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Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Após eliminação, atacante japonês recua e explica declaração polêmica: "Não quis dizer que o Brasil era fraco"

Copa do Mundo
Brasil x Japão
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Atacante afirmou que sua fala antes do duelo foi mal interpretada e disse que apenas se referia ao momento atual da seleção brasileira

O atacante Kento Shiogai voltou atrás após a eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo e esclareceu a declaração que repercutiu antes do confronto.

O jogador afirmou que sua intenção não era diminuir a força da seleção brasileira ao dizer que "não era mais o Brasil de antigamente".

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  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Não quis dizer que o Brasil é fraco"

    Depois da derrota japonesa por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), Shiogai explicou que se referia ao momento atual da equipe e não à sua tradição.

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    "Não quis dizer que o Brasil é fraco. Só queria dizer que os gols do Neymar eram coisa do passado, não são mais relevantes no presente. Mas acho que não há nada que eu possa fazer agora que as coisas chegaram a esse ponto", afirmou o atacante.

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  • Declaração antes do jogo

    Antes da partida, Shiogai havia declarado que o Brasil "não era mais o Brasil de antigamente" e que o Japão tinha condições de dominar o jogo. A fala repercutiu negativamente entre jogadores e torcedores brasileiros. O zagueiro Marquinhos, por exemplo, classificou a declaração como um gesto de soberba.

    A repercussão também tomou conta das redes sociais. O perfil de Shiogai no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários de brasileiros após a classificação da seleção, ultrapassando 500 mil interações em sua publicação mais recente.

    Curiosamente, Shiogai sequer entrou em campo na partida. O Japão abriu o placar, mas viu o Brasil reagir com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, que marcou o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo.

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