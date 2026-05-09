"Eles tiveram pena de nós": Uli Hoeneß relembra "a maior vergonha do Bayern de Munique"

"Foi a maior humilhação para o Bayern de Munique", disse Hoeneß: "Sabe por quê? Eles tiveram pena de nós. Tive a sensação de que, no intervalo, eles disseram: 'Agora vamos diminuir um pouco o ritmo'. Eu não estava ansioso pelo jogo de volta em Munique."

Naquela partida, o Bayern se saiu bem contra o futuro campeão e conseguiu um empate em 1 a 1. Franck Ribéry marcou o gol da vantagem logo após o intervalo, e Seydou Keita marcou o gol do empate.

No fim das contas, foi uma temporada sem títulos para o Bayern, acostumado ao sucesso. A cinco rodadas do fim, Klinsmann teve que sair e Jupp Heynckes comandou os Vermelhos até o final da temporada. Ele foi sucedido por Louis van Gaal.

Sob o comando do holandês, Hoeneß voltou a ver atuações mais animadoras na Liga dos Campeões: na temporada 2009/10, o FCB chegou à final da competição, mas acabou perdendo para o Inter de Milão.