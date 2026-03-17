“Eles vão bater à porta” – Previsão sobre a transferência de Morgan Rogers, enquanto o Aston Villa luta para manter o craque avaliado em 100 milhões de libras e alvo do Chelsea e do Manchester United

Questionado sobre se há receio no Villa Park quanto ao futuro de Rogers, Gray — em entrevista concedida em parceria com o BetSelect.co.uk — disse ao GOAL: “Bem, obviamente que há. Não acho que eles vão vender o Morgan antes do verão. Acho que isso é certo. Acho que o Villa já perdeu Jacob Ramsey no ano passado, um jovem jogador de futebol realmente talentoso, como estamos vendo agora no Newcastle, por causa de regulamentos financeiros que diziam que ele era um jogador formado no clube, então tivemos que nos livrar dele. Foram necessários 40 milhões de libras por ele, mas eles ainda assim perderam um jogador fantástico que teria sido inestimável neste momento, quando se considera quantas lesões o Villa teve no meio-campo.

“Então, acho que para o Morgan é uma grande decisão, porque sei que ele é talentoso. Vemos isso todas as semanas. Sei que ele quer ter sucesso. Dá para perceber isso. Ele tem um talento incrível que outros adorariam ter. Não há dúvida disso.

“Seria preciso muito dinheiro para transferi-lo, isso é um fato. E depende de quão persuasivo Unai Emery consiga ser para mantê-lo. Eu diria a ele: ‘ouça, vamos seguir em frente, estamos avançando, veja a evolução que tivemos nos últimos dois anos e veja onde estamos jogando agora — estamos em posições de Liga dos Campeões, poderíamos estar na Liga dos Campeões no ano que vem, embora isso não seja certo no momento, da forma como as coisas estão, da forma como eles estão jogando’.

“Mas se conseguirem convencê-lo de que o seu futuro está no Villa Park, isso seria ótimo. Mas não há dúvida alguma de que vão bater à porta dele, porque ele é extremamente talentoso.”