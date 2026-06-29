Após eliminação, atacante japonês recua e explica declaração polêmica: "Não quis dizer que o Brasil era fraco"

Antes da partida, Shiogai havia declarado que o Brasil "não era mais o Brasil de antigamente" e que o Japão tinha condições de dominar o jogo. A fala repercutiu negativamente entre jogadores e torcedores brasileiros. O zagueiro Marquinhos, por exemplo, classificou a declaração como um gesto de soberba.

A repercussão também tomou conta das redes sociais. O perfil de Shiogai no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários de brasileiros após a classificação da seleção, ultrapassando 500 mil interações em sua publicação mais recente.

Curiosamente, Shiogai sequer entrou em campo na partida. O Japão abriu o placar, mas viu o Brasil reagir com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, que marcou o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo.