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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Eli Junior Kroupi, a sensação do Bournemouth, na nova lista de quatro nomes que o Manchester United deseja contratar neste verão

Mercado da bola
Manchester United
E. Kroupi
Bournemouth
Premier League

O Manchester United teria identificado Eli Junior Kroupi, a sensação do Bournemouth, como principal alvo em uma nova lista de quatro jogadores que deseja contratar neste verão. O atacante de 19 anos está chamando a atenção da diretoria do Old Trafford após uma excelente temporada de estreia na Premier League, ao lado do companheiro de equipe Marcos Senesi e de dois jovens talentos europeus em ascensão.

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    A investida dos Red Devils

    De acordo com o Daily Mail, os Red Devils estão de olho no Vitality Stadium, já que se aproxima uma grande reformulação do elenco na costa sul. O United está se posicionando para aproveitar a incerteza em torno da saída de Andoni Iraola, tendo como alvos tanto Kroupi quanto seu companheiro de equipe, Senesi. O jovem craque francês é uma das principais prioridades, depois de ter marcado em ambos os confrontos do campeonato contra o United nesta temporada, enquanto o zagueiro argentino representa uma oportunidade interessante como jogador sem contrato.

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  • Prioridade à Liga dos Campeões

    O técnico interino Michael Carrick não esconde que o poder financeiro do clube na próxima janela de transferências está diretamente ligado à sua classificação final no campeonato. O United ocupa atualmente a terceira vaga de classificação para a Liga dos Campeões, faltando apenas seis jogos para o fim da temporada.

    Ao discutir como a classificação final determinará o orçamento para o verão, Carrick afirma: “A Liga dos Campeões traz tantas coisas positivas. É onde queremos estar. Isso tem repercussões em muitos aspectos diferentes – jogadores que ficam, jogadores que chegam, financeiramente, todo tipo de coisa.

    “Obviamente, há trabalho sendo feito no planejamento para o verão, tem que haver. Se você terminar em determinadas posições na liga, financeiramente, isso faz muita diferença. Mas certamente há trabalho em andamento em termos do que pode ser feito para tentar avançar na melhoria do elenco e tirar o máximo proveito do que temos.”

  • Jeremy Monga Leicester 2023-24Getty

    Campanha de recrutamento de jovens

    Além da dupla de Bournemouth já confirmada, diz-se que o United está ampliando sua busca para incluir os jovens promessas Jeremy Monga, de 16 anos, do Leicester City, e Kennet Eichhorn, do Hertha Berlin. Monga vem chamando a atenção atualmente por suas atuações como ponta, enquanto Eichhorn está recebendo elogios na Alemanha por ser um volante defensivo de grande serenidade. Essas possíveis contratações se alinham à estratégia de longo prazo do United de garantir talentos europeus de elite antes que eles atinjam seu valor máximo de mercado.

  • Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Campeonato da Premier League

    Acumular o máximo de pontos possível nas últimas partidas é essencial para que o United consiga o financiamento necessário para essas contratações de grande repercussão. Liverpool e Chelsea também estão de olho em Kroupi, enquanto o Tottenham cogita uma proposta por Senesi. Considerando o contrato de longo prazo de Kroupi, válido até 2030, é necessário um investimento financeiro substancial para afastar o interesse dos rivais.

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