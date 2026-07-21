Ella Toone, Salma Paralluelo e 10 estrelas do futebol feminino que ainda podem mudar de clube durante a agitada janela de transferências do verão de 2026

A maioria das jogadoras sem contrato já foi contratada, com o Arsenal, em particular, se destacando nesse mercado ao recrutar Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci e Geraldine Reuteler para formar o que, com a contratação adicional de Lisa Baum, está se configurando como uma excelente janela de transferências para os Gunners.

O London City Lionesses também chamou bastante a atenção, já que o clube busca dar um salto adiante e disputar as primeiras posições da Superliga Feminina. Putellas, Earps, Mapi Leon e Nicole Anyomi foram contratadas sem custo, com Kadidiatou Diani sendo adicionada por uma quantia, para garantir.

Mas a maioria das equipes ainda tem muitas lacunas a preencher em seus elencos, com alguns grandes clubes que têm se mantido relativamente quietos até o momento. O Barcelona, atual campeão europeu, tem trabalho a fazer após se despedir de quatro estrelas importantes do time titular, entre elas Putellas; o Chelsea está em busca de uma nova atacante central, depois de se despedir tanto de Kerr quanto de Catarina Macario, e de ter sido rejeitado por Khadija Shaw, Felicia Schroder e Salma Paralluelo; já o Manchester United precisa de uma janela de transferências movimentada após terminar de forma decepcionante fora das vagas para a Liga dos Campeões na última temporada.

Assim, à medida que nos aprofundamos na parte da janela de transferências mais propensa a envolver jogadoras sob contrato e, consequentemente, alguns valores de transferência notáveis, quais jogadoras poderão assumir o protagonismo? O GOAL destaca alguns nomes para ficar de olho nas próximas semanas...