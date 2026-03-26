86' - EMPATE DE DZEKO: o atacante do Schalke antecipa o goleiro adversário, que sai mal.

Dupla de volantes: Dois meio-campistas (geralmente Jordan James e Josh Sheehan, enquanto se aguarda o retorno completo de Ethan Ampadu) atuam à frente da defesa para armar o jogo.

Triode ataque criativo: Um trio de jogadores rápidos e técnicos como Brennan Johnson, Harry Wilson (frequentemente na posição central) e Daniel James (ou Sorba Thomas) para apoiar o único atacante.

FAW +3

Variações Táticas

59' - O País de Gales quase marca o segundo gol com uma bola na trave de James após desvio de um adversário.

51' - PAÍS DE GALES NA FRENTE: Tahirovic lança involuntariamente Daniel James, que chuta de primeira de longa distância, surpreendendo o goleiro adversário, que escorrega e não consegue fazer nada.

45' - INTERVALO: a única chance do primeiro tempo foi a bola na trave de Wilson aos 22'.

22' - País de Gales perto de abrir o placar: chute de esquerda com efeito de Wilson que acerta a trave.

20' - Partida sem grandes emoções, os anfitriões mantêm a posse de bola, mas não conseguem romper a defesa adversária.