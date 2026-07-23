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Eli Junior Kroupi alertou que o Arsenal é “outra história”, enquanto especulações sobre uma transferência de 85 milhões de libras envolvem o promissor atacante do Bournemouth
A avaliação da Kroupi dispara de 10 milhões de libras para 85 milhões de libras
Kroupi — filho do ex-jogador da seleção da Costa do Marfim, Elie — causou grande impacto no Vitality Stadium após sua transferência de 10 milhões de libras (13 milhões de dólares) da equipe da Ligue 1, Lorient, para a Inglaterra, no verão de 2025.
Essa transação se mostrou um excelente investimento, com 13 gols marcados na Premier League em sua primeira temporada com os Cherries — ajudando o time a garantir uma classificação histórica para uma competição europeia.
Com a cota de Kroupi em alta, estima-se que seu valor de mercado esteja agora em 85 milhões de libras (114 milhões de dólares). Qualquer clube disposto a pagar tal quantia estaria adquirindo habilidade atual e potencial futuro.
Diz-se que o Arsenal está avaliando se essas qualidades seriam úteis para o time no Emirates Stadium. Mikel Arteta busca reforçar o elenco do norte de Londres, que conquistou o título da Premier League na última temporada.
Os Gunners têm sido fortemente associados ao campeão da Copa do Mundo Julian Álvarez, que continua no elenco do Atlético de Madrid e possui experiência no futebol inglês, adquirida durante sua passagem pelo Manchester City, quando conquistou o triplo.
Sua contratação implicaria em uma taxa de transferência de nove dígitos, o que pode levar o Arsenal a explorar opções alternativas. Kroupi está atraindo muitos olhares de admiração, já que o jogador da seleção sub-21 da França marcou gols em casa e fora de casa contra os Gunners na temporada 2025-26.
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Será que Kroupi seria uma contratação inteligente para o Arsenal?
Questionado sobre se o jovem poderia ser uma contratação inteligente para Arteta e se ele logo conseguiria se firmar na seleção principal da França, o ex-zagueiro do Arsenal e da França Silvestre — em entrevista concedida em parceria com a Betinia — disse aoGOAL: “Joguei com o pai dele, então acompanho os passos do filho. Estávamos juntos na base do Rennes. Ver o filho dele fazendo o que já faz, mesmo sendo tão jovem, pelo Bournemouth e pela seleção sub-21 da França, é ótimo.
“Ele precisa se firmar no mais alto nível, sob muito mais pressão. O Bournemouth é um caso à parte em relação ao Arsenal. É preciso abrir espaço para trazer esses jogadores.
“Como jogador jovem, se você quer se destacar na seleção, seja jovem ou mais experiente, precisa jogar semana após semana. É preciso ter cuidado com o próximo passo dele. Definitivamente, uma temporada impressionante até agora.”
Como Kroupi se encaixaria no elenco campeão da Premier League
O Arsenal investiu pesado no atacante sueco Viktor Gyokeres no verão passado, transformando-o em seu novo centroavante. O clube conquistou títulos importantes, embora tenha ficado agonizantemente perto de alcançar o objetivo na Liga dos Campeões, mas ainda há dúvidas quanto à posição do número 9.
Questionado se Kroupi, por ser um jogador mais ágil, poderia ser considerado mais adequado para liderar o ataque dos Gunners, Silvestre acrescentou: “A Premier League exige atributos diferentes. Às vezes, você vai precisar de jogadores fisicamente mais fortes e que sejam um ponto de referência no ataque. Às vezes, você vai precisar de jogadores como este.
“No elenco, é bom ter variedade para o Mikel, especialmente porque as pessoas estavam criticando que o Arsenal é muito previsível. Temos diferentes tipos de atacantes. Se você tem Gabriel Jesus, ele oferece coisas diferentes do que Gyokeres.
“É preciso equilibrar o quarteto ou trio de ataque e garantir que haja gols em todas as situações. Como vamos enfrentar um bloco defensivo baixo, às vezes teremos que explorar os espaços. Eles precisam enxergar o panorama geral ao fazer essas contratações.”
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Contrato de Kroupi: o Bournemouth não está sob pressão para vender
Kroupi assinou um contrato de cinco anos ao se juntar ao Bournemouth, válido até 2030. Esses termos significam que os Cherries não estão sob pressão para se desfazer de mais um jogador valioso.
Ofertas tentadoras, no entanto, podem surgir nas próximas semanas, já que o Arsenal não é o único time que, segundo relatos, estaria demonstrando interesse nesse atacante dinâmico, que em breve poderá impressionar ao lado de nomes como Kylian Mbappé e Michael Olise na seleção francesa repleta de estrelas.
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