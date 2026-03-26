Eliminatórias da Copa do Mundo: os outros jogos AO VIVO

Todos os olhos estão voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um olho em Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Esta noite será disputada a penúltima rodada da fase de qualificação europeia para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México, e além desses dois jogos estão programadas outras seis partidas: abrindo as danças às 18h está o confronto entre Turquia e Romênia, com o jogador da Juventus Kenan Yildiz disputando uma vaga na Copa do Mundo. Os outros jogos serão todos às 20h45: República Tcheca x Irlanda, Dinamarca x Macedônia, Polônia x Albânia, Eslováquia x Kosovo e Ucrânia x Suécia.



