Com eliminação na Sul-Americana, Dorival tem aproveitamento pior do que Roger Machado no São Paulo

Dorival Júnior completou 16 jogos no comando do São Paulo nesta terceira passagem pelo clube, mas a eliminação para o Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador. Com cinco meses à frente da equipe, ele acumula quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, com 37,5% de aproveitamento.

O número é inferior ao registrado por Roger Machado, que também comandou o São Paulo por 16 partidas antes de ser demitido, em maio. O antecessor venceu sete vezes, empatou quatro e perdeu cinco, alcançando 52,1% de aproveitamento. Os números de Dorival também ficam abaixo dos registrados por Hernán Crespo, que deixou o clube em março após 14 jogos na temporada.