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“Eles vão bater à porta” – Previsão sobre a transferência de Morgan Rogers, enquanto o Aston Villa luta para manter o craque avaliado em 100 milhões de libras e alvo do Chelsea e do Manchester United
De 15 milhões a 100 milhões de libras: o patrimônio de Rogers disparou
O Aston Villa conseguiu um grande golpe ao contratar Rogers em fevereiro de 2024, como parte de um pacote que poderia chegar a valer até 15 milhões de libras (20 milhões de dólares). A transação causou certa surpresa, já que o talentoso meio-campista havia passado menos de uma temporada completa como titular no Middlesbrough, time da Championship.
Um impacto impressionante foi causado na região de West Midlands, quando Rogers, natural de Halesowen, voltou às suas raízes, com 14 gols na última temporada, o que lhe rendeu o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Ele voltou a atingir dois dígitos nesta temporada, ao mesmo tempo em que elevou sua contagem de partidas pela seleção principal para 12.
Há rumores de que Rogers poderia superar o “Galáctico” do Real Madrid, Jude Bellingham, na disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra neste verão, com mais uma vitrine de destaque prestes a ser conquistada. Se o Villa não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões, uma lista cada vez maior de pretendentes começará a planejar jogadas para contratar um jogador que, aparentemente, tem um preço de £ 100 milhões (US$ 133 milhões).
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Será que Rogers poderia sair se o Villa não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões?
Questionado sobre se há receio no Villa Park quanto ao futuro de Rogers, Gray — em entrevista concedida em parceria com o BetSelect.co.uk — disse ao GOAL: “Bem, obviamente que há. Não acho que eles vão vender o Morgan antes do verão. Acho que isso é certo. Acho que o Villa já perdeu Jacob Ramsey no ano passado, um jovem jogador de futebol realmente talentoso, como estamos vendo agora no Newcastle, por causa de regulamentos financeiros que diziam que ele era um jogador formado no clube, então tivemos que nos livrar dele. Foram necessários 40 milhões de libras por ele, mas eles ainda assim perderam um jogador fantástico que teria sido inestimável neste momento, quando se considera quantas lesões o Villa teve no meio-campo.
“Então, acho que para o Morgan é uma grande decisão, porque sei que ele é talentoso. Vemos isso todas as semanas. Sei que ele quer ter sucesso. Dá para perceber isso. Ele tem um talento incrível que outros adorariam ter. Não há dúvida disso.
“Seria preciso muito dinheiro para transferi-lo, isso é um fato. E depende de quão persuasivo Unai Emery consiga ser para mantê-lo. Eu diria a ele: ‘ouça, vamos seguir em frente, estamos avançando, veja a evolução que tivemos nos últimos dois anos e veja onde estamos jogando agora — estamos em posições de Liga dos Campeões, poderíamos estar na Liga dos Campeões no ano que vem, embora isso não seja certo no momento, da forma como as coisas estão, da forma como eles estão jogando’.
“Mas se conseguirem convencê-lo de que o seu futuro está no Villa Park, isso seria ótimo. Mas não há dúvida alguma de que vão bater à porta dele, porque ele é extremamente talentoso.”
Exemplo a seguir: Rogers deixou o Manchester City para alcançar o sucesso
Independentemente de onde Rogers venha a jogar na temporada 2026-27, ele se tornou um exemplo para os outros do que é possível alcançar quando se sai da suposta zona de conforto. Ele não teve medo de cortar laços com o Manchester City e dar um passo atrás para poder avançar novamente.
O ex-atacante do Villa, Gray — que fez história em 1977 ao conquistar o prêmio de Jogador do Ano e Jovem Jogador do Ano da PFA — acrescentou, referindo-se a Rogers, que ficar em um grande clube nem sempre é a melhor ideia: “Você poderia incluir Cole Palmer nessa lista também, que estava no City. Ele poderia ter ficado lá, ganhado muito bem, jogado algumas partidas de vez em quando, mas ele disse: ‘não, vou arriscar, vou para o Chelsea, vou tentar lá’, e veja o que aconteceu com ele. Então você pode olhar para isso e dizer que é isso que pode acontecer.
“Mas não conheço o Morgan tão bem assim, não sei qual é a mentalidade dele, não sei onde ele acha que seu próximo passo precisa ser, mas pode ter certeza de que, se for longe do Villa Park, ele não vai ficar sem ofertas, isso é certo.”
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Contrato de Rogers: Quando termina o novo contrato com o Aston Villa
Em novembro, o Villa renovou o contrato de Rogers, que se estende até 2031. Esse acordo está ajudando a manter sua cotação o mais alta possível, e não há, ao que tudo indica, preocupações com o PSR (rácio preço/valor de mercado) à medida que se aproxima uma nova janela de transferências.
A determinação do Villa, no entanto, pode ser posta à prova nos próximos meses — especialmente se seu jogador mais criativo brilhar na Copa do Mundo. Rogers já demonstrou ser uma pessoa ambiciosa e acredita que sua trajetória profissional o levará ao topo do futebol mundial.
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