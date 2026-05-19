Ella Toone volta à seleção das Lionesses pela primeira vez em 2026, enquanto a Inglaterra também recebe de volta Aggie Beever-Jones antes do decisivo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha

A Inglaterra viajará para Maiorca no início de junho para enfrentar a Espanha, em um confronto que pode ser decisivo neste grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Se as Lionesses vencerem essa partida, a liderança do grupo e a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027 estarão garantidas. Um empate também manteria o destino nas mãos da seleção, bastando uma vitória sobre a Ucrânia alguns dias depois para garantir o título de campeã do grupo. Uma derrota, porém, poderia permitir que a Espanha assumisse o controle, especialmente se fosse por uma diferença de dois gols ou mais.

Esse confronto emocionante acontece no dia 5 de junho, com o jogo da Inglaterra em casa contra a Ucrânia marcado para 9 de junho. O novo Hill Dickinson Stadium do Everton, em Liverpool, sediará essa partida. Apenas a vencedora do grupo garantirá a classificação automática para a Copa do Mundo, com as repescagens aguardando as outras três equipes.

“Este é claramente um momento muito importante em nossa campanha de qualificação”, disse Wiegman. “Nos colocamos na posição mais forte possível agora e essas duas partidas finais nos dão a chance de nos classificarmos para a Copa do Mundo o mais cedo possível.

"A Espanha e a Ucrânia nos proporcionarão desafios diferentes. Viajar para enfrentar a Espanha diante de sua torcida é um dos jogos mais difíceis que poderíamos enfrentar, mas estaremos prontas para o desafio. É bom poder encerrar a campanha diante de nossa torcida contra a Ucrânia. Sempre dissemos que levar esta equipe para jogar por todo o país é muito importante, e estamos realmente ansiosas para jogar diante de nossos torcedores no novo estádio do Everton. A cidade de Liverpool tem tantas conexões com as Lionesses ao longo dos anos, então será uma noite muito especial.”