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Ella Toone volta à seleção das Lionesses pela primeira vez em 2026, enquanto a Inglaterra também recebe de volta Aggie Beever-Jones antes do decisivo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha
Toone volta à seleção das Lionesses pela primeira vez em 2026
Toone não joga pelas Lionesses desde o final de novembro, quando marcou um gol e deu três assistências na goleada de 8 a 0 sobre a China em Wembley. Um problema no quadril a obrigou a ficar quase cinco meses afastada das atividades pelo Manchester United este ano, mas ela voltou no final de abril e foi titular nos dois últimos jogos das Red Devils, jogando os 90 minutos na derrota para o Chelsea no fim de semana.
A convocação de Toone significa que Erica Parkinson, a jogadora de 17 anos que recebeu sua primeira convocação no último estágio, fica de fora da seleção de Wiegman, e também não há espaço para Grace Clinton. Depois de se transferir para o Manchester City no verão passado, Clinton tem tido dificuldade para conseguir tempo de jogo, embora tenha sido titular pelo novo campeão da Superliga Feminina quando enfrentou o Chelsea nas semifinais da FA Cup no início deste mês.
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O retorno de Beever-Jones dá um novo impulso à Inglaterra
O retorno de Beever-Jones também é um reforço, garantindo profundidade no elenco atrás da atacante titular Alessia Russo. A atacante do Chelsea teve uma temporada difícil devido a lesões, lutando contra um problema no tornozelo em particular. Mas ela entrou em campo como reserva nos três últimos jogos da temporada do Blues para acumular alguns minutos valiosos antes deste estágio. Sua inclusão é vital para uma opção extra na posição de camisa 9, com a heroína da Euro 2025, Michelle Agyemang, ainda se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior.
Freya Godfrey, que teve que se retirar durante a última pausa internacional da Inglaterra devido a uma lesão, também está de volta à disputa por minutos no ataque após ser convocada, com Keira Barry, outra jogadora que recebeu sua primeira convocação em abril, ficando de fora. Niamh Charles, por sua vez, está novamente no elenco completo após ter sido convocada de última hora no mês passado, com Lucy Bronze também incluída, apesar de ter sido vista com uma bota protetora no pé direito no fim de semana.
Lista completa da seleção feminina da Inglaterra
Goleiras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Meio-campistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern de Munique), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Atacantes: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- AFP
A classificação para a Copa do Mundo está em jogo, com a Inglaterra enfrentando a Espanha e a Ucrânia
A Inglaterra viajará para Maiorca no início de junho para enfrentar a Espanha, em um confronto que pode ser decisivo neste grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Se as Lionesses vencerem essa partida, a liderança do grupo e a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027 estarão garantidas. Um empate também manteria o destino nas mãos da seleção, bastando uma vitória sobre a Ucrânia alguns dias depois para garantir o título de campeã do grupo. Uma derrota, porém, poderia permitir que a Espanha assumisse o controle, especialmente se fosse por uma diferença de dois gols ou mais.
Esse confronto emocionante acontece no dia 5 de junho, com o jogo da Inglaterra em casa contra a Ucrânia marcado para 9 de junho. O novo Hill Dickinson Stadium do Everton, em Liverpool, sediará essa partida. Apenas a vencedora do grupo garantirá a classificação automática para a Copa do Mundo, com as repescagens aguardando as outras três equipes.
“Este é claramente um momento muito importante em nossa campanha de qualificação”, disse Wiegman. “Nos colocamos na posição mais forte possível agora e essas duas partidas finais nos dão a chance de nos classificarmos para a Copa do Mundo o mais cedo possível.
"A Espanha e a Ucrânia nos proporcionarão desafios diferentes. Viajar para enfrentar a Espanha diante de sua torcida é um dos jogos mais difíceis que poderíamos enfrentar, mas estaremos prontas para o desafio. É bom poder encerrar a campanha diante de nossa torcida contra a Ucrânia. Sempre dissemos que levar esta equipe para jogar por todo o país é muito importante, e estamos realmente ansiosas para jogar diante de nossos torcedores no novo estádio do Everton. A cidade de Liverpool tem tantas conexões com as Lionesses ao longo dos anos, então será uma noite muito especial.”