade. Esses são jogadores raros no futebol de hoje. Então, com certeza, ele merece jogar por um grande time. Os valores de transferência hoje em dia no futebol são absurdos. Portanto, com certeza você vai ter que pagar uma fortuna por um jogador como ele.”