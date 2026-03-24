A mensagem do presidente da Exor na carta aos acionistas anexada ao balanço de 2025: "A Exor continua sendo uma orgulhosa proprietária da Juventus, dando continuidade a um vínculo que, por meio da minha família, perdura há mais de um século. O clube passou por um período difícil nos últimos anos, marcado por pressões internas e externas que inevitavelmente afetaram o desempenho. Assumimos nossas responsabilidades onde necessário, apoiamos firmemente o clube e trabalhamos em estreita colaboração com sua diretoria para restabelecer a estabilidade e colocar a Juventus de volta em um caminho construtivo após a resolução de suas questões legais e regulatórias”.
Traduzido por
Elkann: “Perdas em queda, a Juventus nunca desiste. Estamos empenhados em apoiar o sucesso esportivo e financeiro do clube”
DESEMPENHO SUSTENTÁVEL
"Nesse contexto, 2025 foi um ano dedicado a estabelecer as bases para um desempenho sustentável, tanto dentro quanto fora de campo. Apoiamos o clube por meio de nossa participação proporcional em um aumento de capital de quase 100 milhões de euros e respaldamos mudanças importantes em sua liderança".
EQUIPE MASCULINA E FEMININA
"No plano esportivo, a equipe feminina teve uma temporada excepcional, conquistando a dobradinha nacional como campeã da Série A e vencedora da Copa da Itália. Em janeiro de 2026, a Juventus Women também conquistou a Supercopa da Itália. A equipe masculina também começou a mostrar progressos após a nomeação de Luciano Spalletti como técnico em outubro passado. Spalletti trouxe uma nova energia ao vestiário, restabelecendo a vontade e a determinação para vencer".
AUMENTO DA RECEITA
"Fora de campo, o desempenho financeiro melhorou significativamente. Em 2025, as receitas da Juventus aumentaram 34% em relação ao ano anterior, atingindo 530 milhões de euros, impulsionadas principalmente pelo retorno da equipe masculina à Liga dos Campeões da UEFA. Consequentemente, o prejuízo do clube reduziu-se em 71% em relação ao ano anterior, situando-se em 58 milhões de euros, com a empresa continuando seu caminho rumo à sustentabilidade financeira. Durante o ano, o clube também renovou a parceria com a Adidas até a temporada 2036/37, por um valor total de 408 milhões de euros, e prorrogou o acordo de patrocínio da camisa com a Jeep até junho de 2028, por 69 milhões de euros.”
TORCEDORES COMPROMETIDOS EM APOIAR O CLUBE
"No início de 2026, a Juventus também renovou o contrato do jovem talento Kenan Yildiz até 2030, reafirmando nosso compromisso em desenvolver e manter os melhores jovens talentos do clube. Essa abordagem reflete nossa convicção de longa data na Juventus. A Exor continua sendo uma orgulhosa proprietária do clube, dando continuidade a um vínculo que, por meio da minha família, já dura mais de um século. Continuamos totalmente comprometidos em apoiar o sucesso esportivo e financeiro da Juventus e acreditamos que temos um futuro brilhante pela frente."
“Como disse certa vez a lenda Omar Sivori: ‘Aqui é preciso sempre lutar e, quando parece que tudo está perdido, continuar acreditando: a Juve nunca desiste’”.