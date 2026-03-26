Todos os olhos estavam voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um olho em Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Esta noite foi disputada a penúltima rodada da fase de qualificação europeia para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México, e além desses dois jogos estavam programadas outras seis partidas: a Turquia venceu por 1 a 0, classificando-se para a final do playoff, na qual enfrentará o Kosovo, que eliminou a Eslováquia; Yildiz e seus companheiros eliminaram a Romênia. Quatro gols da Dinamarca contra a Macedônia e o próximo desafio será contra a República Tcheca ou a Irlanda, que foram para a prorrogação. A Suécia elimina a Ucrânia e, na final do playoff, enfrentará a Polônia, que venceu a Albânia.
Eliminatórias da Copa do Mundo: Dinamarca e Turquia avançam. Gol de Zielinski coloca a Polônia na frente
Turquia x Romênia 1 x 0
GOLS: 53' Kadioglu.
TURQUIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Técnico: Montella.
ROMÊNIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Técnico: Lucescu.
República Tcheca x Irlanda 4 x 3 nos pênaltis (2 x 2 no tempo regulamentar)
GOLS:19' pênalti de Parrott (I), 23' gol contra de Kovar (I), 27' pênalti de Schick (R), 86' Krejci (R).
SÉRIE DE PÊNALTIS: Parrott (I) gol, Krejci (R) gol, Idah (I) gol, Soucek (R) gol, Brady (I) gol, Chytil (R) defendido, Azaz (I) defendido, Schick (R) gol, Browne (I) defendido, Kliment (R) gol.
REPÚBLICA CHECA (3-4-3): Kovar; Holes (a partir dos 46' Chaloupek), Hranac, Krejci; Coufal (a partir dos 83' Karabec), Provod, Darida (a partir dos 46' Soucek), Jurasek (a partir dos 82' Sadilek); Schick, Chory (a partir dos 73' Chytil), Sulc (a partir dos 103' Kliment). Técnico: Koubek.
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman (a partir dos 96' Dunne), Taylor (a partir dos 68' Brady), Molumby (a partir dos 115' Szmodics, a partir dos 121' Vale), Manning (a partir dos 68' Browne); Azaz, Ogbene (a partir dos 96' Idah); Parrott. Técnico: Hallgrimsson.
Dinamarca x Macedônia 4 x 0
GOLS: 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.
DINAMARCA(4-3-3): Hermansen; Bah (substituído aos 81' por Hogsberg), Norgaard (substituído aos 87' por Provsgaard), Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (substituído aos 73' por Eriksen), Hojlund (substituído aos 81' por Hog), Damsgaard (substituído aos 86' por Nartey). Técnico: Riemer.
MACEDÔNIA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (substituído aos 64' por Miovski), Elmas, Atanasov (substituído aos 64' por Doriev), Bardhi, Herrera; Qamili (substituído aos 64' por Alimi), Rastoder (substituído aos 77' por Musovski). Técnico: Milevski.
Polônia x Albânia 2 x 1
GOLS: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P).
POLÔNIA(3-4-3): Grabara; Kedziora (a partir dos 62' Swiderski), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (a partir dos 81' Moder), Skoras; Kaminski (a partir dos 91' Pyrka), Lewandowski (a partir dos 92' Slisz), Rozga (a partir dos 46' Pietuszweski). Técnico: Urban.
ALBÂNIA(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti (a partir dos 18' Ismajli), Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci (a partir dos 82' Muçi), Bajrami (a partir dos 68' Broja); Shehu; Hoxha (a partir dos 68' Pilios), Uzuni. Técnico: Sylvinho.
Eslováquia x Kosovo 3 x 4
GOLS: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 70' Hajrizi (K), 94' Strelec (S).
ESLOVÁQUIA(4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (a partir dos 90' Mraz), Lobotka, Duda (a partir dos 83' Benes); Sauer (a partir dos 45' Suslov), Strelec, Haraslin (a partir dos 83' Tupta). Técnico: Calzona.
KOSOVO(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (a partir dos 90' Hemerllahu), Rexhbeçaj, Muslija (a partir dos 90' Hadergjonaj); Asllani (a partir dos 73' Zabergia), Muriqi (a partir dos 90' Rrahmani). Técnico: Foda.
Ucrânia x Suécia 1 x 3
GOLS: 6' Gyokeres (S), 51' Gyokeres (S), 73' Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U).
UCRÂNIA(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi (substituído aos 60' por Hutsuliak); Tsygankov, Yarmolyuk (substituído aos 85' por Shaparenko), Sudakov (substituído aos 77' por Ponomarenko), Zubkov (substituído aos 60' por Ocheretko); Vanat (substituído aos 60' por Yeremchuk). Técnico: Rebrov.
SUÉCIA(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien (substituído aos 37' por Starfelt), Lindelof, Gudmundsson (substituído aos 77' por Svensson); Johansson, Ayari (substituído aos 77' por Bergvall), Karlstrom, Nygren; Elanga (substituído aos 94' por Svanberg), Gyokeres. Técnico: Potter.