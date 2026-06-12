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Alex Morgan GFXGOAL

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"Eles vão longe" - Alex Morgan, lenda da Seleção Feminina dos EUA, aposta na Seleção Masculina dos EUA para chegar longe na Copa do Mundo

A. Morgan
Estados Unidos
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo

Em uma matéria exclusiva do GOAL, a lenda da seleção feminina dos EUA, Alex Morgan, aposta que a seleção masculina dos EUA vai causar impacto na Copa do Mundo e compartilha seus conselhos sobre como lidar com a pressão.

Se há alguém que sabe como é estar a poucos dias de uma Copa do Mundo, essa pessoa é Alex Morgan.

A lenda da seleção feminina dos EUA disputou três Copas do Mundo, venceu duas delas e também competiu em três Olimpíadas. Ela já foi titular no maior palco do mundo, reserva à espera de sua chance e jogadora totalmente deixada de fora da lista. Agora totalmente aposentada, Morgan ainda está envolvida com o futebol todos os dias — como investidora em esportes femininos, fundadora da empresa de mídia Togethxr e, atualmente, como mãe dedicada ao futebol.

Ela está ocupada, mas não ocupada demais para conversar com a GOAL sobre a pressão, as oportunidades e as expectativas que a seleção masculina dos EUA (USMNT) enfrenta antes da Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2026.

“Já fui tanto reserva quanto titular em Copas do Mundo, e as coisas podem mudar muito rápido”, disse Morgan à GOAL. “Você pode ser literalmente a jogadora nº 26, ou pode ser a primeira a ser convocada, e isso pode mudar dependendo do adversário, do ritmo da equipe e de quem joga bem em conjunto. Então, esteja pronta. Esteja sempre pronta.”

Morgan assistirá a todos os jogos da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo em Los Angeles e acredita que a equipe de Mauricio Pochettino tem potencial para chegar longe.

“Sinto que eles vão chegar longe”, disse ela.

Morgan também fez parceria com marcas ligadas ao torneio deste verão, incluindo a DraftKings, onde atua como embaixadora.

“Este verão é, obviamente, um dos maiores eventos do mundo”, disse Morgan. “Sou embaixadora da DraftKings, e é ótimo ver que eles também estão investindo em atletas femininas para um evento tão importante como este.”

Para Morgan, porém, a mensagem para a seleção masculina dos EUA é simples: comecem com tudo.

“Acho que o primeiro jogo é o mais importante para eles deixarem sua marca”, disse ela. “Eles não podem ficar tentando recuperar o atraso e lutar para entrar no torneio. Eles precisam deixar uma marca forte logo no primeiro jogo.”

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    Morgan está apostando alto na seleção masculina dos EUA

    Chame isso de orgulho nacional, otimismo cego ou o que mais for adequado, mas Morgan está torcendo com tudo pela Seleção Masculina dos EUA neste verão.

    Ela já viu torneios de futebol suficientes para saber como as coisas podem mudar rapidamente. Com 224 partidas e 123 gols pela Seleção Feminina dos EUA, Morgan conquistou duas Copas do Mundo, uma medalha de ouro olímpica e uma medalha de bronze olímpica, passando por praticamente todas as situações possíveis no cenário internacional ao longo da carreira. Por isso, quando ela olha para a Seleção Masculina dos EUA, vê qualidade suficiente — e opções de ataque suficientes — para acreditar que eles podem chegar longe.

    “Acho que a seleção masculina tem um elenco muito bom e acho que eles têm muitas opções diferentes para criar perigo na área”, disse ela. “Então, acho que há muitos pontos positivos para essa equipe, com certeza. Acho que o último jogo deles contra a Alemanha foi realmente um bom passo à frente e, sinceramente, sinto que eles vão chegar longe.”

    Morgan também não vai ficar apenas assistindo de longe. Morando em San Diego com a família, ela tem planos concretos de estar presente pessoalmente nos jogos da fase de grupos da seleção masculina dos EUA em Los Angeles.

    “Vou tentar assistir ao máximo de jogos que puder”, disse Morgan, “mas vamos começar por Los Angeles na sexta-feira.”

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  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    "Acho que a equipe masculina tem um elenco muito forte"

    Ninguém sabe exatamente como será o time titular de Pochettino contra o Paraguai. Isso faz parte do mistério. Mas Morgan não está de olho apenas nos titulares. Ela está de olho em todo o elenco e acredita que a seleção masculina dos EUA tem opções suficientes para se adaptar à medida que o torneio avança.

    Isso é importante em uma Copa do Mundo, onde uma única escalação raramente leva uma equipe até o fim. Os adversários mudam. O andamento dos jogos muda. Lesões, cartões e desempenho fazem parte da equação. Para Morgan, a força desta seleção dos EUA é que Pochettino deve ter diferentes maneiras de resolver esses problemas.

    “Estou muito curiosa para ver exatamente quais serão os 11 titulares e como isso vai se transformar um pouco ao longo da fase de grupos, porque isso sempre acontece”, disse ela. “Acho que eles têm boa profundidade na defesa, com os laterais, no ataque também, e com os meio-campistas que têm uma mentalidade muito ofensiva. Eles podem marcar gols de todas as maneiras possíveis.”

    É por isso que a sexta-feira é tão importante. A seleção dos EUA não precisa responder a todas as perguntas em uma única partida, mas Morgan acredita que eles precisam definir o tom logo no início. Em uma Copa do Mundo em casa, com toda a pressão e emoção que isso traz, entrar no torneio aos poucos não é realmente uma opção.

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    Por que Morgan não está dando bola para as críticas à seleção masculina de futebol dos EUA

    Quando Morgan jogava, as críticas faziam parte do trabalho. Ela precisava enfrentá-las de frente, lidar com elas com elegância e, mesmo assim, dar o seu melhor em campo. Agora, com um pouco de distância do campo, ela se vê acompanhando a preparação para a Copa do Mundo com um pouco mais de otimismo e um pouco menos de tensão.

    “Acho que estou muito mais otimista do que talvez estivesse quando era jogadora”, disse Morgan. “Eu sempre tentava ignorar o barulho, mas, obviamente, vendo todas as críticas surgirem, é realmente difícil simplesmente não prestar atenção.”

    Essa perspectiva parece adequada para este grupo da Seleção Masculina dos EUA. A preparação para 2026 teve seus percalços, desde momentos irregulares em 2025 até um estágio em março que deixou dúvidas sobre a forma, a preparação e se a equipe estava indo na direção certa. Mas Morgan já participou de torneios importantes o suficiente para saber que o barulho externo nem sempre conta toda a história.

    “Como já passei por isso muitas vezes, vi muito do que foi escrito e dito sobre os homens”, disse Morgan. “Dizem que eles não estão preparados ou que os jogadores não estão no auge no momento certo, ou que um jogador específico não jogou bem. Há muitas críticas, e eu meio que tenho acompanhado isso de dentro.

    “E eu penso: bem, você não quer atingir o auge cedo. Cada jogador não precisa necessariamente estar no seu melhor seis meses antes de um torneio ou ter a melhor temporada antes da Copa do Mundo.”

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    "Estou muito otimista em relação a isso"

    Para Morgan, essa é a beleza — e o caos — de uma Copa do Mundo.

    Uma jogadora pode ter dificuldades na preparação e ainda assim se tornar a sensação do torneio. Uma equipe pode chegar com dúvidas e sair com confiança. E por mais que Morgan compreenda as críticas que acompanham esse palco, ela também sabe como um jogo, um momento ou um gol podem mudar tudo rapidamente.

    “Acho que, no meu caso, estou muito mais otimista agora”, disse Morgan. “As coisas podem mudar muito rapidamente em um torneio, para melhor ou para pior, mas estou muito confiante em relação a isso.”

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