Todos os olhos estão voltados para o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, com um olho em Cardiff para acompanhar o andamento da partida entre País de Gales e Bósnia. Esta noite será disputada a penúltima rodada da fase de qualificação europeia para a Copa do Mundo, programada para os próximos dias 10 de junho a 19 de julho, entre Estados Unidos, Canadá e México, e além desses dois jogos estão programados outros seis confrontos: a Turquia venceu por 1 a 0, classificando-se para a final do playoff, na qual enfrentará a Eslováquia ou o Kosovo. Romênia eliminada, gol decisivo de Kadioglu; em campo também Calhanoglu e Yildiz, que quase marcou ao acertar a trave no segundo tempo. Os outros jogos serão disputados às 20h45: República Tcheca x Irlanda, Dinamarca x Macedônia, Polônia x Albânia, Eslováquia x Kosovo e Ucrânia x Suécia.
TURQUIA x ROMÊNIA 1 x 0
GOLS: 53' Kadioglu.
TURQUIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Técnico: Montella.
ROMÊNIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Técnico: Lucescu.
REPÚBLICA CHECA x IRLANDA 0 x 0
GOLS: -
REPÚBLICA CHECA (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Técnico: Koubek.
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman, Taylor, Molumby, Manning; Azaz, Ogbene; Parrott. Técnico: Hallgrimsson.
DINAMARCA x MACEDÔNIA 0 x 0
DINAMARCA(4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Técnico: Riemer.
MACEDÔNIA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov, Elmas, Atanasov, Bardhi, Herrera; Qamili, Rastoder. Técnico: Milevski.
POLÔNIA x ALBÂNIA 0 x 0
GOLS: -
POLÔNIA(3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras; Kaminski, Lewandowski, Rozga. Técnico: Urban.
ALBÂNIA(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Bajrami; Shehu; Hoxha, Uzuni. Técnico: Sylvinho.
ESLOVÁQUIA x KOSOVO 0 a 0
GOLS: -
ESLOVÁQUIA (4-3-3). Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin. Técnico: Calzona.
KOSOVO(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbeçaj, Muslija; Asllani, Muriqi. Técnico: Foda.
UCRÂNIA-SUÉCIA
GOLS: -
UCRÂNIA(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Técnico: Rebrov.
SUÉCIA(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Técnico: Potter.