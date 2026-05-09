No jornal FAZ, perguntaram ao senhor de 74 anos se ele não tinha ficado ansioso por algum jogo do FC Bayern nos últimos 25 anos. Hoeneß citou a partida de volta contra os catalães.
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"Eles tiveram pena de nós": Uli Hoeneß relembra "a maior vergonha do Bayern de Munique"
Ele explicou: “Eles nos deram uma surra de corpo a corpo na partida de ida. Naquela época, eu ainda estava sentado no banco do Camp Nou ao lado de Jürgen Klinsmann (então técnico do Bayern, nota do editor). Nunca na vida olhei tanto para o relógio quanto no primeiro tempo daquele jogo – porque ele simplesmente não queria acabar.”
Já aos 45 minutos, o time de estrelas da Catalunha, então treinado por Pep Guardiola, vencia por 4 a 0. Os atacantes Lionel Messi (2), Samuel Eto'o e Thierry Henry, em grande fase, garantiram a vantagem confortável contra os coitados visitantes. Para o FCB, as coisas já estavam ruins naquela época: o time acabara de sofrer uma goleada memorável por 1 a 5 em Wolfsburg e, além disso, contava com a ausência de dois jogadores importantes na defesa, Lucio e Philipp Lahm.
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Uli Hoeneß: “Eu não estava ansioso pelo jogo de volta em Munique”
"Foi a maior humilhação para o Bayern de Munique", disse Hoeneß: "Sabe por quê? Eles tiveram pena de nós. Tive a sensação de que, no intervalo, eles disseram: 'Agora vamos diminuir um pouco o ritmo'. Eu não estava ansioso pelo jogo de volta em Munique."
Naquela partida, o Bayern se saiu bem contra o futuro campeão e conseguiu um empate em 1 a 1. Franck Ribéry marcou o gol da vantagem logo após o intervalo, e Seydou Keita marcou o gol do empate.
No fim das contas, foi uma temporada sem títulos para o Bayern, acostumado ao sucesso. A cinco rodadas do fim, Klinsmann teve que sair e Jupp Heynckes comandou os Vermelhos até o final da temporada. Ele foi sucedido por Louis van Gaal.
Sob o comando do holandês, Hoeneß voltou a ver atuações mais animadoras na Liga dos Campeões: na temporada 2009/10, o FCB chegou à final da competição, mas acabou perdendo para o Inter de Milão.
FC Barcelona x FC Bayern 2009: As escalações iniciais
- FC Barcelona: Valdés - Dani Alves, Márquez, Piqué, Puyol - Xavi, Yaya Touré, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern: Butt - Oddo, Demichelis, Breno, Lell - van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribéry - Toni