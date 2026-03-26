Todos os olhos estão voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um olho em Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Esta noite será disputada a penúltima rodada da fase de qualificação europeia para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México. Se a equipe de Gattuso superar o obstáculo da Irlanda do Norte na partida em Bergamo, na próxima terça-feira, 31 de março, enfrentará o vencedor do jogo desta noite, às 20h45, entre País de Gales e Bósnia. O confronto em Cardiff, portanto, interessará indiretamente também aos Azzurri, que agora, porém, deverão se concentrar no primeiro obstáculo a ser superado.