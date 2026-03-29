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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Elkann vende tudo, mas dá um novo impulso à Juventus: o significado da confiança depositada em Spalletti e o mercado de transferências

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
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A carta da Exor aos acionistas contém as diretrizes para o futuro próximo da Juventus

Na carta aos acionistas da Exor, John Elkann também se referiu à Juventus, uma das pouquíssimas entidades do império Agnelli/Elkann que permanecem fisicamente em território italiano, após a alienação de tantos ativos. O mundo muda, e mudam também os interesses e os horizontes da dinastia turinense, desde sempre ligada à Fiat e ao setor automotivo, mas agora voltada para um futuro cada vez menos industrial e cada vez mais financeiro.


Nesse contexto, a Juventus continua, por enquanto, sendo um ponto de ancoragem firme com o passado e de visão para o futuro também para John Elkann, que nos últimos meses havia negado categoricamente a possibilidade de uma venda, diante dos rumores insistentes sobre uma mudança de propriedade, boatos desencadeados pela oferta apresentada (e rejeitada) pelo acionista minoritário Tether.


Agora Elkann volta àcarga e, na carta acima mencionada, além de traçar um balanço da última e conturbada fase da história da Juventus, lança as sementes para o futuro próximo. São diretrizes que podem ser facilmente intuídas e que, em essência, podemos sintetizar em quatro pontos: 1) não ao desligamento por parte do acionista majoritário; 2) a Exor investiu, investe e estará sempre pronta para apoiar a Juventus; 3) ao lado do compromisso da Exor, o clube deve, de qualquer forma, prosseguir por um caminho virtuoso de sustentabilidade; 4) total confiança em Luciano Spalletti, o único protagonista da Juve atual mencionado na carta, juntamente com o talento “geracional” Kenan Yildiz.


E é justamente este último ponto o mais interessante para a atualidade imediata e para as possíveis próximas decisões da Juventus no mercado de transferências. Pois, para além de estratégias e planos, as palavras de apreço e confiança em relação a Spalletti vão direto ao ponto em pelo menos dois aspectos. O primeiro diz respeito à renovação do contrato do técnico, na qual se está trabalhando: nesse aspecto, as palavras de Elkann “passam por cima” da diretoria. O que elas significam é: Spalletti fica, encontrem vocês uma maneira de chegar a um acordo.


O segundo aspecto, intimamente ligado ao primeiro, diz respeito ao mercado, pois renovar o contrato de Spalletti significa abraçar suas orientações, objetivos e expectativas. Portanto: evitar a saída dos jogadores do elenco atual que Spalletti considera indispensáveis, e agregar qualidade e experiência a um elenco que apresenta lacunas evidentes nessas duas características.


O mercado da Juventus se orientará por esses parâmetros, mas o nível com que esse trabalho será realizado ainda depende de uma condição decisiva: a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Cabe a Spalletti e à equipe conquistá-la; depois disso, o apoio da Exor para um mercado importante estará garantido.


  • A CARTA

    "Continuamos totalmente empenhados — salienta Elkann — em apoiar o sucesso esportivo e financeiro da Juventus e acreditamos que temos um futuro brilhante pela frente. Como disse o lendário Omar Sivori: 'Aqui é preciso lutar sempre e, quando parece que tudo está perdido, é preciso continuar acreditando; a Juve nunca desiste'".


    "No início de 2026, a Juventus renovou o contrato do jovem talento Kenan Yildiz até 2030, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento e a fidelização dos talentos mais promissores do clube. Essa abordagem reflete nossa confiança inabalável na Juventus. A Exor continua sendo uma orgulhosa proprietária do clube, dando continuidade a uma relação que já dura mais de um século graças à minha família".


    "A Juventus passou por um período difícil nos últimos anos, marcado por pressões internas e externas que inevitavelmente afetaram o desempenho. Assumimos a responsabilidade onde foi necessário, apoiamos firmemente o clube e trabalhamos em estreita colaboração com sua diretoria para restabelecer a estabilidade e colocar a Juventus de volta em um caminho construtivo após a resolução das questões legais e regulatórias. Nesse contexto, 2025 foi um ano dedicado à construção das bases para um desempenho sustentável, tanto dentro quanto fora de campo. Apoiamos o clube com nossa contribuição proporcional a um aumento de capital de quase 100 milhões de euros e respaldamos mudanças importantes em sua diretoria”.


    "No aspecto esportivo, a equipe feminina teve uma temporada excepcional, conquistando a dobradinha nacional, vencendo a Série A e a Copa da Itália. Em janeiro de 2026, a Juventus Women também venceu a Supercopa da Itália. A equipe masculina também começou a mostrar progressos após a nomeação de Luciano Spalletti como técnico em outubro. Spalletti trouxe nova energia ao vestiário, devolvendo a fome e a determinação para vencer”.


    "Fora de campo, os resultados financeiros também melhoraram significativamente: em 2025, as receitas da Juventus aumentaram 34% em relação ao ano anterior, atingindo 530 milhões de euros, impulsionadas principalmente pelo retorno da equipe masculina principal à Liga dos Campeões da UEFA. Consequentemente, o prejuízo do clube diminuiu 71% em relação ao ano anterior, situando-se em 58 milhões de euros, com a empresa a prosseguir o seu caminho rumo à sustentabilidade financeira. Ao longo do ano, o clube também renovou a parceria com a Adidas até a temporada 2036/37, por um valor total de 408 milhões de euros, e prorrogou o acordo de patrocínio de fachada com a Jeep até junho de 2028, por 69 milhões de euros.



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