Elkann vende tudo, mas dá um novo impulso à Juventus: o significado da confiança depositada em Spalletti e o mercado de transferências

Na carta aos acionistas da Exor, John Elkann também se referiu à Juventus, uma das pouquíssimas entidades do império Agnelli/Elkann que permanecem fisicamente em território italiano, após a alienação de tantos ativos. O mundo muda, e mudam também os interesses e os horizontes da dinastia turinense, desde sempre ligada à Fiat e ao setor automotivo, mas agora voltada para um futuro cada vez menos industrial e cada vez mais financeiro.





Nesse contexto, a Juventus continua, por enquanto, sendo um ponto de ancoragem firme com o passado e de visão para o futuro também para John Elkann, que nos últimos meses havia negado categoricamente a possibilidade de uma venda, diante dos rumores insistentes sobre uma mudança de propriedade, boatos desencadeados pela oferta apresentada (e rejeitada) pelo acionista minoritário Tether.





Agora Elkann volta àcarga e, na carta acima mencionada, além de traçar um balanço da última e conturbada fase da história da Juventus, lança as sementes para o futuro próximo. São diretrizes que podem ser facilmente intuídas e que, em essência, podemos sintetizar em quatro pontos: 1) não ao desligamento por parte do acionista majoritário; 2) a Exor investiu, investe e estará sempre pronta para apoiar a Juventus; 3) ao lado do compromisso da Exor, o clube deve, de qualquer forma, prosseguir por um caminho virtuoso de sustentabilidade; 4) total confiança em Luciano Spalletti, o único protagonista da Juve atual mencionado na carta, juntamente com o talento “geracional” Kenan Yildiz.





E é justamente este último ponto o mais interessante para a atualidade imediata e para as possíveis próximas decisões da Juventus no mercado de transferências. Pois, para além de estratégias e planos, as palavras de apreço e confiança em relação a Spalletti vão direto ao ponto em pelo menos dois aspectos. O primeiro diz respeito à renovação do contrato do técnico, na qual se está trabalhando: nesse aspecto, as palavras de Elkann “passam por cima” da diretoria. O que elas significam é: Spalletti fica, encontrem vocês uma maneira de chegar a um acordo.





O segundo aspecto, intimamente ligado ao primeiro, diz respeito ao mercado, pois renovar o contrato de Spalletti significa abraçar suas orientações, objetivos e expectativas. Portanto: evitar a saída dos jogadores do elenco atual que Spalletti considera indispensáveis, e agregar qualidade e experiência a um elenco que apresenta lacunas evidentes nessas duas características.





O mercado da Juventus se orientará por esses parâmetros, mas o nível com que esse trabalho será realizado ainda depende de uma condição decisiva: a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Cabe a Spalletti e à equipe conquistá-la; depois disso, o apoio da Exor para um mercado importante estará garantido.



