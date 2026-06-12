Se há alguém que sabe como é estar a poucos dias de uma Copa do Mundo, essa pessoa é Alex Morgan.

A lenda da seleção feminina dos EUA disputou três Copas do Mundo, venceu duas delas e também competiu em três Olimpíadas. Ela já foi titular no maior palco do mundo, reserva à espera de sua chance e jogadora totalmente deixada de fora da lista. Agora totalmente aposentada, Morgan ainda está envolvida com o futebol todos os dias — como investidora em esportes femininos, fundadora da empresa de mídia Togethxr e, atualmente, como mãe dedicada ao futebol.

Ela está ocupada, mas não ocupada demais para conversar com a GOAL sobre a pressão, as oportunidades e as expectativas que a seleção masculina dos EUA (USMNT) enfrenta antes da Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2026.

“Já fui tanto reserva quanto titular em Copas do Mundo, e as coisas podem mudar muito rápido”, disse Morgan à GOAL. “Você pode ser literalmente a jogadora nº 26, ou pode ser a primeira a ser convocada, e isso pode mudar dependendo do adversário, do ritmo da equipe e de quem joga bem em conjunto. Então, esteja pronta. Esteja sempre pronta.”

Morgan assistirá a todos os jogos da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo em Los Angeles e acredita que a equipe de Mauricio Pochettino tem potencial para chegar longe.

“Sinto que eles vão chegar longe”, disse ela.

Morgan também fez parceria com marcas ligadas ao torneio deste verão, incluindo a DraftKings, onde atua como embaixadora.

“Este verão é, obviamente, um dos maiores eventos do mundo”, disse Morgan. “Sou embaixadora da DraftKings, e é ótimo ver que eles também estão investindo em atletas femininas para um evento tão importante como este.”

Para Morgan, porém, a mensagem para a seleção masculina dos EUA é simples: comecem com tudo.

“Acho que o primeiro jogo é o mais importante para eles deixarem sua marca”, disse ela. “Eles não podem ficar tentando recuperar o atraso e lutar para entrar no torneio. Eles precisam deixar uma marca forte logo no primeiro jogo.”