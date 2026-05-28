"Eles vão destruir o Arsenal" - Patrice Evra adverte Mikel Arteta de forma contundente: o PSG, com o time completo, marcará CINCO gols na final da Liga dos Campeões se os Gunners "não jogarem um futebol melhor"

O ex-jogador da seleção francesa teme que uma equipe de seu país possa ser forte demais para o Arsenal. Em entrevista ao GOAL — concedida em parceria com a Stake —, quando questionado se os Gunners são tão bons quanto seu histórico recente sugere, ele respondeu: “Não, não, não, não, talvez, talvez eu tenha falado cedo demais, mas não é por causa do Arsenal desta vez, é por causa do PSG.

"Acho que o PSG está dominando o mundo do futebol e espero que o Arsenal jogue de forma aberta, porque se eles se fecharem na defesa como costumavam fazer, o PSG vai marcar cinco gols contra eles, como fez com a Inter na final. Fiquei chocado porque eles são os mestres do Catenaccio. Na Itália, assim que você nasce, já te ensinam sobre o Catenaccio.

"Mas não, se o PSG tiver todos esses jogadores — se Ousmane Dembélé e todos os outros estiverem prontos, eles vão destruir o Arsenal. Mas nunca se sabe. Agora eles ganharam a Premier League. Acho que, para ser sincero, até mesmo para os torcedores do Arsenal, será um bônus se eles ganharem a Liga dos Campeões.

"Não acho que eles vão chorar ou ficar desapontados se o Arsenal não ganhar esta Liga dos Campeões, porque eles já cumpriram a missão, que era a Premier League. Eles esperaram 22 anos. Essa é a maior conquista. Se ganharem a Liga dos Campeões, será a cereja do bolo.

"Mas com o PSG, o que eles estão fazendo e se você comparar a semifinal contra o Bayern de Munique com a semifinal contra o Arsenal e o Atlético – e não me interpretem mal, é só um jogo. É um jogo na final. Tudo pode acontecer. Mas o estilo de jogo e a forma como vejo o PSG, a maneira como eles derrotaram a Inter, se Mikel Arteta não tiver um plano para jogar um futebol melhor, eles não terão chance. Se quiserem se fechar na defesa, não terão chance de vencer o jogo.

"Mas tudo pode acontecer. Meu favorito para este jogo, e com todo o respeito e carinho pelo Arsenal, sabe, será o PSG. Mas, novamente, o PSG perdeu na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. Então, como eu digo, em um jogo, tudo pode acontecer."