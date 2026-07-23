Eli Junior Kroupi alertou que o Arsenal é “outra história”, enquanto especulações sobre uma transferência de 85 milhões de libras envolvem o promissor atacante do Bournemouth

Kroupi — filho do ex-jogador da seleção da Costa do Marfim, Elie — causou grande impacto no Vitality Stadium após sua transferência de 10 milhões de libras (13 milhões de dólares) da equipe da Ligue 1, Lorient, para a Inglaterra, no verão de 2025.

Essa transação se mostrou um excelente investimento, com 13 gols marcados na Premier League em sua primeira temporada com os Cherries — ajudando o time a garantir uma classificação histórica para uma competição europeia.

Com a cota de Kroupi em alta, estima-se que seu valor de mercado esteja agora em 85 milhões de libras (114 milhões de dólares). Qualquer clube disposto a pagar tal quantia estaria adquirindo habilidade atual e potencial futuro.

Diz-se que o Arsenal está avaliando se essas qualidades seriam úteis para o time no Emirates Stadium. Mikel Arteta busca reforçar o elenco do norte de Londres, que conquistou o título da Premier League na última temporada.

Os Gunners têm sido fortemente associados ao campeão da Copa do Mundo Julian Álvarez, que continua no elenco do Atlético de Madrid e possui experiência no futebol inglês, adquirida durante sua passagem pelo Manchester City, quando conquistou o triplo.

Sua contratação implicaria em uma taxa de transferência de nove dígitos, o que pode levar o Arsenal a explorar opções alternativas. Kroupi está atraindo muitos olhares de admiração, já que o jogador da seleção sub-21 da França marcou gols em casa e fora de casa contra os Gunners na temporada 2025-26.