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"Eles vão destruir o Arsenal" - Patrice Evra adverte Mikel Arteta de forma contundente: o PSG, com o time completo, marcará CINCO gols na final da Liga dos Campeões se os Gunners "não jogarem um futebol melhor"
O Arsenal chega à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006
Os Gunners permaneceram invictos em sua trajetória até a primeira final da Liga dos Campeões desde 2006, e Mikel Arteta espera ver sua equipe fazer história em Budapeste, ao conquistar o maior título de clubes em solo húngaro.
O PSG pretende estragar essa festa, buscando repetir os feitos das lendárias equipes do Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2015 e 2018, tornando-se apenas o segundo time da era moderna a defender com sucesso o troféu da Liga dos Campeões.
O PSG conta com um ataque temível
Os gigantes da Ligue 1 contam com um grande poder ofensivo à sua disposição — na forma do temível trio de ataque formado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia —, enquanto o Arsenal, que sofreu apenas 27 gols durante a temporada 2025-26 da Premier League, precisará manter sua defesa firme se quiser ter alguma chance de conquistar uma memorável dobradinha.
Patrice Evra, que ajudou o Manchester United a chegar a três finais em quatro anos, entre 2008 e 2011 — vencendo uma e perdendo duas —, sabe por experiência própria como pode ser difícil cruzar a linha de chegada da Liga dos Campeões, tendo enfrentado o poderio de Lionel Messi e do Barcelona em algumas ocasiões.
O Arsenal tem capacidade para conter o PSG?
O ex-jogador da seleção francesa teme que uma equipe de seu país possa ser forte demais para o Arsenal. Em entrevista ao GOAL — concedida em parceria com a Stake —, quando questionado se os Gunners são tão bons quanto seu histórico recente sugere, ele respondeu: “Não, não, não, não, talvez, talvez eu tenha falado cedo demais, mas não é por causa do Arsenal desta vez, é por causa do PSG.
"Acho que o PSG está dominando o mundo do futebol e espero que o Arsenal jogue de forma aberta, porque se eles se fecharem na defesa como costumavam fazer, o PSG vai marcar cinco gols contra eles, como fez com a Inter na final. Fiquei chocado porque eles são os mestres do Catenaccio. Na Itália, assim que você nasce, já te ensinam sobre o Catenaccio.
"Mas não, se o PSG tiver todos esses jogadores — se Ousmane Dembélé e todos os outros estiverem prontos, eles vão destruir o Arsenal. Mas nunca se sabe. Agora eles ganharam a Premier League. Acho que, para ser sincero, até mesmo para os torcedores do Arsenal, será um bônus se eles ganharem a Liga dos Campeões.
"Não acho que eles vão chorar ou ficar desapontados se o Arsenal não ganhar esta Liga dos Campeões, porque eles já cumpriram a missão, que era a Premier League. Eles esperaram 22 anos. Essa é a maior conquista. Se ganharem a Liga dos Campeões, será a cereja do bolo.
"Mas com o PSG, o que eles estão fazendo e se você comparar a semifinal contra o Bayern de Munique com a semifinal contra o Arsenal e o Atlético – e não me interpretem mal, é só um jogo. É um jogo na final. Tudo pode acontecer. Mas o estilo de jogo e a forma como vejo o PSG, a maneira como eles derrotaram a Inter, se Mikel Arteta não tiver um plano para jogar um futebol melhor, eles não terão chance. Se quiserem se fechar na defesa, não terão chance de vencer o jogo.
"Mas tudo pode acontecer. Meu favorito para este jogo, e com todo o respeito e carinho pelo Arsenal, sabe, será o PSG. Mas, novamente, o PSG perdeu na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. Então, como eu digo, em um jogo, tudo pode acontecer."
O histórico recente do Arsenal nos confrontos com o PSG
O Arsenal sofreu uma derrota dolorosa nas semifinais para o PSG na temporada passada, ao ser eliminado por 3 a 1 no placar agregado da dupla de partidas. No entanto, o time havia derrotado a equipe de Luis Enrique por 2 a 0 no Emirates Stadium durante a fase de grupos da competição europeia.
Isso prova que Arteta tem uma fórmula para derrotar os melhores do mundo, cabendo ao técnico espanhol elaborar outro plano que mantenha Dembélé e companhia em silêncio, ao mesmo tempo em que permite que jogadores como Bukayo Saka e Martin Odegaard brilhem no outro lado do campo.