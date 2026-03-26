Todos os olhos voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um ouvido voltado para Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Uma noite repleta de emoções para a Seleção de Rino Gattuso, que na terça-feira, 31 de março, enfrentará Dzeko e seus companheiros na última etapa da fase de qualificação para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México. A Azzurra eliminou a Irlanda do Norte, enquanto a Bósnia eliminou o País de Gales nos pênaltis, após um gol de Edin Dzeko aos 89 minutos que empatou o jogo em 1 a 1 (a vantagem do País de Gales tinha sido marcada pelo ex-jogador do Manchester United James), levando as equipes primeiro à prorrogação e depois aos pênaltis. Na disputa de pênaltis, o gol decisivo foi marcado por Kerim Alajbegovic, jogador do Salzburg nascido em 2007.
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Eliminatórias da Copa do Mundo: Bósnia elimina o País de Gales nos pênaltis; Dzeko será o adversário da Itália
GOLS E MOMENTOS DESTAQUE
86' - EMPATE DE DZEKO: o atacante do Schalke antecipa o goleiro adversário, que sai mal.
Dupla de volantes: Dois meio-campistas (geralmente Jordan James e Josh Sheehan, enquanto se aguarda o retorno completo de Ethan Ampadu) atuam à frente da defesa para armar o jogo.
Triode ataque criativo: Um trio de jogadores rápidos e técnicos como Brennan Johnson, Harry Wilson (frequentemente na posição central) e Daniel James (ou Sorba Thomas) para apoiar o único atacante.
FAW +3
Variações Táticas
59' - O País de Gales quase marca o segundo gol com uma bola na trave de James após desvio de um adversário.
51' - PAÍS DE GALES NA FRENTE: Tahirovic lança involuntariamente Daniel James, que chuta de primeira de longa distância, surpreendendo o goleiro adversário, que escorrega e não consegue fazer nada.
45' - INTERVALO: a única chance do primeiro tempo foi a bola na trave de Wilson aos 22'.
22' - País de Gales perto de abrir o placar: chute de esquerda com efeito de Wilson que acerta a trave.
20' - Partida sem grandes emoções, os anfitriões mantêm a posse de bola, mas não conseguem romper a defesa adversária.
O RESUMO DO JOGO
País de Gales x Bósnia 4 x 3 nos pênaltis (1 x 1 no tempo regulamentar)
GOLS: 51' James (G), 86' Dzeko (B).
SÉRIE DE PÊNALTIS: Demirovic (B) defendido, Wilson (G), gol, Tabakovic (B) gol, Harris (G) gol, Johnson (G) fora, Hadziahmetovic (B) gol, Williams (G) defendido, Alajbegovic (B) gol.
PAÍS DE GALES (4-1-4-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu; D. James (a partir dos 84' Thomas), Wilson, J. James (a partir dos 56' Cullen), Johnson; Brooks (a partir dos 74' Harris). Técnico: Bellamy.
BÓSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Dedic (a partir dos 112' Gigovic), Muharemovic, Kolasinac (a partir dos 62' Alajbegovic); Bajraktarevic, Sunjic (a partir dos 78' Tabakovic), Tahirovic (a partir dos 62' Basic), Memic (a partir dos 74' Burnic); Alajbegovic; Dzeko (substituído por Hadziahmetovic aos 91'), Tabakovic. Técnico: Barbarez.
ÁRBITRO: Kovacs.
CARTÕES AMARELOS: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).