Eli Junior Kroupi, a sensação do Bournemouth, na nova lista de quatro nomes que o Manchester United deseja contratar neste verão

O técnico interino Michael Carrick não esconde que o poder financeiro do clube na próxima janela de transferências está diretamente ligado à sua classificação final no campeonato. O United ocupa atualmente a terceira vaga de classificação para a Liga dos Campeões, faltando apenas seis jogos para o fim da temporada.

Ao discutir como a classificação final determinará o orçamento para o verão, Carrick afirma: “A Liga dos Campeões traz tantas coisas positivas. É onde queremos estar. Isso tem repercussões em muitos aspectos diferentes – jogadores que ficam, jogadores que chegam, financeiramente, todo tipo de coisa.

“Obviamente, há trabalho sendo feito no planejamento para o verão, tem que haver. Se você terminar em determinadas posições na liga, financeiramente, isso faz muita diferença. Mas certamente há trabalho em andamento em termos do que pode ser feito para tentar avançar na melhoria do elenco e tirar o máximo proveito do que temos.”