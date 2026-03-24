Elkann: “Perdas em queda, a Juventus nunca desiste. Estamos empenhados em apoiar o sucesso esportivo e financeiro do clube”

"No início de 2026, a Juventus também renovou o contrato do jovem talento Kenan Yildiz até 2030, reafirmando nosso compromisso em desenvolver e manter os melhores jovens talentos do clube. Essa abordagem reflete nossa convicção de longa data na Juventus. A Exor continua sendo uma orgulhosa proprietária do clube, dando continuidade a um vínculo que, por meio da minha família, já dura mais de um século. Continuamos totalmente comprometidos em apoiar o sucesso esportivo e financeiro da Juventus e acreditamos que temos um futuro brilhante pela frente."

“Como disse certa vez a lenda Omar Sivori: ‘Aqui é preciso sempre lutar e, quando parece que tudo está perdido, continuar acreditando: a Juve nunca desiste’”.