Todos os olhos estão voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um olho em Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Esta noite será disputada a penúltima rodada da fase de qualificação europeia para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México. Se a equipe de Gattuso superar o obstáculo da Irlanda do Norte na partida em Bergamo, na próxima terça-feira, 31 de março, enfrentará o vencedor do jogo desta noite, às 20h45, entre País de Gales e Bósnia. O confronto em Cardiff, portanto, interessará indiretamente também aos Azzurri, que agora, porém, deverão se concentrar no primeiro obstáculo a ser superado.
Eliminatórias da Copa do Mundo, País de Gales x Bósnia AO VIVO 1 x 0: James abre o placar
GOLS E MOMENTOS DESTACADOS
45' - INTERVALO: a única chance do primeiro tempo foi a bola que bateu na trave, chutada por Wilson aos 22'.
22' - País de Gales perto de abrir o placar: chute de esquerda com efeito de Wilson que acerta a trave.
20' - Partida sem grandes emoções, os anfitriões mantêm a posse de bola, mas não conseguem furar a defesa adversária.
O RESUMO DO JOGO
País de Gales x Bósnia 1 x 0
GOLS: 51' James.
PAÍS DE GALES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. Técnico: Bellamy.
BÓSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Técnico: Barbarez.
ÁRBITRO: Kovacs.
AMONITADOS: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
EXPULSOS: -