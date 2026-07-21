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Women's transfer targets GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Ella Toone, Salma Paralluelo e 10 estrelas do futebol feminino que ainda podem mudar de clube durante a agitada janela de transferências do verão de 2026

Futebol feminino
S. Paralluelo
E. Toone
Kerolin
P. Guijarro
M. Ramirez
E. Terland
WSL
NWSL
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Bundesliga
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
Arsenal Women
London City Lionesses
Paris Saint Germain
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Real Madrid Femenino
Manchester City Women
R. Leuchter
K. Buehl
V. Fudalla
Bayer Leverkusen
J. Echegini

Que janela de transferências feminina explosiva tem sido até agora! Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway e Mary Earps são apenas algumas das jogadoras que mudaram de clube nas primeiras semanas, mas, embora muitas negociações já tenham sido fechadas, ainda há vários grandes nomes que vale a pena acompanhar antes que as janelas comecem a se fechar em setembro.

A maioria das jogadoras sem contrato já foi contratada, com o Arsenal, em particular, se destacando nesse mercado ao recrutar Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci e Geraldine Reuteler para formar o que, com a contratação adicional de Lisa Baum, está se configurando como uma excelente janela de transferências para os Gunners.

O London City Lionesses também chamou bastante a atenção, já que o clube busca dar um salto adiante e disputar as primeiras posições da Superliga Feminina. Putellas, Earps, Mapi Leon e Nicole Anyomi foram contratadas sem custo, com Kadidiatou Diani sendo adicionada por uma quantia, para garantir.

Mas a maioria das equipes ainda tem muitas lacunas a preencher em seus elencos, com alguns grandes clubes que têm se mantido relativamente quietos até o momento. O Barcelona, atual campeão europeu, tem trabalho a fazer após se despedir de quatro estrelas importantes do time titular, entre elas Putellas; o Chelsea está em busca de uma nova atacante central, depois de se despedir tanto de Kerr quanto de Catarina Macario, e de ter sido rejeitado por Khadija Shaw, Felicia Schroder e Salma Paralluelo; já o Manchester United precisa de uma janela de transferências movimentada após terminar de forma decepcionante fora das vagas para a Liga dos Campeões na última temporada.

Assim, à medida que nos aprofundamos na parte da janela de transferências mais propensa a envolver jogadoras sob contrato e, consequentemente, alguns valores de transferência notáveis, quais jogadoras poderão assumir o protagonismo? O GOAL destaca alguns nomes para ficar de olho nas próximas semanas...

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Salma Paralluelo (Barcelona)

    A maioria das jogadoras sem contrato já foi contratada, mas ainda há um grande nome disponível: Paralluelo. Ao contrário de Putellas, Batlle e Leon, a saída de Paralluelo do Barcelona não foi anunciada antes do fim da temporada 2025-26, pois seu futuro ainda estava em aberto naquele momento.

    O Barça queria manter a jogadora de 22 anos, que marcou dois gols na vitória na final da Liga dos Campeões contra o Lyon em maio, mas não conseguiu chegar a um acordo, já que a atacante rejeitou a oferta final do clube. Paralluelo também recusou o Chelsea no mês passado, pois o clube londrino não atendeu às suas exigências salariais, que, segundo o The Athletic, ultrapassam 1 milhão de libras por ano (US$ 1,34 milhão).

    Então, para onde irá agora a jogadora da seleção espanhola? Arsenal, London City, Lyon e Paris Saint-Germain têm sido citados como possíveis destinos para a jogadora, que pode atuar tanto pelas pontas quanto como centroavante e já brilhou em grandes palcos, desempenhando um papel fundamental na conquista da Espanha na Copa do Mundo Feminina de 2023.

    • Publicidade
  • Elisabeth TerlandGetty

    Elisabeth Terland (Manchester United)

    Jogadoras com apenas um ano restante de contrato são sempre alvos em destaque no mercado de transferências, especialmente se o clube não tiver certeza se renovará o contrato. Elisabeth Terland é um exemplo disso. Apesar de ter sido a artilheira do clube na última temporada, o site The Athletic noticiou em maio que o Manchester United estava considerando vender a atacante neste verão, caso surgisse a oferta certa, já que o clube prefere receber uma quantia por ela a correr o risco de vê-la sair de graça no ano que vem.

    Terland rejeitou uma oferta de renovação do United em novembro, antes que a opção de prorrogação por mais um ano em seu contrato fosse acionada em janeiro. A reportagem afirmou que a jogadora da seleção norueguesa gostaria de ficar, mas um novo acordo ainda não foi fechado.

    O impacto da saída de Melvine Malard na situação de Terland pode ser significativo. O contrato de Malard também está previsto para expirar em 2027, mas ela já se transferiu para o Chelsea por uma quantia significativa, reduzindo as opções de ataque do United.

    Terland marcou 27 gols em 59 partidas pelo United e, de acordo com o The Cutback, está atraindo interesse nesta janela de transferências de verão.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro

    O Barcelona não vai querer perder mais uma jogadora importante neste verão. Putellas, León, Batlle e Paralluelo já deixaram o clube, o que coloca as contratações sob o microscópio. No entanto, se o Lyon conseguir o que quer, os campeões europeus terão que lamentar mais uma saída, já que o time que o Barça derrotou naquela final da Liga dos Campeões está tentando fechar um acordo com Patri Guijarro, segundo o Mundo Deportivo.

    O contrato atual de Guijarro expira daqui a um ano e, segundo a reportagem, o Lyon está disposto a testar a hipótese de que o Barça não vai querer perdê-la de graça, apresentando uma oferta recorde mundial por uma jogadora amplamente considerada a melhor volante defensiva do mundo. Alguns dos maiores clubes da Inglaterra também estão em alerta.

    Será fascinante ver como se desenrolará a situação, que o Barça quer resolver com uma renovação de contrato.

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  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Romee Leuchter

    Com algumas das opções mais óbvias e acessíveis para a posição de centroavante já fora do mercado, como Shaw, Schroder e Kerr, há vários atacantes sob contrato que podem se tornar alvo de interesse nesta janela de transferências de verão, sendo Romee Leuchter o principal deles.

    Vencedora da Chuteira de Ouro da Ligue 1 no ano passado, após marcar 18 gols em 20 partidas pelo Paris Saint-Germain, Leuchter tem apenas 25 anos e, portanto, tem potencial para evoluir ainda mais, além de já possuir um fantástico histórico de gols ao longo de sua passagem pelo Ajax e, agora, pelo PSG.

    O Vrouwen Voetbal Nieuws havia noticiado que Leuchter estava prestes a se transferir para o Chelsea, em meio ao interesse também do Bayern de Munique e do Manchester United. No entanto, depois que a negociação do Chelsea por Malard veio à tona, tudo mudou, com o mesmo veículo informando posteriormente que a transferência de Leuchter fracassou porque o PSG elevou o preço pedido para € 1 milhão (£ 850.000/$ 1,14 milhão). O site The Athletic, por sua vez, contradisse essa informação, alegando que Malard tem sido a única atacante no radar do Chelsea nas últimas semanas.

    De qualquer forma, os parisienses agora estariam buscando renovar o contrato de Leuchter, enquanto o Vrouwen Voetbal Nieuws informa que clubes da Inglaterra e dos EUA apresentam opções alternativas à jogadora.

  • Mayra Ramirez Chelsea women 2025-26Getty Images

    Mayra Ramirez

    Apesar de ter perdido toda a temporada 2025-26 devido a uma lesão no tendão da coxa, Mayra Ramirez tem sido associada ao Real Madrid algumas vezes desde o início do ano. A ESPN noticiou isso em março, destacando que o clube estava interessado em contratar Ramirez, cujo contrato com o Chelsea vence em 2028. Um mês depois, a ESPN informou que o Real havia, de fato, iniciado negociações com os Blues sobre a transferência da jogadora da seleção colombiana.

    Desde então, o Las Blancas investiu pesado em outra atacante central, contratando a jovem sensação Schroder por um valor que parece ser o segundo maior da história do futebol feminino. Isso significa o fim do interesse do clube em Ramirez? É mais provável que sim, considerando o investimento que certamente seria necessário devido à duração restante do contrato de Ramirez, o fato de o Chelsea ter pago uma boa quantia por ela há apenas dois anos e de o Chelsea não ter muitas opções no ataque central.

    Ainda assim, não seria uma grande surpresa se o Real voltasse a tentar contratar uma jogadora de quem claramente gosta, especialmente se a contratação de Schroder for um sinal de um compromisso maior em garantir o sucesso da equipe feminina.

  • Klara Buhl Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Klara Buhl

    Depois de ter sido alvo de grande interesse por parte do Barcelona anteriormente, será que Klara Buhl voltaria a estar na mira dos blaugranas neste verão? A jogadora da seleção alemã tem apenas mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e já se declarou “orgulhosa” pelo fato de um clube como o Barça ter demonstrado interesse em contratá-la. De fato, a tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmati, chegou a afirmar em uma entrevista na última temporada que Buhl é uma jogadora que ela gostaria de ver se juntando aos catalães.

    Com a saída de Paralluelo, não seria surpresa ver o Barça renovar seu interesse, caso tenha, de fato, capacidade financeira para tentar contratar Buhl neste verão, em vez de esperar que ela se torne jogadora sem vínculo daqui a um ano.

    Caso isso não aconteça — e não aconteceu no ano passado —, o Barça pode perder a chance de contratar uma jogadora que admira há muito tempo. Afinal, o talento de Buhl não é segredo para ninguém. Ela é uma das melhores pontas do mundo e ainda tem apenas 25 anos. Manchester City, Chelsea e Arsenal já foram associados a ela anteriormente, assim como grandes clubes dos Estados Unidos e da França.

  • Ella Toone Manchester United 2025-26-WSLGetty

    Ella Toone

    É estranho imaginar Ella Toone jogando por outro clube que não seja o Man Utd e, no entanto, com apenas um ano restante em seu contrato, essa é uma possibilidade muito real.

    Assim como outras três jogadoras, o contrato de Toone deveria expirar neste verão, mas os Red Devils acionaram uma prorrogação de um ano em janeiro, com o técnico Marc Skinner afirmando na época: “Isso dá às duas partes a oportunidade de conversar perto do fim do contrato e abre espaço para negociar um possível novo contrato. Sempre foi para ser assim para essas quatro jogadoras, então agora estamos mantendo conversas constantes com elas nos bastidores. Elas têm sido fantásticas para nós e o clube continuará tentando encontrar soluções para novas prorrogações, esperamos que para todas elas.”

    Seis meses se passaram e nada avançou — até o momento. Questionada sobre seu futuro em junho, enquanto defendia a seleção da Inglaterra, Toone disse: “Obviamente, agora é hora de conversar. Só sei que preciso tomar uma decisão sobre o que é melhor para mim.”

    A meia tem sido uma excelente jogadora do United, clube que torce desde sempre, pelo qual passou pelas categorias de base e para o qual retornou em 2018, quando a equipe principal foi restabelecida. Mas ela tem percebido que as chances de conquistar títulos e disputar a Liga dos Campeões de forma consistente são limitadas. Será que isso poderia ser um motivo para procurar outro clube? Ou ela ficará para levar adiante esse projeto na busca por se tornar uma equipe que dispute títulos constantemente? Será fascinante ver se algum interesse se concretizará neste verão, já que Toone tem apenas 26 anos e certamente será um alvo atraente para muitos.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Kerolin

    O Barcelona se despediu de várias jogadoras de ponta neste verão. Putellas, Leon, Batlle e Paralluelo já deixaram o clube, e a necessidade de reforçar o ataque está bem no topo da lista de prioridades, considerando os gols que o time perdeu com a saída de Putellas e Paralluelo. A renovação do contrato de Caroline Graham Hansen, anunciada em meados de julho, ajuda, assim como ajudaria a contratação de Kerolin.

    A estrela do Manchester City só se transferiu para a Inglaterra em janeiro passado, mas os dois clubes estariam trabalhando juntos para finalizar a transferência, segundo o ge. Se concretizada, essa transação custaria ao Barça uma quantia recorde para o clube, superando o valor pago pela estrela das Lionesses, Keira Walsh, em 2022.

    Se o negócio não for concretizado — o que não seria surpreendente, já que o Barça supostamente não consegue arcar com a cláusula de rescisão do contrato da jogadora — ou se demorar um pouco, haveria a possibilidade de outro time tentar contratar Kerolin? Afinal, ela é uma jogadora de ponta, que possui versatilidade e a capacidade de decidir partidas. Não se esperava que ela estivesse no mercado neste verão, mas, como parece que está, isso pode despertar ainda mais interesse.

  • Vanessa Fudalla Bayer Leverkusen Women 2025-26Getty Images

    Vanessa Fudalla

    Apenas duas jogadoras estiveram diretamente envolvidas em mais gols na Frauen-Bundesliga do que Vanessa Fudalla: Buhl, a estrela do Bayern de Munique que está despertando o interesse do Barcelona, e Cerci, que já fechou sua transferência do Hoffenheim para o Arsenal neste verão.

    Quanto aos gols, apenas Cerci, Pernille Harder e Larissa Muhlhaus marcaram mais do que Fudalla, que foi eleita a Jogadora da Temporada do Bayer Leverkusen. Harder é uma das melhores jogadoras do mundo e Muhlhaus, de 23 anos, conseguiu uma transferência após marcar 17 gols — o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro —, assinando contrato de três anos com o Eintracht Frankfurt em abril.

    Será que uma transferência está por vir para Fudalla, então, após sua excelente temporada? Afinal, não se tratou de um sucesso passageiro para a jogadora de 24 anos. Ainda adolescente, ela foi contratada pelo Bayern de Munique e se destacou como artilheira na equipe reserva, antes de se juntar ao Jena aos 17 anos para ganhar experiência na equipe principal. Um ano depois, ela se transferiu para o RB Leipzig e marcou 63 gols em 95 partidas pelo campeonato, incluindo 20 em 42 jogos da primeira divisão, o que lhe rendeu a transferência para o Leverkusen no verão passado.

    No entanto, Fudalla assinou apenas um contrato de dois anos com o clube, ao qual ajudou a terminar em quinto lugar na Bundesliga na última temporada. O Leverkusen certamente estará interessado em prorrogar esse contrato, mas seria uma surpresa se não houvesse concorrência pela sua contratação.

  • Jennifer Echegini PSG Women 2025-26Getty Images

    Jennifer Echegini

    Parecia que Jennifer Echegini estaria de mudança em janeiro. Em meio ao que vinha se revelando uma defesa do título da WSL extremamente decepcionante, o Chelsea estava interessado em trazer uma jogadora capaz de fazer a diferença para o time na janela de transferências de inverno, e sua atenção estava firmemente voltada para a versátil meio-campista do PSG. No entanto, o clube não estava disposto a vendê-la, apesar das várias ofertas feitas pelos Blues.

    Então, será que o Chelsea poderia renovar esse interesse nesta janela de transferências? Echegini tem apenas mais um ano de contrato e, se o PSG acreditar que ela não vai assinar um novo contrato, receber uma quantia por ela neste verão provavelmente seria preferível a perdê-la de graça daqui a um ano. O Chelsea também precisa de mais reforços no ataque, após sua pior temporada em termos de gols marcados nos últimos sete anos.

    Dada a situação contratual dela e sua qualidade inquestionável, Echegini provavelmente estará na mira de outros clubes também. Se ela não for transferida antes da Copa Africana das Nações Feminina, que começa no final deste mês, suas atuações pela Nigéria podem muito bem elevar ainda mais seu valor e aumentar o interesse por ela.