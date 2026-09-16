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Sao Paulo v Boca Juniors - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Com eliminação na Sul-Americana, Dorival tem aproveitamento pior do que Roger Machado no São Paulo

São Paulo x Boca Juniors
São Paulo
Copa Sul-Americana
São Paulo x Internacional
Brasileirão
D. Junior
R. Machado

Treinador chegou a 16 partidas em sua terceira passagem pelo clube e soma apenas quatro vitórias; Crespo teve números superiores antes de ser demitido

Dorival Júnior completou 16 jogos no comando do São Paulo nesta terceira passagem pelo clube, mas a eliminação para o Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana aumentou a pressão sobre o trabalho do treinador. Com cinco meses à frente da equipe, ele acumula quatro vitórias, seis empates e seis derrotas, com 37,5% de aproveitamento.

O número é inferior ao registrado por Roger Machado, que também comandou o São Paulo por 16 partidas antes de ser demitido, em maio. O antecessor venceu sete vezes, empatou quatro e perdeu cinco, alcançando 52,1% de aproveitamento. Os números de Dorival também ficam abaixo dos registrados por Hernán Crespo, que deixou o clube em março após 14 jogos na temporada.

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  • Dorival iguala número de jogos, mas fica atrás nos resultados

    A campanha de Dorival apresenta equilíbrio negativo entre vitórias, empates e derrotas. Em 16 partidas, o São Paulo marcou 17 gols e sofreu a mesma quantidade. Roger Machado, no mesmo número de jogos, teve produção ofensiva ligeiramente superior, com 19 gols marcados, enquanto sua equipe foi vazada 14 vezes.

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    Além do desempenho inferior, os dois treinadores tiveram uma eliminação durante seus respectivos trabalhos na temporada. Roger caiu na terceira fase da Copa do Brasil diante do Juventude, resultado que contribuiu para sua saída. Já Dorival viu o São Paulo deixar a Sul-Americana após o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors.

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  • Brasileirão é a única competição que resta na temporada

    Com a eliminação continental, o São Paulo terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada. Dorival terá os próximos compromissos da competição para tentar elevar o aproveitamento e melhorar os números de sua passagem pelo clube.

    O próximo desafio será neste sábado, às 21h, diante do Internacional, no Morumbis. Antes de Dorival, Crespo havia acumulado oito vitórias, dois empates e quatro derrotas em 14 partidas, com 61,9% de aproveitamento.

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